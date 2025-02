Telangana Tunnel Collapse: तेलंगाना के नागरकुरनूल जिले में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां पर श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल (SLBC) परियोजना के तहत बनाई जा रही एक टनल का हिस्सा अचानक ढह गया. इस घटना से टनल के अंदर 8 लोग फंस गए. घटना की सूचना मिलने पर तुरंत प्रशासन एक्टिव हुआ और बचाव कार्य जारी कर दिया. राज्य सरकार का कहना है कि घटना स्थल पर रेशक्यू ऑपरेशन जारी है. भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में लगी हुई है.

विशेषज्ञों की ली जा रही है मदद

बचाव कार्य में कई विशेषज्ञों की मदद भी ली जा रही है. NDRF की टीम ने कहा है कि सुरंग के अंदर घुटनों तक कीचड़ भरा हुआ है. इस वजह से अंदर जाना संभव नहीं है. हमें जल्द ही कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा. राज्य के सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने घटना स्थल पर पहुंचकर जानकारी दी है कि उत्तराखंड के जोशीमठ में हुई टलन दुर्घटना में काम करने वाले विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही है. इतना ही नहीं रेस्क्यू टीम ने टलन के अंदर फ्रेश एयर भेजने की व्यवस्था भी की है ताकि अंदर फंसे लोग आसानी से सांस ले सके.

एनडीआरएफ और भारतीय सेना मौके पर मौजूद

उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है और हर संभव प्रयास कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी से फोन पर बातचीत कर हालात का जायजा लिया है. वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है. और उनकी सुरक्षा की उम्मीद जताई है. वहीं झारखंड के सीएम भी हर संभव मदद पहुंचाने के लिए तैयार है.

