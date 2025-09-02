तेंलगाना: पूर्व CM केसीआर का बेटी के. कविता के खिलाफ बड़ा एक्शन, BRS से किया निलंबित, जानिए वजह

के. कविता ने हाल ही में पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं पर आरोप लगाया था कि वे उनके पिता के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) को भ्रष्टाचार के मामले में बलि का बकरा बनाना चाहते हैं.

तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय राष्ट्र समिति (BRS) के मुखिया के. चंद्रशेकर राव (KCR) ने अपनी बेटी और MLC के. कविता के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. केसीआर ने पार्टी के खिलाफ बयानबाजी के चलते कविता को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. चंद्रशेकर राव ने खुद उनको सस्पेंड करने का फैसला लिया है. कविता ने सस्पेंशन के बाद BRS में उथल-पुथल मच गई है.

(खबर अपडेट हो रही है)