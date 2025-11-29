FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bihar News: महागठबंधन ने एक बार फिर जताया तेजस्वी यादव पर भरोसा, सर्वसम्मति से चुने गए बिहार विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष

महागठबंधन ने एक बार फिर जताया तेजस्वी यादव पर भरोसा, सर्वसम्मति से चुने गए बिहार विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष

रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम के घर जल्द गूंजेगी किलकारी, एक्टर की पोस्ट पर मिला फैंस से ढेर सारा प्यार

रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम के घर जल्द गूंजेगी किलकारी, एक्टर की पोस्ट पर मिला फैंस से ढेर सारा प्यार

Weakness After Fever: बुखार उतरने के बाद भी नहीं दूर हुई कमजोरी? जल्दी रिकवरी के लिए क्या करें?

Weakness After Fever: बुखार उतरने के बाद भी नहीं दूर हुई कमजोरी? जल्दी रिकवरी के लिए क्या करें?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
बीमार होने पर कौआ चीटियों से क्यों कटवाता है? इसके पीछे की साइंस जान रह जाएंगे हैरान

बीमार होने पर कौआ चीटियों से क्यों कटवाता है? इसके पीछे की साइंस जान रह जाएंगे हैरान

बगैर एयर प्यूरीफायर, घर से कैसे निकालें डस्ट? जानिए Home Cleaning के सबसे आसान तरीके

बगैर एयर प्यूरीफायर, घर से कैसे निकालें डस्ट? जानिए Home Cleaning के सबसे आसान तरीके

ये हैं दुनिया में रहने के लिए 10 सबसे अच्छे शहर

ये हैं दुनिया में रहने के लिए 10 सबसे अच्छे शहर

Homeभारत

भारत

Bihar News: महागठबंधन ने एक बार फिर जताया तेजस्वी यादव पर भरोसा, सर्वसम्मति से चुने गए बिहार विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष

महागठबंधन के सभी दलों ने सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को 18वीं बिहार विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष चुन लिया. राजद के पास पर्याप्त संख्या होने के कारण उनका नाम पहले से लगभग तय माना जा रहा था.

Latest News

राजा राम

Updated : Nov 29, 2025, 06:43 PM IST

Bihar News: महागठबंधन ने एक बार फिर जताया तेजस्वी यादव पर भरोसा, सर्वसम्मति से चुने गए बिहार विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष

 तेजस्वी यादव 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Bihar news: बिहार की नई विधानसभा में विपक्ष की कमान एक बार फिर तेजस्वी यादव के हाथों में जाएगी. महुआ से विधायक और राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी को शनिवार को महागठबंधन के सभी विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष के लिए चुना. यह फैसला पटना स्थित 1 पोलो रोड में आयोजित बैठक में लिया गया, जिसमें राजद, कांग्रेस और वाम दलों के विधायक मौजूद थे. सभी दलों ने बिना किसी विरोध के तेजस्वी के नाम पर सहमति जताई.
तेजस्वी यादव शनिवार सुबह दिल्ली से पटना पहुंचे थे. 

तेजस्वी सबसे उपयुक्त चेहरा

एयरपोर्ट पर मीडिया ने उनसे कई सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़कर अभिवादन किया और बिना कुछ कहे सीधे बैठक के लिए निकल गए. महागठबंधन के नेताओं का मानना है कि राज्य में विपक्ष की भूमिका को मजबूती से निभाने के लिए तेजस्वी सबसे उपयुक्त चेहरा हैं. नेता प्रतिपक्ष को राज्य में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है. इस वजह से उन्हें सरकारी बैठकों में शामिल होने, नीतियों पर राय रखने और विभिन्न समितियों का हिस्सा बनने का अधिकार मिलता है. बताते चलें, विपक्ष के भीतर रणनीति तय करना और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना भी इसी पद की जिम्मेदारियों में शामिल है. तेजस्वी को सभी सुविधाएं एक कैबिनेट मंत्री की तरह मिलेंगी. 

यह भी पढ़ें: ISRO-NASA का 'निसार' मिशन एक कदम और आगे! सैटेलाइट ने तैनात किए 12 मीटर व्यास का एंटीना; मिलेगी धरती की सटीक जानकारी

इस चुनाव में महागठबंधन को बड़ा नुकसान हुआ है. वह कुल 35 सीटों तक सिमट गया, जिनमें 25 सीटें राजद, 6 कांग्रेस और 3 सीटें वाम दलों को मिलीं, जबकि एक विधायक आईआईपी से चुना गया. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी पार्टी के पास कुल सीटों का कम से कम 10 प्रतिशत होना जरूरी है. बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से यह संख्या 24 से अधिक बनती है, इसलिए राजद के 25 विधायक इस मानक को पूरा करते हैं. तेजस्वी यादव पहले भी 17वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं. दोबारा यह जिम्मेदारी मिलने के बाद उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार को फैसलों पर जवाबदेह बनाएंगे. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
बीमार होने पर कौआ चीटियों से क्यों कटवाता है? इसके पीछे की साइंस जान रह जाएंगे हैरान
बीमार होने पर कौआ चीटियों से क्यों कटवाता है? इसके पीछे की साइंस जान रह जाएंगे हैरान
बगैर एयर प्यूरीफायर, घर से कैसे निकालें डस्ट? जानिए Home Cleaning के सबसे आसान तरीके
बगैर एयर प्यूरीफायर, घर से कैसे निकालें डस्ट? जानिए Home Cleaning के सबसे आसान तरीके
ये हैं दुनिया में रहने के लिए 10 सबसे अच्छे शहर
ये हैं दुनिया में रहने के लिए 10 सबसे अच्छे शहर
5 खूंखार डाकुओं पर भारी थी ये अकेली ‘लेडी डकैत’, पुलिस और सरकार की नाक में कर रखा था दम
5 खूंखार डाकुओं पर भारी थी ये अकेली ‘लेडी डकैत’, पुलिस और सरकार की नाक में कर रखा था दम
इस दिन 6 मिनट के लिए चारों तरफ छा जाएगा अंधेरा! 100 साल में पहली बार होगा ऐसा
इस दिन 6 मिनट के लिए चारों तरफ छा जाएगा अंधेरा! 100 साल में पहली बार होगा ऐसा
MORE
Advertisement
धर्म
3 महीने में धन-पैसा और सौभाग्य की गारंटी देते हैं ये रत्न, गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से मिलती सक्सेस
3 महीने में धन-पैसा और सौभाग्य की गारंटी देते हैं ये रत्न, गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से मिलती सक्सेस
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार
Panchak 2025: आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम  
आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
Mahabharata: पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
MORE
Advertisement