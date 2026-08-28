एयरो इंडिया 2027 में शामिल होगा तेजस Mk2 का प्रोटोटाइप? जानें कब भरेगा पहली उड़ान

भारतीय वायुसेना को तेजस Mk1 हल्के लड़ाकू विमानों की श्रेणी को मजबूती देगा और 5वीं पीढ़ी के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) स्टेल्थ क्षमता प्रदान करेंगे. वहीं तेजस Mk2 को इन दोनों के बीच की खाई पाटने के लिए डेवलेप किया गया है.

तेजस Mk2 का प्रोटोटाइप एयरो इंडिया 2027 में शामिल नहीं होगा.

IAF के पुराने मिराज 2000 और जगुआर के बेड़े को Mk2 जेट्स से बदला जाएगा.

तेजस Mk1 की तुलना में Mk2 की पेलोड क्षमता अधिक है और इंजन भी अपग्रेडेड हैं.

भारत का स्वदेशी फाइटर जेट तेजस Mk2 के प्रोटोटाइप के एयरो इंडिया 2027 में शामिल होने की संभावना कम है. ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि एयरो इंडिया 2027 में तेजस Mk2 आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेगा. एयरो इंडिया का 16वां संस्करण फरवरी 2027 में बेंगलुरु के येलाहांका वायुसेना स्टेशन पर आयोजित होने वाला है. भारतीय वायुसेना की ओर से इसकी पुष्टि कर दी गई है, लेकिन इसकी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है.

डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इंटीग्रेशन और सर्टिफिकेशन वर्क तय समय पर चलता रहा तो प्रोटोटाइप की पहली उड़ान जुलाई 2027 के आसपास होगी यानी एयरशो के खत्म होने के करीब पांच महीने बाद. तेजस Mk2 का विकास और निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) विभाग द्वारा किया जा रहा है. चूंकि यह विभाग उत्तरी बेंगलुरु के येलाहांका में स्थित नहीं है, इसलिए प्रोटोटाइप को उसके वर्तमान संयंत्र से वायुसेना स्टेशन तक ले जाना होगा. रक्षा वेबसाइट डिफेंस डॉट इन के मुताबिक,फरवरी में जेट को उड़ान द्वारा स्थल तक ले जाने की क्षमता न होने के कारण, सड़क परिवहन ही एकमात्र विकल्प बचता है. हालांकि तकनीकी रूप से एक बड़े लड़ाकू विमान प्रोटोटाइप को सड़क मार्ग से ले जाना संभव है, लेकिन इसके लिए व्यापक रूप से पुर्जों को अलग करना, विशेष परिवहन वाहनों की आवश्यकता और जटिल पुन: संयोजन की जरूरत होती है.

एयरशो में Mk2 को नहीं देख पाएंगे दर्शक

कार्यक्रम के अधिकारियों को ऐसे विमान के लिए इतनी विस्तृत प्रक्रिया अपनाने में कोई खास फायदा नहीं दिखता, जिसे उड़ान भरने में अभी कई महीने बाकी हैं. इसलिए एयरो इंडिया 2027 में दर्शक शायद असली प्रोटोटाइप के बजाय पूर्ण आकार के मॉक-अप या स्थिर प्रदर्शन मॉडल ही देखेंगे. ऐतिहासिक रूप से, रक्षा एयरशो नए एयरोस्पेस प्लेटफॉर्म को प्रदर्शित करने का एक पारंपरिक मंच रहा है, इसलिए तेजस Mk2 की गैरहाजिर अपेक्षाओं से हटकर है. प्रदर्शनी के लिए जल्दबाजी में प्रदर्शन करने के बजाय, कार्यक्रम का प्राथमिक ध्यान पूरी तरह से पहली उड़ान की तैयारी पर केंद्रित है. वैसे तो Mk2 प्रोटोटाइप निर्माण और संरचनात्मक एकीकरण के एडवांस्ड चरण में पहुंच चुका है. हालांकि, आसमान में उड़ान भरने से पहले इसे कठोर जमीनी जांच, टैक्सी टेस्ट और संरचनात्मक मंजूरी प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पास करना होगा.

IAF के लिए क्यों जरूरी तेजस Mk2 फाइटर जेट?

भारतीय वायुसेना पुराने जगुआर और मिराज 2000 के बेड़ों का संचालन करती है. इंडियन एयरफोर्स को अगले दो दशकों में पर्याप्त स्क्वाड्रन की क्षमता बनाए रखते हुए इन पुराने बेड़ों को बदलने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. जहां तेजस Mk1 हल्के लड़ाकू विमानों की श्रेणी को मजबूती देगा और 5वीं पीढ़ी के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) स्टेल्थ क्षमता प्रदान करेंगे. वहीं तेजस Mk2 को इन दोनों के बीच की खाई पाटने के लिए डेवलेप किया गया है, जोकि 4.5वीं पीढ़ी का एडवांस्ड फाइटर जेट है. तेजस Mk1 की तुलना में Mk2 की पेलोड क्षमता अधिक है, लंबी रेंज और एडवांस्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और सॉफ्टवेयर हैं.

तेजस Mk1 से कितना अलग है Mk2?

वैसे तो तेजस Mk2 पर Mk1 की तरह ही नाम लिखा हुआ है, लेकिन Mk2 एक साधारण अपग्रेड के बजाय बॉडी स्ट्रक्चर में काफी हद तक डिफरेंट है. उसका साइज, चौड़े पंख, ज्यादा तेल ले जाने की क्षमता, बढ़ी हुई इंजन क्षमता. इन अपग्रेडेशन से Mk2 जेट एक्स्ट्र हथियार ले जाने, अधिक दूरी तक उड़ान भरने, कठिन मिशनों को अंजाम देने में सक्षम हो जाता है, जोकि तेजस Mk1 नहीं कर सकता. Mk1A पर अधिकतम टेक-ऑफ वजन करीब 13.5 टन है, जोकि Mk2 में बढ़कर करीब 17.5 टन होने की उम्मीद है, जिससे यह अधिक ईंधन और हथियार ले जा सकेगा.

इंजन की बात करें तो तेजस Mk2 में General Electric F414-GE-INS6 टर्बोफैन इंजन लगाया जाएगा. यह इंजन तेजस Mk1A में लगे GE F404 इंजन की तुलना में काफी अधिक थ्रस्ट प्रदान करेगा. इससे ऊंचाई तक उड़ान, भार क्षमता और ऑवरऑल प्रदर्शन में सुधार होगा. एक्स्ट्रा थ्रस्ट से फाइटर जेट अधिक ईंधन और भारी हथियार ले जाने में सक्षम हो जाता है. तेजस Mk2 में भारतीय लड़ाकू विमान के लिए अब तक विकसित किए गए सबसे उन्नत एवियोनिक्स सूट में से एक होने की उम्मीद है. इसके अलावा Mk2 में एडवांस्ड स्वदेशी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड ऐरे (AESA) रडार इंटीग्रेटेड होगा.

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