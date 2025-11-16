'इन जयचंदों को जमीन में गाड़...', बहन रोहिणी आचार्य मामले पर तेज प्रताप यादव का फूटा गुस्सा, लालू यादव से किया एक इशारे की मांग

लालू परिवार में रोहिणी आचार्य के अपमान और राजनीतिक मतभेदों को लेकर तेज प्रताप यादव का गुस्सा फूटा. उन्होंने पिता लालू यादव से कार्रवाई के लिए संकेत देने की अपील की.

बिहार की राजनीति में इन दिनों लालू परिवार के अंदरूनी झगड़े एक बार फिर सुर्खियों में हैं. शनिवार को रोहिणी आचार्य ने परिवार और राजनीति से दूरी बनाने के साथ गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद लालू परिवार में बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया. इसी बीच तेज प्रताप यादव ने रविवार को सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा कर अपनी बहन के साथ हुए अपमान पर गहरा गुस्सा जताया और अपने पिता, RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से कार्रवाई के लिए इशारा देने की अपील की.

किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं

तेज प्रताप ने अपनी पार्टी जन शक्ति जनता दल के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा कि, मेरे साथ जो हुआ, वह मैं सह गया. लेकिन रोहिणी बहन के अपमान को वह किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि रोहिणी के साथ हुई घटना ने उनके दिल को झकझोर दिया है और न्याय की मांग करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए. तेज प्रताप ने बिना किसी का नाम लिए चेतावनी दी कि 'जयचंदों' का यह अन्याय बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी.

जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी

सुन लो जयचंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी. जबसे मेरी रोहिणी बहन के चप्पल उठाने की खबर सुनी, दिल की आहत अब अग्नि बन चुकी है. जब जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं. तो बुद्धि पर पड़ी धूल उड़ जाती है. इन चंद चेहरों ने तेजस्वी की भी बुद्धि पर परदा डाल दिया है. इस पोस्ट में वह आगे लिखते हैं, 'इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा. समय का लेखा-जोखा बड़ा कठोर है. मैं माननीय RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे पिता, मेरे राजनीतिक गुरु श्री लालू प्रसाद जी से आग्रह करता हूं, पिता जी, एक संकेत दीजिए... आपका केवल एक इशारा, और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी.'

सूत्रों के अनुसार, रोहिणी और तेजस्वी यादव के बीच कल दोपहर को तकरार हुई थी. रोहिणी ने हार और जिम्मेदारी पर चर्चा करते हुए संजय यादव से जुड़े मुद्दे पर विरोध जताया, जिससे तेजस्वी नाराज हो गए. बहस के दौरान गुस्से में चप्पल फेंकी गई और आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति बनी.

