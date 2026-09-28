28 दिन का 'रिचार्ज स्कैम' अब होगी कल की बात... टेलिकॉम रेगुलेशन 2026 से मिली कौन-सी 3 राहत?

क्या है टेलिकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (13वां अमेंडमेंट) रेगुलेशन 2026 और समझें कैसे इससे देशभर के 120 करोड़ मोबाइल यूजर्स को पहुंचेगा फायदा...

संसद में गूंजा था टेलिकॉम कंपनियों के 28 दिनों के रिचार्ज का स्कैम

टेलिकॉम रेगुलेशन 2026 ने तोड़ा टेलिकॉम कंपनियों का एकाधिकार

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने नए नियम पर TRAI को दी बधाई

कम बजट वाले गरीब यूजर्स को मिलेंगे रिचार्ज के किफायती ऑप्शन्स

कल्पना कीजिए आप एक किराना की दुकान पर जाते हैं और एक किलो चीनी मांगते हैं. दुकानदार आपको पैकेट देता है, लेकिन उसमें केवल 930 ग्राम चीनी होती है. जब आप इसके बारे में पूछते हैं तो वह कहता है, 'सर, हमारे यहां एक किलो का मतलब 930 ग्राम ही होता है. क्या आपको इससे झटका नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा. लेकिन पिछले कई साल से भारत के 120 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर इसी तरह के अनजान खेल का हिस्सा बने हुए हैं. यह खेल है टेलिकॉम कंपनियों के 28 दिनों की वैलिडिटी वाले रिचार्ज का. लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि आने वाले दिनों में लोगों को इस तकलीफ से छुटकारा मिलने वाला है.

अब प्रीपेड मोबाइल यूजर्स को नए कंज्यूमर प्रोटक्शन फ्रेमवर्क के तहत और रिचार्ज के ऑप्शन मिलने वाले हैं. टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के नए टेलिकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (13वां अमेंडमेंट) रेगुलेशन 2026 के तहत प्लान की वैलिडिटी और वॉयस एंड एसएमएस सर्विस दोनों में बदलाव किया गया है. नए नियम में यूजर्स को वॉयस एंड एसएमएस ओनली स्पेशल टैरिफ वाउचर्स (STV) की उपलब्धता मिलेगी जिसमें 30 दिन या उससे कम वैधता वाले प्लान शामिल होंगे. इसके अलावा यूजर्स को वह प्लान भी मुहैया कराया जाएगा जो हर महीने एक ही तारीख को रिन्यू कराया जा सकेगा.

इस बदलाव की जानकारी राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अपने एक्स हैंडल के जरिए भी दी. उन्होंने कहा कि इस साल उन्होंने रिचार्ज से जुड़ी इस चिंता को संसद के सामने रखा था. उन्होंने टेलिकॉम कंपनियों के उन प्लान्स को लेकर सवाल उठाया था जिसमें मंथली प्लान में पूरे महीने की जगह सिर्फ 28 दिनों की वैधता दी जाती है. इसके अलावा जिन यूजर्स को मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ वॉइस कॉल वाले प्लान का ऑप्शन नहीं मिलता और मजबूरन उन्हें ज्यादा पैसों वाले प्लान से रिचार्ज कराना पड़ता है. अब TRAI ने नए नियम 'टेलिकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (13 अमेंडमेंट) रेगुलेशन 2026' को लेकर उन्होंने खुशी जताई है.

Good news for Prepaid Mobile Users in India



The Govt just introduced Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026, consumers will now have:



• 30-day recharge plans, reducing the need for 13 monthly recharges to 12 in a year

• Voice and SMS-only plans… pic.twitter.com/mfWVfMWNqR — Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 27, 2026

क्या है टेलिकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (13वां अमेंडमेंट) रेगुलेशन 2026?

संसद में मुद्दा उठने के बाद सरकार और टेलिकॉम रेगुलेटर शांत नहीं बैठे. TRAI ने इस पर तुरंत काम करना शुरू कर दी. महीनों तक की स्टडी, टेलीकॉम ऑपरेटरों के साथ तीखी बहसों, कानूनी बारीकियों को समझने और 1,100 से ज्यादा स्टेकहोल्डर्स और आम जनता के सुझाव और आपत्तियों के बाद आखिरकार TRAI ने आखिरकार यह ऐतिहासिक कदम उठाया है-

इस नए कानून के तहत तीन बड़े ऐलान किए गए हैं जो सीधे तौर पर टेलीकॉम कंपनियों के एकाधिकार तो तोड़ते ही हैं, साथ ही ग्राहकों को रिचार्ज करवाने से जुड़ी शक्तियां भी सौंपते हैं-

1. 30 दिन और कैलेंडर मंथ प्लान की अनिवार्यता

अब टेलीकॉम कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि उन्हें अपने पोर्टफोलियो में पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान शामिल करने होंगे. इसके अलावा कैलेंडर मंथ वैलिडिटी प्लान भी देने होंगे. इसमें अगर आप किसी महीने की 5 तारीख को रिचार्ज करवाते हैं तो आपका अगला रिचार्ज अगले महीने की 5 तारीख को ही होगा. इसमें इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि वह महीना 28 दिनों का है या फिर 30-31 दिन का. इस फैसले से एक साल में 13 महीने का रिचार्ज हमेशा के लिए इतिहास से पन्ने में दफन हो जाएगा.



2. 'वॉइस और एसएमएस-ओनली' प्लान्स की वापसी

इसके तहत कंपनियों को अब मार्केट में अनिवार्य रूप से ऐसे प्लान्स उतारने होंगे जिसमें डेटा शामिल न हो. इसमें यूजर्स को सिर्फ वॉयस कॉलिंग या जरूरी एसएमएस सुविधाएं मिलेंगी. इसके लिए कंपनियों को अलग से यूजर्स को वाउचर और ऑप्शन देने होंगे जिससे उन्हें उन सेवाओं के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा जिसका वह इस्तेमाल न कर रहे हों.

3. कम बजट वाले यूजर्स के लिए खास प्रावधान

TRAI ने साफ कर दिया है कि गरीब कस्टमर्स और ग्रामीण इलाकों से आने वाले यूजर्स की जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. ऐसे में टेलिकॉम ऑपरेटर्स को किफायती और छोटे बजट वाले ऑप्शन्स तैयार करने का निर्देश दिया गया है. इससे कम अवधि वाले सस्ते ऑप्शन्स भी मार्केट में वापस आएंगे.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, TRAI ने टेलिकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन (13वां अमेंडमेंट) 2026 पेश करते हुए कहा कि इस कदम से उन कस्टमर्स को अपने मोबाइल फोन को रिचॉर्ज करने के और ज्यादा विकल्प मिलेंगे जिन्हें बंडल डेटा की जरूरत नहीं है. इससे वे अपनी वित्तीय क्षमता और जरूरत के आधार पर प्लान चुन सकेंगे.



भारत डिजिटल इंडिया बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा हैऔर यह डिजिटल क्रांति तब तक अधूरी है, जब तक कि यह आखिरी पायदान पर खड़े इंसान तक यह सस्ती और सुलभ न हो. नियमों में यह सुधार इसी दिशा में TRAI की तरफ से बढ़ाया गया एक ऐतिहासिक कदम है.