ऑस्कर की दौड़ में भारत को झटका, 'होमबाउंड' नॉमिनेशन लिस्ट में नहीं बना पाई जगह

तेजस्वी यादव की Z-कैटगरी की सुरक्षा हटी, नितिन नवीन, ललन सिंह और मंगल पाण्डेय का सुरक्षा घेरा बढ़ा

दिल्ली-NCR की हवा में सुधार, GRAP-3 हटा, इन पाबंदियों से मिलेगी राहत

Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम

Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें

Waterborne Diseases: दूषित पानी से इन 11 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप! इनसे कैसे बचें?

Homeभारत

भारत

तेजस्वी यादव की Z-कैटगरी की सुरक्षा हटी, नितिन नवीन, ललन सिंह और मंगल पाण्डेय का सुरक्षा घेरा बढ़ा

तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले Z-कैटगरी की सुरक्षा प्रदान की गई थी. जिसे गृह विभाग ने अब बदलने का फैसला किया है.

रईश खान

Updated : Jan 22, 2026, 08:09 PM IST

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने (MHA) ने बिहार के नेताओं की सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया है. गृह विभाग ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की Z-कैटगरी की सुरक्षा हटा दिया है. अब उनके साथ Y+ सुरक्षा रहेगी. वहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और मंत्री मंगल पाण्डेय को Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है.   

जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को पहले से ही Z श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी. जिसे अब बिहार में भी लागू कर दिया गया है.  बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को पूरे देश में Z सिक्योरिटी का कवर मिलेगा. जिसमें उनके साथ CRPF के कमांडो की सुरक्षा तैनात रहेंगे.

इन नेताओं से Y श्रेणी की सुरक्षा भी छिनी

इसके अलावा बिहार के तीन नेताओं की सुरक्षा हटा ली गई है. इनमें बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और MLC मदन मोहन झा, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार, RJD राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व विधानसभा पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी का नाम शामिल हैं. इन नेताओं को Y श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी. जिसे अब पूरी तरह हटा लिया गया है.

कैसी होती है Z श्रेणी सुरक्षा?
Z कैटेगरी की सुरक्षा एक उच्च स्तर की सुरक्षा व्यवस्था मानी जाती है, जो VVIP और VIP व्यक्तियों को प्रदान की जाती है. इसमें सुरक्षा एजेंसियों द्वारा विशेष प्रशिक्षित कमांडो और अधिकारियों की तैनाती होती है. Z सुरक्षा में बुलेटप्रूफ वाहन होते हैं. व्यक्ति के आसपास एक सुरक्षा घेरा होता है.अधिकारी और कमांडो होते हैं. उसके पास आने वाले हर व्यक्ति की जांच की जाती है.जिसमें बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की मदद ली जाती है.

