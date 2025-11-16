FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'इन जयचंदों को जमीन में गाड़...', बहन रोहिणी आचार्य मामले पर तेज प्रताप यादव का फूटा गुस्सा, लालू यादव से किया एक इशारे की मांग

'इन जयचंदों को जमीन में गाड़...', बहन रोहिणी आचार्य मामले पर तेज प्रताप यादव का फूटा गुस्सा, लालू यादव से किया एक इशारे की मांग

Horror Film On OTT: क्या आपने अभी तक नहीं देखी 7.1 रेटिंग वाली ये फिल्म? क्लाइमैक्स देखकर तो फटी रह जाएंगी आखें

Horror Film On OTT: क्या आपने अभी तक नहीं देखी 7.1 रेटिंग वाली ये फिल्म? क्लाइमैक्स देखकर तो फटी रह जाएंगी आखें

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दिल्ली मेट्रो के इन तीन स्टेशनों के बदले जाएंगे नाम, CM रेखा गुप्ता ने की घोषणा

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दिल्ली मेट्रो के इन तीन स्टेशनों के बदले जाएंगे नाम, CM रेखा गुप्ता ने की घोषणा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
स्काइड्राइवर ने जब सूरज के सामने लगाई छलांग, कैमरे में कैद हुई दुर्लभ तस्वीर, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Photo

स्काइड्राइवर ने जब सूरज के सामने लगाई छलांग, कैमरे में कैद हुई दुर्लभ तस्वीर, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Photo

37 करोड़ का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 2400 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते है प्रेरणा

37 करोड़ का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 2400 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते है प्रेरणा

Test में भारतीय सरजमीं पर सबसे छोटा टारगेट डिफेंड करने वाली टीमें, लिस्ट में साउथ अफ्रीका की एंट्री

Test में भारतीय सरजमीं पर सबसे छोटा टारगेट डिफेंड करने वाली टीमें, लिस्ट में साउथ अफ्रीका की एंट्री

Homeभारत

भारत

'इन जयचंदों को जमीन में गाड़...', बहन रोहिणी आचार्य मामले पर तेज प्रताप यादव का फूटा गुस्सा, लालू यादव से किया एक इशारे की मांग

लालू परिवार में रोहिणी आचार्य के अपमान और राजनीतिक मतभेदों को लेकर तेज प्रताप यादव का गुस्सा फूटा. उन्होंने पिता लालू यादव से कार्रवाई के लिए संकेत देने की अपील की.

Latest News

राजा राम

Updated : Nov 16, 2025, 04:21 PM IST

'इन जयचंदों को जमीन में गाड़...', बहन रोहिणी आचार्य मामले पर तेज प्रताप यादव का फूटा गुस्सा, लालू यादव से किया एक इशारे की मांग

रोहिणी आचार्य मामले पर तेज प्रताप यादव का फूटा गुस्सा

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बिहार की राजनीति में इन दिनों लालू परिवार के अंदरूनी झगड़े एक बार फिर सुर्खियों में हैं. शनिवार को रोहिणी आचार्य ने परिवार और राजनीति से दूरी बनाने के साथ गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद लालू परिवार में बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया. इसी बीच तेज प्रताप यादव ने रविवार को सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा कर अपनी बहन के साथ हुए अपमान पर गहरा गुस्सा जताया और अपने पिता, RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से कार्रवाई के लिए इशारा देने की अपील की.

किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं

तेज प्रताप ने अपनी पार्टी जन शक्ति जनता दल के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा कि, मेरे साथ जो हुआ, वह मैं सह गया.  लेकिन रोहिणी बहन के अपमान को वह किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि रोहिणी के साथ हुई घटना ने उनके दिल को झकझोर दिया है और न्याय की मांग करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए. तेज प्रताप ने बिना किसी का नाम लिए चेतावनी दी कि 'जयचंदों' का यह अन्याय बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी. 

जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी

सुन लो जयचंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी. जबसे मेरी रोहिणी बहन के चप्पल उठाने की खबर सुनी, दिल की आहत अब अग्नि बन चुकी है. जब जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं. तो बुद्धि पर पड़ी धूल उड़ जाती है. इन चंद चेहरों ने तेजस्वी की भी बुद्धि पर परदा डाल दिया है. इस पोस्ट में वह आगे लिखते हैं, 'इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा. समय का लेखा-जोखा बड़ा कठोर है. मैं माननीय RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे पिता, मेरे राजनीतिक गुरु श्री लालू प्रसाद जी से आग्रह करता हूं, पिता जी, एक संकेत दीजिए... आपका केवल एक इशारा, और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी.'

यह भी पढ़ें: यूपी का ये शहर बना साइबेरियन पक्षियों का हनीमून डेस्टिनेशन? नवंबर से फरवरी के बीच आते हैं भारत

सूत्रों के अनुसार, रोहिणी और तेजस्वी यादव के बीच कल दोपहर को तकरार हुई थी. रोहिणी ने हार और जिम्मेदारी पर चर्चा करते हुए संजय यादव से जुड़े मुद्दे पर विरोध जताया, जिससे तेजस्वी नाराज हो गए. बहस के दौरान गुस्से में चप्पल फेंकी गई और आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति बनी. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
'इन जयचंदों को जमीन में गाड़...', बहन रोहिणी आचार्य मामले पर तेज प्रताप यादव का फूटा गुस्सा, लालू यादव से किया एक इशारे की मांग
'इन जयचंदों को जमीन में गाड़...', बहन रोहिणी आचार्य मामले पर तेज प्रताप यादव का फूटा गुस्सा, लालू यादव से किया एक इशारे की मांग
Horror Film On OTT: क्या आपने अभी तक नहीं देखी 7.1 रेटिंग वाली ये फिल्म? क्लाइमैक्स देखकर तो फटी रह जाएंगी आखें
Horror Film On OTT: क्या आपने अभी तक नहीं देखी 7.1 रेटिंग वाली ये फिल्म? क्लाइमैक्स देखकर तो फटी रह जाएंगी आखें
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दिल्ली मेट्रो के इन तीन स्टेशनों के बदले जाएंगे नाम, CM रेखा गुप्ता ने की घोषणा
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दिल्ली मेट्रो के इन तीन स्टेशनों के बदले जाएंगे नाम, CM रेखा गुप्ता ने की घोषणा
IND vs SA 1st Test Highlights: खुद के गड्ढे में गिरी टीम इंडिया, 124 रन का टारगेट बना पहाड़; अफ्रीका ने 30 रनों से हराया
IND vs SA 1st Test Highlights: खुद के गड्ढे में गिरी टीम इंडिया, 124 रन का टारगेट बना पहाड़; अफ्रीका ने 30 रनों से हराया
Aakash Chopra ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के लिए मजे, कर दी घोर बेइज्जती
Aakash Chopra ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के लिए मजे, कर दी घोर बेइज्जती
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
स्काइड्राइवर ने जब सूरज के सामने लगाई छलांग, कैमरे में कैद हुई दुर्लभ तस्वीर, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Photo
स्काइड्राइवर ने जब सूरज के सामने लगाई छलांग, कैमरे में कैद हुई दुर्लभ तस्वीर, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Photo
37 करोड़ का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 2400 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते है प्रेरणा
37 करोड़ का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 2400 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते है प्रेरणा
Test में भारतीय सरजमीं पर सबसे छोटा टारगेट डिफेंड करने वाली टीमें, लिस्ट में साउथ अफ्रीका की एंट्री
Test में भारतीय सरजमीं पर सबसे छोटा टारगेट डिफेंड करने वाली टीमें, लिस्ट में साउथ अफ्रीका की एंट्री
यूपी का ये शहर बना साइबेरियन पक्षियों का हनीमून डेस्टिनेशन? नवंबर से फरवरी के बीच आते हैं भारत
यूपी का ये शहर बना साइबेरियन पक्षियों का हनीमून डेस्टिनेशन? नवंबर से फरवरी के बीच आते हैं भारत
इस मुगल शहजादी की देन है दिल्ली का चांदनी चौक, कभी बीच बाजर से बहा करती थी नहर
इस मुगल शहजादी की देन है दिल्ली का चांदनी चौक, कभी बीच बाजर से बहा करती थी नहर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE