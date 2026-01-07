मकर संक्रांति के बहाने सियासी संदेश दे रहे तेज प्रताप यादव, NDA नेताओं से नजदीकी के क्या मायने

FacebookTwitterYoutubeInstagram
मकर संक्रांति पर दही-चूड़ा भोज के जरिए तेज प्रताप यादव का एनडीए नेताओं से बढ़ता संपर्क कई सियासी संकेत दे रहा है. फिलहाल, तेज प्रताप के कदमों ने बिहार की सियासत में नई हलचल जरूर पैदा कर दी है. 

राजा राम

Updated : Jan 07, 2026, 06:56 PM IST

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर सियासी चर्चा के केंद्र में हैं. पार्टी और परिवार से दूरी के बाद तेज प्रताप के हालिया कदमों ने राजनीतिक हलकों में नई अटकलों को जन्म दे दिया है. मकर संक्रांति 2026 के मौके पर दही-चूड़ा भोज के जरिए उनका एनडीए नेताओं से बढ़ता संपर्क यह सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या वे अपने राजनीतिक भविष्य के लिए नई राह तलाश रहे हैं. दरअसल, तेज प्रताप यादव इन दिनों बिहार की राजनीति में अचानक सक्रिय नजर आ रहे हैं. जनशक्ति जनता दल (JJD) बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था. फिलहाल वे न तो विधायक हैं और न ही किसी बड़ी राजनीतिक भूमिका में दिख रहे थे. 

नए राजनीतिक कदमों ने सबका ध्यान खींचा

मकर संक्रांति से कुछ दिन पहले उनके नए राजनीतिक कदमों ने सबका ध्यान खींचा है. तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पर मकर संक्रांति के दिन दही-चूड़ा भोज का आयोजन करने का फैसला किया है. इस भोज को खास बनाने के लिए वे खुद एनडीए और अन्य दलों के नेताओं के घर जाकर आमंत्रण पत्र दे रहे हैं. उन्होंने साफ कहा है कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेताओं को बुलाया जाएगा. 

विजय कुमार सिन्हा के आवास भी पहुंचे

आमंत्रण अभियान की शुरुआत तेज प्रताप ने राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश से की. इसके बाद वे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के आवास भी पहुंचे. तेज प्रताप यादव ने इन मुलाकातों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं, जिसके बाद राजनीतिक चर्चाओं को और बल मिला. गौरतलब है कि,  यह पहली बार नहीं है जब तेज प्रताप ने एनडीए नेताओं को लेकर नरम रुख दिखाया हो. इससे पहले वे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के कुछ बयानों का समर्थन करते भी नजर आए थे. इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को लेकर उन्होंने कहा था कि बिहार में सुशासन है और प्रशासन अपना काम सही तरीके से कर रहा है. इन बयानों से साफ है कि तेज प्रताप एनडीए को लेकर खुलकर विरोध की भाषा से दूर नजर आ रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: 'कौन जानता कुत्ता किस मूड में', आवारा कुत्तों पर फिर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, जानिए सुनवाई की बड़ी बातें

बिहार की सियासत में नई हलचल

बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति का अपना अलग महत्व रहा है. अतीत में इसी मौके पर कई बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिले हैं.  नीतीश कुमार का एनडीए से महागठबंधन में जाना हो या फिर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का पाला बदलना, दही-चूड़ा भोज अक्सर सियासी संकेतों का मंच बना है. ऐसे में तेज प्रताप यादव का एनडीए नेताओं से नजदीकी बढ़ाना सिर्फ एक सामाजिक आयोजन भर नहीं माना जा रहा. राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि क्या यह उनकी आने वाली राजनीतिक पारी का ट्रेलर है या फिर दबाव की राजनीति का एक तरीका. फिलहाल, तेज प्रताप के कदमों ने बिहार की सियासत में नई हलचल जरूर पैदा कर दी है. 

