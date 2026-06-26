FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
IND vs IRE 1st T20 Highlights: भारत की शर्मनाक हार, टी20 इतिहास में पहली बार आयरलैंड ने चटाई धूल

IND vs IRE 1st T20 Highlights: भारत की शर्मनाक हार, टी20 इतिहास में पहली बार आयरलैंड ने चटाई धूल

वायुसेना को कब मिलेंगे तेजस मार्क-1ए? इस महीने प्रोग्रेस रिपोर्ट देगी HAL, डिलीवरी की तारीख से उठ सकता है पर्दा

वायुसेना को कब मिलेंगे तेजस मार्क-1ए? इस महीने प्रोग्रेस रिपोर्ट देगी HAL, डिलीवरी की तारीख से उठ सकता है पर्दा

अजमल कसाब को फांसी दिलाने वाले वकील लड़ेंगे केतन अग्रवाल का केस, उज्ज्वल निकम विशेष लोक अभियोजक होंगे

अजमल कसाब को फांसी दिलाने वाले वकील लड़ेंगे केतन अग्रवाल का केस, उज्ज्वल निकम विशेष लोक अभियोजक होंगे

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर

वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

वायुसेना को कब मिलेंगे तेजस मार्क-1ए? इस महीने प्रोग्रेस रिपोर्ट देगी HAL, डिलीवरी की तारीख से उठ सकता है पर्दा

भारतीय वायुसेना तेजस मार्क 1 ए विमानों को पाकिस्तान सीमा के पास तैनात करने की तैयारी शुरू कर चुकी है. उम्मीद है कि इस साल के अंत तक इन फाइटर जेट्स की डिलीवरी शुरू हो जाएगी.

Latest News

Shivendra Rai

Updated : Jun 26, 2026, 09:18 PM IST

वायुसेना को कब मिलेंगे तेजस मार्क-1ए? इस महीने प्रोग्रेस रिपोर्ट देगी HAL, डिलीवरी की तारीख से उठ सकता है पर्दा

भारतीय वायुसेना को कुल 180 एलसीए तेजस मार्क-1ए मिलने हैं. (फोटो- IANS)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय वायुसेना लंबे समय से तेजस मार्क-1ए लड़ाकू विमानों की डिलीवरी का इंतजार कर रही है. अभी तक हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसके लिए कोई तारीख तय नहीं की है. एचएएल अब तक कई बार तय समय-सीमा चूक चुकी है जिससे वायुसेना के साथ-साथ रक्षा मंत्रालय भी असहज है. अब एक बार फिर तेजस मार्क-1A कार्यक्रम की प्रोग्रेस रिपोर्ट को लेकर एचएएल सितंबर में भारतीय वायुसेना के सामने रिव्यू के लिए आ सकती है. यह प्रोग्रेस रिपोर्ट पहले अप्रैल में पेश की जानी थी. बाद में इसे मई तक टाल दिया गया. अब इसका रिव्यू सितंबर में होने की उम्मीद है. इसके बाद ही स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान की डिलीवरी की तारीख से पर्दा उठ सकेगा. 

वायुसेना को कितने  तेजस मार्क-1ए मिलने हैं?

भारतीय वायुसेना ने एचएएल के साथ कुल 180 एलसीए तेजस मार्क-1ए विमानों की खरीद का करार किया है. लेकिन, अब तक वायुसेना को तेजस मार्क-1ए का एक भी विमान डिलीवर नहीं हुआ है. इन विमानों की डिलीवरी में देरी के पीछे सबसे बड़ा कारण इंजन की कमी और हथियारों के इंटीग्रेशन का काम पूरा न होना है. पिछले साल दिसंबर में वायुसेना के साथ हुई समीक्षा बैठक में बीवीआर एयर-टू-एयर मिसाइल, लेजर-गाइडेड बम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और रडार इंटीग्रेशन का काम पूरा होने की जानकारी दी गई थी. तब रडार की परफॉर्मेंस में सुधार समेत कुछ अन्य तकनीकी पहलुओं पर काम करने की जरूरत सामने आई थी. 

अगर सितंबर में प्रस्तावित समीक्षा बैठक तक रडार की परफॉर्मेंस सहित बाकी तकनीकी खामियों को दूर कर लिया जाता है और भारतीय वायुसेना इन सुधारों को स्वीकार कर लेती है, तो तेजस मार्क-1ए की डिलीवरी की तारीखों पर से भी पर्दा उठ सकता है. अब धीरे-धीरे इंजन मिलने भी शुरू हो गए हैं. एचएएल के पास फिलहाल छह इंजन उपलब्ध हैं. छठा इंजन मई में डिलीवर हुआ था. 

बता दें कि तेजस मार्क-1ए कार्यक्रम के लिए इंजन की आपूर्ति का समझौता अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक (जीई) के साथ साल 2021 में हुआ था. इस करार के तहत भारत को कुल 99 एफ404 इंजन मिलने हैं. नवंबर 2025 में अतिरिक्त 97 तेजस मार्क 1ए के लिए 113 इंजन की डील भी हो चुकी है. रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को उम्मीद है कि इस साल तेजस मार्क-1ए की डिलीवरी शुरू हो सकती है. फिलहाल एचएएल के पास फिलहाल छह इंजन उपलब्ध हैं और करीब 18 विमानों के स्ट्रक्चर तैयार हैं. साल के अंत तक लगभग 24 विमान तैयार होने की उम्मीद है. तेजस मार्क-1ए वायुसेना से रिटायर हो चुके और भविष्य में रिटायर किए जाने वाले लड़ाकू विमानों की जगह लेंगे. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement