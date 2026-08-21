तेलंगना के CM रेवंत रेड्डी को अमेरिका जाने की परमिशन क्यों नहीं मिली? MEA ने बताई वजह

तेलंगाना के मुख्यमंत्री को अमेरिका की यात्रा के लिए परमिशन नहीं मिलने पर भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई है. MEA प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए उपयुक्त नहीं था.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को अमेरिका जाने की परमिशन क्यों नहीं मिली? इस सवाल का जवाब देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने शुक्रवार (21 अगस्त) को कहा कि सीएम के कार्यक्रम को उनकी यात्रा के उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं माना गया. सीएम रेड्डी ने कहा था कि केंद्र सरकार ने उन्हें अमेरिका जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है.

लंदन से अमेरिका जाना चाहते थे सीएम रेड्डी



तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी इस समय लंदन के दौरे पर हैं. उन्होंने अमेरिका की यात्रा करने और 30 अगस्त को हैदराबाद लौटने की योजना बनाई थी. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में तेलंगाना राइजिंग के आधिकारिक डेलीगेशन को विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमति देने से इनकार करने के बाद अमेरिका की यात्रा रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा है. सीएमओ को मुताबिक, मंत्रालय ने कहा है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से मंजूरी नहीं दी गई है.

विदेश मंत्रालय ने बताया क्यों नहीं मिली अनुमति?

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बाद में स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के दौरों का आकलन मंत्रालय द्वारा राजनीतिक मंजूरी दिए जाने से पहले किया जाता है. उन्होंने आगे कहा कि प्रस्तावित कार्यक्रम 'पद और यात्रा के उद्देश्य के अनुरूप' होना चाहिए. इस विशेष मामले में अमेरिका के संबंध में ऐसा नहीं था और इसलिए मंजूरी से इनकार कर दिया गया. हालांकि, जायसवाल ने स्पष्ट किया कि रेवंत की ब्रिटेन यात्रा के लिए मंजूरी दे दी गई है.

अमेरिका की यात्रा रद्द होने के बाद रेवंत ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री ने अपनी अमेरिका यात्रा रद्द कर दी, लेकिन कहा कि राष्ट्र निर्माण और युवाओं के भविष्य से संबंधित मुद्दों को राजनीतिक विचारों से ऊपर रखा जाना चाहिए. सीएम रेवंत ने कहा कि अमेरिकी यात्रा का उद्देश्य कांग्रेस शासित तेलंगाना में दुनिया के कुछ प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को लाना और युवाओं को हाई क्वालिटी वाली एजुकेशन, स्किल और ट्रेनिंग प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना था. उन्होंने कहा, 'मेरा हमेशा से यह मानना ​​रहा है कि राष्ट्र निर्माण और युवाओं के भविष्य की बात आने पर हम सभी को राजनीति और चुनावों से परे सोचना चाहिए.' सीएम रेड्डी ने आगे कहा कि तेलंगाना राइजिंग पहल राजनीतिक बाधाओं के बावजूद राज्य की आर्थिक और मानव संसाधन क्षमताओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी.

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