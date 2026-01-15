'खाली यादव जी वाला गाना गा रही हो...', चूड़ा-दही पार्टी में जब सिंगर पर भड़क गए तेज प्रताप यादव, लोग करने लगे तारीफ

मकर संक्रांति भोज में सिंगर को गाना बदलने की नसीहत देने वाले तेज प्रताप यादव का वीडियो वायरल है. जिसके बाद लोग उनके इस कदम की तारीफ कर रहे हैं.इस भोज में तेज प्रताप यादव के पिता और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी शामिल हुए.

जनशक्ति जनता दल (JJD) के अध्यक्ष और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) एक बार फिर चर्चा में हैं. हालांकि, इस बार वजह उनका कोई बयान नहीं, बल्कि मकर संक्रांति के मौके पर आयोजित दही-चूड़ा भोज का एक वीडियो है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी देखते-देखते वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में तेज प्रताप एक सिंगर को मंच पर टोकते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद लोग उनके इस रुख की तारीफ करते दिख रहे हैं.

भगवान का गाना गाइए

दरअसल, मकर संक्रांति के मौके पर तेज प्रताप यादव ने पटना में दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया था. इस भोज में राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी इंतजाम किया गया था. इसी दौरान, मंच पर एक महिला सिंगर गीत प्रस्तुत कर रही थीं, तभी तेज प्रताप यादव ने अचानक कार्यक्रम रुकवाया और सिंगर को गाने को लेकर टोक दिया. उन्होंने सिंगर से साफ शब्दों में कहा कि खाली यादव जी वाला गाना मत गाइए, भगवान का गाना गाइए. पूजा-पाठ और भजन होना चाहिए. इसके बाद उन्होंने भगवान कृष्ण का भजन गाने की बात कही. दरअसल, तेज प्रताप का कहना था कि धार्मिक मौके पर वल्गर या जाति विशेष से जुड़े गानों से बचना चाहिए. तेज प्रताप का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. कई यूजर्स उनके इस कदम की सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सार्वजनिक और धार्मिक आयोजनों में मर्यादा बनी रहनी चाहिए. हालांकि कुछ लोग इसे उनका अलग अंदाज भी बता रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर प्रतिक्रिया सकारात्मक ही देखने को मिल रही है.

आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी शामिल

गौरतलब है कि, इस भोज में तेज प्रताप यादव के पिता और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी शामिल हुए. बताते चलें, मई 2025 में पार्टी और परिवार से अलग होने के बाद यह पहला मौका था, जब लालू यादव सार्वजनिक रूप से तेज प्रताप के किसी कार्यक्रम में नजर आए. इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि पिता-पुत्र के रिश्तों में जमी बर्फ पिघल सकती है. हालांकि तेज प्रताप के भाई और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए. तेज प्रताप ने कहा कि उन्होंने तेजस्वी और मां राबड़ी देवी को आमंत्रित किया था और देर शाम तक इंतजार भी किया, लेकिन दोनों नहीं पहुंचे.

