Tej Pratap Yadav: आरजेडी नेता तेजप्रताप यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं. सोमवार को वे अनुष्का यादव से मिलने उनके घर पहुंचे और करीब 7 घंटे तक वहां रुके. बाहर निकलने पर जब मीडिया ने सवाल किए तो तेजप्रताप ने साफ कहा, 'हमारा पारिवारिक रिश्ता है, कोई मुझे आने-जाने से नहीं रोक सकता.' उन्होंने यह भी जोड़ा कि वे अपने परिवार से मिलने आते-जाते रहेंगे. गौरतलब है कि, हाल के दिनों में अनुष्का को लेकर तेजप्रताप कई विवादों में फंसे रहे हैं, जिससे यह मुलाकात खास मायने रखती है.

दरअसल, हाल ही में एक न्यूज चैनल से बातचीत में उन्होंने खुलासा किया कि अनुष्का यादव के साथ जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, वह उन्होंने खुद पोस्ट की थी. तेज प्रताप ने कहा, 'हां, फोटो मैंने ही डाली थी. प्यार करना कोई गुनाह नहीं है. प्यार की कीमत जरूर चुकानी पड़ती है, लेकिन अब मेरा फोकस बिहार के विकास पर है. यह बयान उस वक्त आया जब उनसे पूछा गया कि पहले उन्होंने अकाउंट हैक होने की बात क्यों कही थी. इस पर तेज प्रताप ने स्पष्ट किया, 'वो पोस्ट मेरी आईडी से हुआ था और मेरी तरफ से ही था. तस्वीरें असली थीं, सबने देखा. लेकिन अब मैं उन बीती बातों में नहीं पड़ना चाहता.'

यह भी पढ़ें: क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम? मल्लिकार्जुन खरगे ने हाईकमान की बात कहकर बढ़ाया सस्पेंस

VIDEO | Patna: Expelled RJD leader Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) visits Anushka Yadav amid the ongoing family and party disownment controversy. Here's what he says:



“We share a family relation, which is why I am here to meet her (Anushka Yadav). Of course, no one can stop me… pic.twitter.com/3eiVj0SbIp