Telangana Road Accident: तेलंगाना में बस और बजरी से भरे ट्रक की भयंकर टक्कर से 19 लोगों की मौत, कई लोग घायल

सवारी से भरी बस और गलत दिशा से आ रहे बजरी से भरे ट्रक में इतनी जोरदार टक्कर हुई की मौके पर ही 19 लोगों की मौत हो गई. वहीं 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है.

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में स्थित खानपुर गेट के पास सोमवार सुबह भयंकर हादसा हो गया. यहां सवारियों से भरी बस और बजरी से भरे ट्रक में भीषण टक्कर हो गई. हादसा इतना भयंकर था कि चारों तरफ चीखपुकार मच गई. राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस और ट्रक के पार्ट काटकर घायल लोगों को बाहर निकाला. मृतकों के परिजनों को सूचना देकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यहां कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है.

जानकारी के अनुसार, हैदराबाद-बीजापुर राजमार्ग पर चेवेल्ला मंडल के मिर्जागुडा के पास सोमवार सुबह करीब 6.30 बजे यह हादसा हुआ. तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीजीएसआरटीसी) की बस में कथित तौर पर 70 लोग सवार थे. इसबीच बजरी से भरा ट्रक बस गलत दिशा में आने की वजह से बस से भिड़ गया. हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई. इनमें बस और ट्रक के ड्राइवर भी शामिल हैं. चेवेल्ला पुलिस के अनुसार, "रंगारेड्डी जिले के चेवेल्ला पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत खानपुर गेट के पास एक टीजीएसआरटीसी बस और ट्रक के बीच सड़क दुर्घटना हुई. कई यात्री घायल हुए हैं.

पोन्नम प्रभाकर ने जताया दुख

तेलंगाना के मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने रंगा रेड्डी जिले के चेवेल्ला मंडल के खानपुर गेट पर हुई सड़क दुर्घटना पर गहरा दुःख और शोक व्यक्त किया. उन्होंने आरटीसी के एमडी नागी रेड्डी और रंगा रेड्डी जिला कलेक्टर से फ़ोन पर बात कर घायलों को अच्छा इलाज देने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए. मंत्री ने आरटीसी अधिकारियों को तुरंत दुर्घटनास्थल पर पहुंचने का भी निर्देश दिया.

तंदूर से हैदराबाद आ रही थी बस

लोगों की मानें तो तंदूर से हैदराबाद की तरफ बस जा रही थी. इसी दौरान गलत दिशा से आ रहे कंक्रीट से लदे एक ट्रक ने बस में जोरदार टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर के बाद सारा सामान बस पर गिर जाने से कुछ यात्री कंक्रीट के नीचे दब गए. मौके पर राहगीर के अलावा सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को निकालकर अस्पताल तक पहुंचाया. यहां 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. वहीं 19 लोगों की मृतक घोषित कर दिया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से