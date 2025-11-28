तेजस पूरी तरह सुरक्षित! दुबई एयर शो में क्रैश के बाद HAL चीफ का स्पष्ट संदेश

HAL ने दुबई एयर शो में तेजस के क्रैश को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उन्होनें ये भी स्पष्ट किया कि इससे तेजस कार्यक्रम प्रभावित नहीं होगा. HAL चीफ ने कहा कि तेजस पूरी तरह सुरक्षित है और इसकी अंतरराष्ट्रीय मांग बढ़ेगी.

दुबई एयर शो के आखिरी दिन भारतीय लड़ाकू विमान तेजस के क्रैश ने कई सवाल जरूर खड़े किए, लेकिन हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने साफ कर दिया है कि इस घटना से तेजस कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ेगा. HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डी.के. सुनील ने भरोसा जताया कि तेजस दुनिया के सबसे सुरक्षित लड़ाकू विमानों में से एक है और इसका रिकॉर्ड खुद इसकी ताकत बताता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि तेजस भारत की तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता का मजबूत प्रतीक है.

घटना को HAL ने दुर्भाग्यपूर्ण जरूर बताया

दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाकू विमान तेजस के क्रैश होने की घटना को HAL ने दुर्भाग्यपूर्ण जरूर बताया, लेकिन इसके साथ ही तेजी से यह संदेश भी दिया कि इससे तेजस की क्षमता और विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं उठता. HAL के चेयरमैन डी.के. सुनील ने साफ कहा कि तेजस में किसी भी तरह की तकनीकी कमी नहीं है और यह विमान पूरी तरह सुरक्षित है.

तेजस का सुरक्षा रिकॉर्ड बेहतरीन है

एएनआई के नेशनल सिक्योरिटी समिट में बोलते हुए सुनील ने बताया कि तेजस का सुरक्षा रिकॉर्ड बेहतरीन है. उन्होंने कहा कि जब कोई देश खुद की तकनीक से आधुनिक लड़ाकू विमान बनाता है, तो उसे कई चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन तेजस ने हर परीक्षा में खुद को साबित किया है. दुबई में हुआ क्रैश तेजस का पहला विदेशी हादसा था. इससे पहले भारत में दो घटनाएं दर्ज हुई थीं. इसके बावजूद HAL का कहना है कि यह विमान भारत की वायु क्षमता का भरोसेमंद हिस्सा है और आने वाले समय में इसका उपयोग और बढ़ेगा.उन्होंने यह भी बताया कि तेजस के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी बड़ी संभावनाएं हैं. वर्तमान में HAL के पास करीब 180 तेजस हैं और इसके ऑर्डर बढ़ने की उम्मीद है.

भारत के रक्षा निर्यात के लिए बड़ी सफलता

बताते चलें कई देशों ने इस विमान में दिलचस्पी दिखाई है, जो भारत के रक्षा निर्यात के लिए बड़ी सफलता हो सकती है. भविष्य की योजनाओं पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि HAL का अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल CATS वॉरियर 2026 तक तैयार कर लिया जाएगा और 2027 में इसकी उड़ान शुरू होगी.

