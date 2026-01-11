‘लोक हारा, तंत्र जीता’ बिहार लौटते ही तेजस्वी यादव ने चुनावी व्यवस्था पर उठाए सवाल, जानें किसे दिया 100 दिन का अल्टीमेटम

बिहार विधानसभा चुनाव के करीब तीन महीने बाद बिहार लौटे तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सरकार के वादों की परीक्षा लेने की बात कही.

आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक लंबे अंतराल के बाद बिहार की सियासत में फिर से सक्रिय हो गए हैं. उनकी वापसी को केवल एक राजनीतिक दौरा नहीं, बल्कि भविष्य की रणनीति के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. पटना पहुंचते ही तेजस्वी अपने पुराने अंदाज में नजर आए और मीडिया से बातचीत में उन्होंने सरकार, चुनाव और लोकतंत्र को लेकर तीखे सवाल उठाए. इसी बीच कांग्रेस की ओर से ‘एकला चलो’ जैसे संकेत और पारिवारिक स्तर पर उठे सवालों ने तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ाई हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में वह संगठनात्मक बदलाव और नए राजनीतिक तेवर के साथ मैदान में उतर सकते हैं.

‘लोक’ की हार हुई और ‘तंत्र’ की जीत हुई

करीब एक महीने से अधिक समय बाद बिहार लौटे तेजस्वी यादव ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वह अब चुप बैठने के मूड में नहीं हैं. पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार को 100 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया. दरअसल, तेजस्वी यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र में ‘लोक’ की हार हुई और ‘तंत्र’ की जीत हुई. उनके मुताबिक, जनतंत्र को धन तंत्र और मशीन तंत्र में बदल दिया गया. उन्होंने दावा किया कि चुनाव के दौरान किस तरह के षड्यंत्र और रणनीतियां अपनाई गईं, यह सब किसी से छिपा नहीं है.

यह भी पढ़ें: 'यह सत्ता का दुरुपयोग किया गया' ,लैंड फॉर जॉब मामले में लालू के खिलाफ आरोप तय किए जाने बोले सुधाकर सिंह

सरकार को 100 दिन का वक्त देंगे

पूरा देश कह रहा है कि हालिया बिहार विधानसभा चुनाव में लोक हारा और तंत्र जीता। इन्होंने जनतंत्र को धन-तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है। छल-कपट-प्रपंच और मशीनरी से प्राप्त जनादेश को जनता कितना स्वीकार रही है वह सभी जानते है।



हम शुरू से ही सकारात्मक राजनीति करते आए है इसलिए सरकार… pic.twitter.com/hvgQUyssgo January 11, 2026

आरजेडी नेता ने कहा कि इसके बावजूद विपक्ष के तौर पर वे सरकार को 100 दिन का वक्त देंगे और इस दौरान सरकार के फैसलों और नीतियों पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि इस अवधि में यह देखा जाएगा कि महिलाओं, युवाओं और आम जनता को सरकार से क्या मिलता है. तेजस्वी ने युवाओं के मुद्दे को केंद्र में रखते हुए पूछा कि एक करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का वादा आखिर कब पूरा होगा. उन्होंने सरकार को याद दिलाया कि चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को धरातल पर उतारना उसकी जिम्मेदारी है. गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तेजस्वी यादव लंबे समय तक राजनीतिक मंच से दूर रहे. उनकी गैरमौजूदगी में बीजेपी और जेडीयू ने लगातार उन पर सवाल उठाए. आरजेडी को चुनाव में महज 25 सीटें मिली थीं, जिससे उनकी नेतृत्व भूमिका भी चुनौती में नजर आई.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.