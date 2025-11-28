FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

श्रीलंका में चक्रवात 'दितवाह' से तबाही, कोलंबो के प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में इमरजेंसी डिजास्टर सेंटर बना, 3000 बेघर लोगों को मिलेगा सहारा | असम में बहुविवाह के खिलाफ कानून बना, सभी धर्मों के लिए समान रूप से बहुविवाह पर रोक, बहुविवाह करने वालों के लिए सजा का प्रावधान | पीएम मोदी गोवा के दौरे पर, कांकोणा में 77 फीट ऊंची भगवान राम की मूर्ति का किया अनावरण | केरल में मन्नार के पास स्काई डाइनिंग रेस्त्रां में 120 फीट की ऊंचाई पर फंसे 4 पर्यटक, बचाने की कोशिशें जारी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Maharashtra Police Bharti 2025: इस राज्य में पुलिस की 15 हजार से ज्यादा वैकेंसी, फॉर्म भरने के लिए अब बस दो दिन का मौका

इस राज्य में पुलिस की 15 हजार से ज्यादा वैकेंसी, फॉर्म भरने के लिए अब बस दो दिन का मौका

Ardh Kumbh Date: हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब-कब और कितने होंगे शाही स्नान

हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब कब और कितने होंगे शाही स्नान

CTET 2026 के लिए आवेदन शुरू, जानें कब होगी परीक्षा

CTET 2026 के लिए आवेदन शुरू, जानें कब होगी परीक्षा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत का एकमात्र शहर जिसका नाम उल्टा लिखो चाहे सीधा, दोनों तरफ से पढ़ने में एक जैसा ही आएगा

भारत का एकमात्र शहर जिसका नाम उल्टा लिखो चाहे सीधा, दोनों तरफ से पढ़ने में एक जैसा ही आएगा

125cc, जबरदस्त माइलेज... 85,000 की कीमत में मिला जाएगी Hero की ये सस्ती बाइक! 

125cc, जबरदस्त माइलेज... 85,000 की कीमत में मिला जाएगी Hero की ये सस्ती बाइक!

किस ब्लड ग्रुप वालों को लिवर खराबी का होता है सबसे ज्यादा खतरा? सिरोसिस और आस्टियोपोरिसस का रिस्क भी होता है हाई

किस ब्लड ग्रुप वालों को लिवर खराबी का होता है सबसे ज्यादा खतरा? सिरोसिस और आस्टियोपोरिसस का रिस्क भी होता है हाई

Homeभारत

भारत

तेजस पूरी तरह सुरक्षित! दुबई एयर शो में क्रैश के बाद HAL चीफ का स्पष्ट संदेश

HAL ने दुबई एयर शो में तेजस के क्रैश को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उन्होनें ये भी स्पष्ट किया कि इससे तेजस कार्यक्रम प्रभावित नहीं होगा. HAL चीफ ने कहा कि तेजस पूरी तरह सुरक्षित है और इसकी अंतरराष्ट्रीय मांग बढ़ेगी.

Latest News

राजा राम

Updated : Nov 28, 2025, 04:01 PM IST

तेजस पूरी तरह सुरक्षित! दुबई एयर शो में क्रैश के बाद HAL चीफ का स्पष्ट संदेश

Tejas

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दुबई एयर शो के आखिरी दिन भारतीय लड़ाकू विमान तेजस के क्रैश ने कई सवाल जरूर खड़े किए, लेकिन हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने साफ कर दिया है कि इस घटना से तेजस कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ेगा. HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डी.के. सुनील ने भरोसा जताया कि तेजस दुनिया के सबसे सुरक्षित लड़ाकू विमानों में से एक है और इसका रिकॉर्ड खुद इसकी ताकत बताता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि तेजस भारत की तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता का मजबूत प्रतीक है. 

