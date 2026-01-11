FacebookTwitterYoutubeInstagram
न तेल मिलेगा, न पैसा... वेनेजुएला के बाद ट्रंप ने इस देश को दिया फाइनल अल्टीमेटम

‘लोक हारा, तंत्र जीता’ बिहार लौटते ही तेजस्वी यादव ने चुनावी व्यवस्था पर उठाए सवाल, जानें किसे दिया 100 दिन का अल्टीमेटम

ईरान में अचानक क्यों तेज हुआ आंदोलन? ट्रंप के अल्टीमेटम के क्या हैं इशारे... समझिए अब तक की पूरी टाइमलाइन

Numerology: पति या पत्नी, जन्मतिथि से जानिए रिश्ते में किसका ज्यादा रहता है दबदबा

सबसे ज्यादा ODI मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी, विराट ने तोड़ा गांगुली का रिकॉर्ड

ईरान का पुराना नाम क्या था? जानिए कैसे बदली देश की पहचान

भारत

भारत

‘लोक हारा, तंत्र जीता’ बिहार लौटते ही तेजस्वी यादव ने चुनावी व्यवस्था पर उठाए सवाल, जानें किसे दिया 100 दिन का अल्टीमेटम

बिहार विधानसभा चुनाव के करीब तीन महीने बाद बिहार लौटे तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सरकार के वादों की परीक्षा लेने की बात कही.

राजा राम

Updated : Jan 11, 2026, 07:50 PM IST

‘लोक हारा, तंत्र जीता’ बिहार लौटते ही तेजस्वी यादव ने चुनावी व्यवस्था पर उठाए सवाल, जानें किसे दिया 100 दिन का अल्टीमेटम

तेजस्वी यादव

आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक लंबे अंतराल के बाद बिहार की सियासत में फिर से सक्रिय हो गए हैं. उनकी वापसी को केवल एक राजनीतिक दौरा नहीं, बल्कि भविष्य की रणनीति के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. पटना पहुंचते ही तेजस्वी अपने पुराने अंदाज में नजर आए और मीडिया से बातचीत में उन्होंने सरकार, चुनाव और लोकतंत्र को लेकर तीखे सवाल उठाए. इसी बीच कांग्रेस की ओर से ‘एकला चलो’ जैसे संकेत और पारिवारिक स्तर पर उठे सवालों ने तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ाई हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में वह संगठनात्मक बदलाव और नए राजनीतिक तेवर के साथ मैदान में उतर सकते हैं.

‘लोक’ की हार हुई और ‘तंत्र’ की जीत हुई

करीब एक महीने से अधिक समय बाद बिहार लौटे तेजस्वी यादव ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वह अब चुप बैठने के मूड में नहीं हैं. पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार को 100 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया. दरअसल, तेजस्वी यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र में ‘लोक’ की हार हुई और ‘तंत्र’ की जीत हुई. उनके मुताबिक, जनतंत्र को धन तंत्र और मशीन तंत्र में बदल दिया गया. उन्होंने दावा किया कि चुनाव के दौरान किस तरह के षड्यंत्र और रणनीतियां अपनाई गईं, यह सब किसी से छिपा नहीं है.

यह भी पढ़ें: 'यह सत्ता का दुरुपयोग किया गया' ,लैंड फॉर जॉब मामले में लालू के खिलाफ आरोप तय किए जाने बोले सुधाकर सिंह

सरकार को 100 दिन का वक्त देंगे

आरजेडी नेता ने कहा कि इसके बावजूद विपक्ष के तौर पर वे सरकार को 100 दिन का वक्त देंगे और इस दौरान सरकार के फैसलों और नीतियों पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि इस अवधि में यह देखा जाएगा कि महिलाओं, युवाओं और आम जनता को सरकार से क्या मिलता है. तेजस्वी ने युवाओं के मुद्दे को केंद्र में रखते हुए पूछा कि एक करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का वादा आखिर कब पूरा होगा. उन्होंने सरकार को याद दिलाया कि चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को धरातल पर उतारना उसकी जिम्मेदारी है. गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तेजस्वी यादव लंबे समय तक राजनीतिक मंच से दूर रहे. उनकी गैरमौजूदगी में बीजेपी और जेडीयू ने लगातार उन पर सवाल उठाए. आरजेडी को चुनाव में महज 25 सीटें मिली थीं, जिससे उनकी नेतृत्व भूमिका भी चुनौती में नजर आई.

Numerology: पति या पत्नी, जन्मतिथि से जानिए रिश्ते में किसका ज्यादा रहता है दबदबा
सबसे ज्यादा ODI मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी, विराट ने तोड़ा गांगुली का रिकॉर्ड
ईरान का पुराना नाम क्या था? जानिए कैसे बदली देश की पहचान
T20I में सबसे धीमा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम
Eye Strain से लेकर Myopia तक, आंखों के डॉक्टर से जानिए बचाव के 5 आसान 'आई एक्सरसाइज'
इन 3 राशियों को अगले 5 दिनों में एक बड़े संकट और नुकसान का सामना करना पड़ेगा, कहीं आपकी राशि भी तो नहीं इसमें शामिल?
इन 6 तारीखों पर जन्मीं लड़कियां होती हैं प्योर सोल, इसलिए इनके पास होती है सुपरनेचुरल पावर और स्ट्रॉन्ग कार्मिक औरा
आज आपके लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन, यहां पढ़ें अपना राशिफल
Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित
आपके फ्रेंडलिस्ट में इस मूलांक वाला दोस्त आखिर क्यों होना चाहिए? पूर्व जन्म का कार्मिक रिश्ता निभाते हैं ये मित्र
