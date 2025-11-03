FacebookTwitterYoutubeInstagram
अमेरिकी चैनल पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, पाकिस्तान ने परमाणु टेस्ट किया, जिस वजह से भूकंप आया

ये हरा पत्ता मीठे की तलब शांत कर ब्लड शुगर करेगा कंट्रोल, टाइप-2 डायबिटीज में है वरदान

ICAI CA Sep Result 2025: ICAI ने जारी किया CA फाइनल और इंटर का रिजल्ट, icai.nic.in पर ऐसे करें चेक

Bigg Boss 19 से बाहर हुए Pranit More, क्या बेघर होने के बाद कॉमेडियन को मिलेगी सीक्रेट रूम में एंट्री?

IIT में नहीं मिला एडमिशन, नौकरी से भी धोना पड़ा हाथ, जानें DreamLaunch के CEO की सफलता की कहानी

दुनिया के 5 देश जहां सबसे ज्यादा खुश रहते हैं बच्चे, जानें किस नंबर पर आता है भारत

प्रेमानंद महाराज से कैसे मिलें? यहां जानें टोकन प्राइज़ से लेकर ऑनलाइन-ऑफलाइन बुकिंग प्रक्रिया तक सबकुछ

Homeभारत

भारत

Telangana Road Accident: तेलंगाना में बस और बजरी से भरे ट्रक की भयंकर टक्कर से 19 लोगों की मौत, कई लोग घायल

सवारी से भरी बस और गलत दिशा से आ रहे बजरी से भरे ट्रक में इतनी जोरदार टक्कर हुई की मौके पर ही 19 लोगों की मौत हो गई. वहीं 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Nov 03, 2025, 10:43 AM IST

Telangana Road Accident: तेलंगाना में बस और बजरी से भरे ट्रक की भयंकर टक्कर से 19 लोगों की मौत, कई लोग घायल
तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में स्थित खानपुर गेट के पास सोमवार सुबह भयंकर हादसा हो गया. यहां सवारियों से भरी बस और बजरी से भरे ट्रक में भीषण टक्कर हो गई. हादसा इतना भयंकर था कि चारों तरफ चीखपुकार मच गई. राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस और ट्रक के पार्ट काटकर घायल लोगों को बाहर निकाला. मृतकों के परिजनों को सूचना देकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यहां कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. 

जानकारी के अनुसार, हैदराबाद-बीजापुर राजमार्ग पर चेवेल्ला मंडल के मिर्जागुडा के पास सोमवार सुबह करीब 6.30 बजे यह हादसा हुआ. तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीजीएसआरटीसी) की बस में कथित तौर पर 70 लोग सवार थे. इसबीच बजरी से भरा ट्रक बस गलत दिशा में आने की वजह से बस से भिड़ गया. हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई. इनमें बस और ट्रक के ड्राइवर भी शामिल हैं. चेवेल्ला पुलिस के अनुसार, "रंगारेड्डी जिले के चेवेल्ला पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत खानपुर गेट के पास एक टीजीएसआरटीसी बस और ट्रक के बीच सड़क दुर्घटना हुई. कई यात्री घायल हुए हैं. 

पोन्नम प्रभाकर ने जताया दुख

तेलंगाना के मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने रंगा रेड्डी जिले के चेवेल्ला मंडल के खानपुर गेट पर हुई सड़क दुर्घटना पर गहरा दुःख और शोक व्यक्त किया. उन्होंने आरटीसी के एमडी नागी रेड्डी और रंगा रेड्डी जिला कलेक्टर से फ़ोन पर बात कर घायलों को अच्छा इलाज देने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए. मंत्री ने आरटीसी अधिकारियों को तुरंत दुर्घटनास्थल पर पहुंचने का भी निर्देश दिया.

तंदूर से हैदराबाद आ रही थी बस

लोगों की मानें तो तंदूर से हैदराबाद की तरफ बस जा रही थी. इसी दौरान गलत दिशा से आ रहे कंक्रीट से लदे एक ट्रक ने बस में जोरदार टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर के बाद सारा सामान बस पर गिर जाने से कुछ यात्री कंक्रीट के नीचे दब गए. मौके पर राहगीर के अलावा सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को निकालकर अस्पताल तक पहुंचाया. यहां 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. वहीं 19 लोगों की मृतक घोषित कर दिया. 

ये हरा पत्ता मीठे की तलब शांत कर ब्लड शुगर करेगा कंट्रोल, टाइप-2 डायबिटीज में है वरदान
ICAI CA Sep Result 2025: ICAI ने जारी किया CA फाइनल और इंटर का रिजल्ट, icai.nic.in पर ऐसे करें चेक
Bigg Boss 19 से बाहर हुए Pranit More, क्या बेघर होने के बाद कॉमेडियन को मिलेगी सीक्रेट रूम में एंट्री?
इस दिन कार्तिक पूर्णिमा पर होगी देवों की दीपावली, जान लें पूजा का सटीक मुहूर्त और स्नान-दान नियम
ICAI Result Sep 2025: ICAI आज जारी करेगा CA फाउंडेशन, इंटर और फाइनल का रिजल्ट, यहां चेक करें टाइमिंग
IIT में नहीं मिला एडमिशन, नौकरी से भी धोना पड़ा हाथ, जानें DreamLaunch के CEO की सफलता की कहानी
दुनिया के 5 देश जहां सबसे ज्यादा खुश रहते हैं बच्चे, जानें किस नंबर पर आता है भारत
प्रेमानंद महाराज से कैसे मिलें? यहां जानें टोकन प्राइज़ से लेकर ऑनलाइन-ऑफलाइन बुकिंग प्रक्रिया तक सबकुछ
निवेश के लिए खरीदने जा रहे हैं सोना तो रुकिए, इसे पढ़े बिना एक भी रुपया गोल्ड पर खर्च न करें वरना पछताना पड़ेगा
पका या कच्चा, वजन कम करने के लिए कौन सा केला है बेस्ट, जानें इसके फायदे और नुकसान
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