घटना को HAL ने दुर्भाग्यपूर्ण जरूर बताया

दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाकू विमान तेजस के क्रैश होने की घटना को HAL ने दुर्भाग्यपूर्ण जरूर बताया, लेकिन इसके साथ ही तेजी से यह संदेश भी दिया कि इससे तेजस की क्षमता और विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं उठता. HAL के चेयरमैन डी.के. सुनील ने साफ कहा कि तेजस में किसी भी तरह की तकनीकी कमी नहीं है और यह विमान पूरी तरह सुरक्षित है.

तेजस का सुरक्षा रिकॉर्ड बेहतरीन है

एएनआई के नेशनल सिक्योरिटी समिट में बोलते हुए सुनील ने बताया कि तेजस का सुरक्षा रिकॉर्ड बेहतरीन है. उन्होंने कहा कि जब कोई देश खुद की तकनीक से आधुनिक लड़ाकू विमान बनाता है, तो उसे कई चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन तेजस ने हर परीक्षा में खुद को साबित किया है. दुबई में हुआ क्रैश तेजस का पहला विदेशी हादसा था. इससे पहले भारत में दो घटनाएं दर्ज हुई थीं. इसके बावजूद HAL का कहना है कि यह विमान भारत की वायु क्षमता का भरोसेमंद हिस्सा है और आने वाले समय में इसका उपयोग और बढ़ेगा.उन्होंने यह भी बताया कि तेजस के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी बड़ी संभावनाएं हैं. वर्तमान में HAL के पास करीब 180 तेजस हैं और इसके ऑर्डर बढ़ने की उम्मीद है. 

यह भी पढ़ें: राष्ट्रपति के दौरे के बीच भुवनेश्वर में केंद्रीय विद्यालय के पास धमाका, पुलिस और NIA की टीम जांच में जुटी

भारत के रक्षा निर्यात के लिए बड़ी सफलता

बताते चलें कई देशों ने इस विमान में दिलचस्पी दिखाई है, जो भारत के रक्षा निर्यात के लिए बड़ी सफलता हो सकती है. भविष्य की योजनाओं पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि HAL का अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल CATS वॉरियर 2026 तक तैयार कर लिया जाएगा और 2027 में इसकी उड़ान शुरू होगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत का एकमात्र शहर जिसका नाम उल्टा लिखो चाहे सीधा, दोनों तरफ से पढ़ने में एक जैसा ही आएगा
भारत का एकमात्र शहर जिसका नाम उल्टा लिखो चाहे सीधा, दोनों तरफ से पढ़ने में एक जैसा ही आएगा
125cc, जबरदस्त माइलेज... 85,000 की कीमत में मिला जाएगी Hero की ये सस्ती बाइक! 
125cc, जबरदस्त माइलेज... 85,000 की कीमत में मिला जाएगी Hero की ये सस्ती बाइक!
किस ब्लड ग्रुप वालों को लिवर खराबी का होता है सबसे ज्यादा खतरा? सिरोसिस और आस्टियोपोरिसस का रिस्क भी होता है हाई
किस ब्लड ग्रुप वालों को लिवर खराबी का होता है सबसे ज्यादा खतरा? सिरोसिस और आस्टियोपोरिसस का रिस्क भी होता है हाई
जूनागढ़ के इस नवाब ने कुत्तों के लिए छोड़ दी अपनी बेगम, पालतुओं पर करता था करोड़ों खर्च
जूनागढ़ के इस नवाब ने कुत्तों के लिए छोड़ दी अपनी बेगम, पालतुओं पर करता था करोड़ों खर्च
Low Blood Pressure: लो ब्लड प्रेशर को कैसे करें कंट्रोल, अगर अचानक गिर जाए ब्लड प्रेशर तो क्या करें?
लो ब्लड प्रेशर को कैसे करें कंट्रोल, अगर अचानक गिर जाए ब्लड प्रेशर तो क्या करें?
MORE
Advertisement
धर्म
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
Mahabharata: पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा
Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा
Rashifal 27 November 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement