Tirupati Laddu Scam: 250 करोड़ का स्कैम! 5 साल तक नकली घी से चढ़ रहा था प्रसाद, जानें कैसे हुआ खुलासा

तिरुपति मंदिर में लड्डू प्रसाद के लिए 5 साल तक 68 लाख किलो नकली घी का इस्तेमाल हुआ. 2019-2024 के बीच हुए इस 250 करोड़ रुपये के घोटाले में ताड़ के तेल जैसे रसायन का प्रयोग हुआ था. इसके इस्तेमाल पर पूर्व मंदिर प्रमुख से पूछताछ करने पर सही जानकारी हाथ लगी.

आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में चढ़ाए जाने वाले लड्डू प्रसाद में कथित रूप से नकली घी के इस्तेमाल होने का मामला सामने आया. इसकी जांच के तहत, मंदिर बोर्ड के पूर्व प्रमुख ए.वी. धर्म रेड्डी से पूछताछ की गई. जांच में सामने आया है कि 2019 से 2024 तक 5 साल की अवधि में लड्डू बनाने के लिए भारी मात्रा में मिलावटी घी का उपयोग किया गया था.

जांच एजेंसी के अनुसार, टीटीडी को 5 साल की अवधि में लगभग 250 करोड़ रुपये मूल्य का अनुमानित 68 लाख किलोग्राम नकली घी प्राप्त हुआ. रिमांड रिपोर्ट में विस्तृत जांच से पता चला है कि घी के प्राथमिक आपूर्तिकर्ता, उत्तराखंड स्थित एक डेयरी ने दूध या मक्खन की एक भी बूंद खरीदे बिना इतनी बड़ी मात्रा में घी की आपूर्ति की थी.

शुद्धता परीक्षण में हेरफेर

जांच में पता चला कि कथित तौर पर "घी" को ताड़ के तेल, ताड़ की गिरी के तेल और एसिटिक एसिड एस्टर जैसे औद्योगिक रसायनों का उपयोग करके संश्लेषित किया गया था. ऐसा इसलिए किया गया ताकि शुद्धता परीक्षण में हेरफेर किया जा सके और टीटीडी की गुणवत्ता जांच से बचा जा सके.

पूर्व प्रमुख से पूछताछ

जांच एजेंसी ने टीटीडी के पूर्व प्रमुख ए.वी. धर्म रेड्डी से पूछताछ की, जो पहले टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी (ईओ) के रूप में कार्यरत थे. यह मिलावट धर्म रेड्डी के कार्यकाल के दौरान बड़े पैमाने पर हुई थी.

जांच में यह नया मोड़ टीटीडी के पूर्व अध्यक्ष वाईवी सुब्बा रेड्डी के करीबी और पूर्व निजी सहायक चिन्ना अप्पन्ना की हालिया गिरफ्तारी के बाद आया है. अप्पन्ना पर कथित तौर पर अयोग्य डेयरियों को ठेके दिलाने और निविदा प्रक्रियाओं में हेराफेरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप लगा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.