नेता प्रतिपक्ष बनते ही राज्यपाल के अभिभाषण से नदारद हुए तेजस्वी यादव NDA बोली, गंभीर नहीं हैं जिम्मेदारी को लेकर

Bihar News: राज्यपाल के अभिभाषण वाले दिन तेजस्वी यादव के सदन में न दिखने पर एनडीए ने जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाया. आरजेडी ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्षी नेता को लेकर अनावश्यक राजनीति की जा रही है.

Bihar News: बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन एक बार फिर राजनीतिक गरमा-गरमी देखने को मिली. बुधवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का अभिभाषण हुआ, जिसके दौरान उनका माइक भी कुछ देर के लिए खराब रहा. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैरमौजूदगी को लेकर हुई. मंगलवार को उन्हें आधिकारिक तौर पर नेता प्रतिपक्ष चुना गया था, लेकिन तीसरे दिन वे सदन में नहीं दिखे. इसी को लेकर एनडीए ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया.

नेता प्रतिपक्ष का न आना गलत संदेश

एलजेपी (R) के विधानमंडल दल के नेता राजू तिवारी ने तीखे शब्दों में कहा कि तेजस्वी यादव अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं लेते. उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी न तो जनता से जुड़े मुद्दों में रुचि दिखाते हैं और न ही सदन की कार्यवाही में. राजू तिवारी ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण सत्र का अहम हिस्सा होता है, जिसमें सरकार की दिशा और नीतियों का संकेत मिलता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का न आना गलत संदेश देता है.

अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी

इस मामले पे बीजेपी ने भी तेजस्वी पर सीधा हमला बोला. पार्टी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री नीरज बबलू ने दावा किया कि जनता ने तेजस्वी को नकार दिया है, इसलिए वे हताश होकर सदन से दूरी बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि तेजस्वी को राज्यपाल के अभिभाषण में मौजूद रहकर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, लेकिन वे राज्य के मुद्दों से ज्यादा खुद को बचाने में लगे हैं. हालांकि आरजेडी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया. पार्टी की MLC उर्मिल ठाकुर ने कहा कि जिस दिन कोई बहस ही नहीं होनी थी, उस दिन तेजस्वी की मौजूदगी को मुद्दा बनाना राजनीति मात्र है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एनडीए के नेताओं की राजनीति तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना आगे बढ़ ही नहीं सकती. उधर जानकारी मिली है कि तेजस्वी यादव मंगलवार की शाम अचानक पटना से दिल्ली रवाना हो गए थे.

