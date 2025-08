Bihar: वोटर लिस्ट से नाम कटने पर भड़के तेजस्वी यादव, अब चुनाव आयोग ने दी सफाई

बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर लगातार सियासी घमासान छिड़ा हुआ है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनका नाम नई मतदाता सूची से गायब है. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने समय पर फॉर्म भरकर वोटर बनने की प्रक्रिया पूरी की थी, लेकिन फिर भी ड्राफ्ट में नाम नहीं है. तेजस्वी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब उनका ही नाम नहीं है, तो वे आगामी विधानसभा चुनाव कैसे लड़ेंगे?

तेजस्वी ने पत्रकारों के सामने अपने मोबाइल फोन पर चुनाव आयोग की एप पर EPIC नंबर डालकर लाइव दिखाया और दावा किया कि 'मेरा नाम नहीं आ रहा है. अगर मैं वोटर नहीं हूं तो चुनाव कैसे लड़ूंगा?'

तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद चुनाव आयोग की ओर से भी तत्काल प्रतिक्रिया आई. आयोग ने कहा, “हमें यह जानकारी मिली है कि तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उनका नाम लिस्ट में नहीं है. लेकिन सच्चाई यह है कि उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में 416वें स्थान पर मौजूद है। यह दावा पूरी तरह से गलत और भ्रामक है.'

It has come to our attention that Tejashwi Yadav has made a mischievous claim that his name does not appear in the draft electoral roll. His name is listed at Serial Number 416 in the Draft Electoral Roll. Therefore, any claim stating that his name is not included in the draft… https://t.co/N3QQFX88by