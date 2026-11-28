पीड़ित परिवार आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से साल 2012 में रोजगार की तलाश में तेलंगाना आया था.

फैक्ट्री मालिक सभी से रहा था बंधुआ मजदूरी

10 बच्चों समेत 26 लोगों को पुलिस ने रेस्क्यू किया

तेलंगाना के हनमकोंडा जिले में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां सीमेंट की रिंग बनाने वाली एक फैक्ट्री में 8 दलित परिवारों को करीब 14 साल तक बंधक बनाकर रखा गया. इन परिवारों को कर्ज के नाम पर फैक्ट्री में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था. हैरानी की बात यह है कि उनसे रोजाना 12 घंटे काम कराया जाता था, लेकिन इसके बदले उन्हें पूरे सप्ताह के महज 600 रुपये ही दिए जाते थे. 26 नंवबर को पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 10 बच्चों समेत 26 लोगों को रेस्क्यू किया.

मामला हनमकोंडा जिले के कमलापुर का है. पीड़ित परिवार आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के कवाली इलाके के रहने वाले हैं. साल 2012 में ये परिवार रोजगार की तलाश में तेलंगाना पहुंचे था. फैक्ट्री मालिक ने उन्हें काम देने के साथ उनकी जरूरतों के लिए 30 हजार से 80 हजार रुपये तक उधार दिए थे. इसके बाद कर्ज और उस पर लगने वाले ब्याज को आधार बनाकर कथित तौर पर उन्हें फैक्ट्री परिसर में ही बंधक बना कर काम कराया जाने लगा.

कर्ज चुकाने के नाम पर शोषण

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मंडल राजस्व अधिकारी (MRO) सुरेश कुमार ने बताया कि एआर शिवा साल 2011-12 में नेल्लोर के कवाली से हनमकोंडा आया था. उसने सीमेंट की रिंग और ईंट बनाने की यूनिट शुरू की थी. सस्ते मजदूरों की जरूरत के चलते वह अपने जिले से 8 दलित परिवारों को लेकर आया था.

परिवारों ने घरेलू जरूरतों, शादी और अपने गांव आने-जाने के लिए पैसे उधार लिए थे, लेकिन जब वह वापस लौटे तो मालिक ने उन्हें बताया कि कर्ज चुकाने के लिए उन्हें फैक्ट्री में काम करना होगा. आरोप है कि मालिक हर साल ब्याज बढ़ाता रहा और मजदूरों को यही बताता रहा कि उनका कर्ज अभी बाकी है. इस तरह सालों तक काम करने के बावजूद परिवार कर्ज से मुक्त नहीं हो सका. प्रत्येक मजदूर को पूरे सप्ताह के काम के बदले सिर्फ 600 रुपये दिए जाते थे.

दो लोग भागे, बाकी फंस रहे

फैक्ट्री में काम करने वाले दो पुरुष किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो गए थे, लेकिन 9 पुरुष और 7 महिलाएं वहीं फंसे रहे. इस दौरान फैक्ट्री परिसर में ही 2 बच्चों का जन्म हुआ. अधिकारियों को जांच के दौरान वहां 8 अन्य बच्चे भी मिले, जो काम कर रहे थे. प्रशासन अब इन बच्चों की पहचान और उनके बारे में जानकारी जुटा रहा है.

विरोध करने पर नहीं मिलता था राशन

मजदूरों का आरोप है कि अगर वह काम का विरोध करते थे तो उन्हें राशन तक नहीं दिया जाता था. सप्ताह के आखिर में थोड़े पैसे दिए जाते थे, ताकि वह चावल खरीद सकें. उनके गांव में रहने वाले रिश्तेदारों को भी कथित तौर पर धमकाया जाता था.

पुलिस ने कैसे किया रेस्क्यू?

इस संबंध में एक NGO ने प्रशासन को जानकारी दी थी. इसके बाद हनमकोंडा की जिला कलेक्टर चाहत बाजपेयी ने पुलिस, राजस्व, श्रम विभाग और बाल कल्याण अधिकारियों की टीम बनाई. 26 नवंबर को टीम ने कमलापुर में दो ठिकानों पर छापेमारी की. यहां सीमेंट की रिंग और ईंट बनाने का काम होता था.

पुलिस ने 26 लोगों को मुक्त कराया, जिनमें 10 बच्चे शामिल थे. कमलापुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर पी. नवीन ने बताया कि पीड़ितों को अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया था. उन्हें बकाया कर्ज के नाम पर फैक्ट्री परिसर में ही सीमित कर दिया गया था. फैक्ट्री मालिक के खिलाफ संबंधि धाराओं में शिकायत दर्ज की गई है.

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