'तीनों भाई, तीनों तबाही', इब्राहिम ने शेयर की तैमूर-जेह के साथ पिक; तो छोटे नवाब की क्यूटनेस पर फिदा हुए फैंस

IND vs AUS 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया की मेहनत पर फिरा पानी, बारिश बचाएगी टीम इंडिया की लाज

UPPSC PCS Answer Key 2025: यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की कब होगी जारी? uppsc.up.nic.in पर ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

Lakshmi-Ganesha Puja: दिवाली पर लक्ष्मी-गणेशजी की किस समय करें पूजा? यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त पूजा मंत्र, आरती और मंत्र तक

Bihar Election 2025: लालू आवास के बाहर कुर्ता फाड़ फूट-फूटकर रोने लगे नेता जी, RJD पर टिकट बेचने का आरोप, देखें VIDEO

बॉक्स ऑफिस पर कमाल के बाद, अथर्व मुरली की एक्शन फिल्म इस दिन होगी OTT पर रिलीज; जानें कहां देख सकेंगे आप

SSC CGL Answer Key 2025 Tier 1: एसएससी ने बढ़ाई आंसर की चेक करने और ऑब्जेक्शन करने की तारीख, ssc.gov.in पर यूं दर्ज कराएं आपत्ति

मां-बाप की सेवा नहीं की तो कटेगी सैलरी! इस राज्य में बनने जा रहा है सख्त कानून

Chhath Puja New Song: काजल राघवानी का नया छठ गीत हुआ वायरल! 'दुख सुनी दीनानाथ' ने बढ़ाया छठ महापर्व का उत्साह

दुनिया के किन देशों में सबसे ज्यादा पी जाती है चाय? जानें किस पायदान पर आता है भारत

IND vs AUS 1st ODI: विराट जीरो, तो रोहित 8 रन पर लौटे पवेलियन, टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर तहस-नहस

'तीनों भाई, तीनों तबाही', इब्राहिम ने शेयर की तैमूर-जेह के साथ पिक; तो छोटे नवाब की क्यूटनेस पर फिदा हुए फैंस

UPPSC PCS Answer Key 2025: यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की कब होगी जारी? uppsc.up.nic.in पर ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

IND vs AUS 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया की मेहनत पर फिरा पानी, बारिश बचाएगी टीम इंडिया की लाज

दुनिया के किन देशों में सबसे ज्यादा पी जाती है चाय? जानें किस पायदान पर आता है भारत

Couple-Friendly Trains: भारत की ये ट्रेनें हैं कपल फ्रेंडली, जानें क्या मिलती हैं सुविधाएं?

भारत

मां-बाप की सेवा नहीं की तो कटेगी सैलरी! इस राज्य में बनने जा रहा है सख्त कानून

तेलंगाना में सरकार ऐसा कानून लाने जा रही है, जिसके तहत माता-पिता की अनदेखी करने पर कर्मचारियों की सैलरी से 15% तक राशि काटकर सीधे बुजुर्गों के खाते में भेजी जाएगी.

राजा राम

Updated : Oct 19, 2025, 12:34 PM IST

मां-बाप की सेवा नहीं की तो कटेगी सैलरी! इस राज्य में बनने जा रहा है सख्त कानून

रेवंत रेड्डी 

तेलंगाना सरकार एक ऐसा कानून लाने जा रही है, जो सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी को सीधे परिवार से जोड़ देगा. मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने साफ कहा है कि जो कर्मचारी अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल नहीं करेंगे, उनके वेतन का हिस्सा काटकर सीधे माता-पिता के खाते में भेजा जाएगा. सरकार का मानना है कि बच्चों की नौकरी या व्यस्तता के कारण कई बार बुजुर्ग माता-पिता बेसहारा हो जाते हैं, और इसे रोकना अब ज़रूरी कदम बन चुका है. 

दरअसल, रेवंत रेड्डी ने यह घोषणा ग्रुप-2 सेवाओं के नए अधिकारियों के नियुक्ति कार्यक्रम में की. उन्होंने कहा कि लोक सेवा की पहली सीख "मानवता" है और यह व्यवहार घर से शुरू होता है. इसी वजह से इस कानून का ड्राफ्ट भी वही नए अफसर तैयार करेंगे, जो पहली बार सरकारी सिस्टम में कदम रख रहे हैं. सरकार चाहती है कि नीति निर्माण में शुरुआत से ही इन युवाओं की भागीदारी हो. 

वेतन से 15% तक रकम काटी जा सकती है

प्रस्तावित कानून के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी द्वारा माता-पिता की अनदेखी साबित हो जाती है, तो उसके वेतन से 15% तक रकम काटी जा सकती है. यह पैसा किसी सरकारी खाते में नहीं जाएगा, बल्कि सीधे माता-पिता के बैंक खाते में जमा होगा, ताकि उन्हें अपने खर्च पूरे करने में सहारा मिल सके. यह कदम उन अनगिनत शिकायतों को देखते हुए उठाया गया है, जहां बेटे-बेटियां बुजुर्गों को घर से निकाल देते हैं या उन्हें दवा, भोजन और देखभाल तक नहीं देते. 

सामाजिक नैतिकता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा संदेश

सरकार को विश्वास है कि यह कानून आने के बाद कर्मचारी अपने बुढ़ापे में सहारे की जरूरत वाले माता-पिता की तरफ और अधिक संवेदनशील होंगे. यह पहल सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि परिवार और सामाजिक नैतिकता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा संदेश भी है. 

