माता-पिता के पैर छूए, भाई को गले लगाया... 8 महीने बाद तेज प्रताप की घर वापसी! क्या लालू परिवार में हो गया 'ऑल इज वेल'?

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को मकर संक्रांति के मौके पर दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया. जिसमें शामिल होने के लिए लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी पहुंचे. परिवार से बेदखल किए जाने के बाद तेज प्रताप पहली बार परिवार से मिलने पहुंचे. यह नजारा देखकर बिहार की सियासत में हलचल पैदा हो गई. लोग सवाल पूछने लगे कि क्या लालू परिवार में सबकुछ ठीक हो गया है?

दरअसल, बिहार की सियासत में मकर संक्राति का पर्व खास रहता है. इस पर दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं. तेजस्वी ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव के दिल्ली स्थित 10 सर्कुलर रोड आवास पर दही-चूड़ा भोज रखा था. जिसमें शामिल होने के लिए तेजप्रताप को भी न्योता भेजा गया. तेज प्रताप यादव ने पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया. वहीं, छोटे भाई तेजस्वी के गले मिले.

तेजस्वी यादव ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की हैं. उन्होंने लिखा, 'आज अपने पिताजी लालू प्रसाद यादव जी, माता राबड़ी देवी से 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पहुंचकर मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने छोटे भाई और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी से भी भेंट मुलाकात कर कल 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले "ऐतिहासिक दही -चूड़ा भोज" कार्यक्रम हेतु निमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित किया.'

तेज प्रताप यादव ने आगे लिखा, 'आज अपनी प्यारी भतीजी कात्यायनी को गोद में खिलाने का अद्भुत पल भी प्राप्त हुआ.'

लगभग 8 महीने बाद परिवार से मुलाकात?

बता दें, तेज प्रताप यादव को 25 मई 2025 को लालू प्रसाद यादव ने पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया था. यह कार्रवाई उनके द्वारा अनुष्का यादव के साथ रिश्ते का खुलासा करने के बाद की गई थी. लालू ने तेज प्रताप को 6 साल के पार्टी से निष्कासित कर दिया था. जिसके बाद तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल (JJD) नाम से अपनी नई पार्टी बना ली और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 21 सीटों उम्मीदवार मैदान में उतारे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाए.

