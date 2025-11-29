Bihar News: महागठबंधन ने एक बार फिर जताया तेजस्वी यादव पर भरोसा, सर्वसम्मति से चुने गए बिहार विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष

महागठबंधन के सभी दलों ने सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को 18वीं बिहार विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष चुन लिया. राजद के पास पर्याप्त संख्या होने के कारण उनका नाम पहले से लगभग तय माना जा रहा था.

Bihar news: बिहार की नई विधानसभा में विपक्ष की कमान एक बार फिर तेजस्वी यादव के हाथों में जाएगी. महुआ से विधायक और राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी को शनिवार को महागठबंधन के सभी विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष के लिए चुना. यह फैसला पटना स्थित 1 पोलो रोड में आयोजित बैठक में लिया गया, जिसमें राजद, कांग्रेस और वाम दलों के विधायक मौजूद थे. सभी दलों ने बिना किसी विरोध के तेजस्वी के नाम पर सहमति जताई.

तेजस्वी यादव शनिवार सुबह दिल्ली से पटना पहुंचे थे.

तेजस्वी सबसे उपयुक्त चेहरा

एयरपोर्ट पर मीडिया ने उनसे कई सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़कर अभिवादन किया और बिना कुछ कहे सीधे बैठक के लिए निकल गए. महागठबंधन के नेताओं का मानना है कि राज्य में विपक्ष की भूमिका को मजबूती से निभाने के लिए तेजस्वी सबसे उपयुक्त चेहरा हैं. नेता प्रतिपक्ष को राज्य में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है. इस वजह से उन्हें सरकारी बैठकों में शामिल होने, नीतियों पर राय रखने और विभिन्न समितियों का हिस्सा बनने का अधिकार मिलता है. बताते चलें, विपक्ष के भीतर रणनीति तय करना और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना भी इसी पद की जिम्मेदारियों में शामिल है. तेजस्वी को सभी सुविधाएं एक कैबिनेट मंत्री की तरह मिलेंगी.

यह भी पढ़ें: ISRO-NASA का 'निसार' मिशन एक कदम और आगे! सैटेलाइट ने तैनात किए 12 मीटर व्यास का एंटीना; मिलेगी धरती की सटीक जानकारी

इस चुनाव में महागठबंधन को बड़ा नुकसान हुआ है. वह कुल 35 सीटों तक सिमट गया, जिनमें 25 सीटें राजद, 6 कांग्रेस और 3 सीटें वाम दलों को मिलीं, जबकि एक विधायक आईआईपी से चुना गया. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी पार्टी के पास कुल सीटों का कम से कम 10 प्रतिशत होना जरूरी है. बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से यह संख्या 24 से अधिक बनती है, इसलिए राजद के 25 विधायक इस मानक को पूरा करते हैं. तेजस्वी यादव पहले भी 17वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं. दोबारा यह जिम्मेदारी मिलने के बाद उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार को फैसलों पर जवाबदेह बनाएंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से