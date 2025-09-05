'इसके लिए लड़ जाएंगे, मर जाएंगे...', बिहार चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान, देखें Video

Tej Pratap Yadav: बिहार चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव ने बड़ा ऐलान किया कि वे स्मार्ट गांव बनाने के लिए हर हाल में संघर्ष करेंगे. आरजेडी से अलग होकर अपनी नई टीम के साथ वे गांव-गांव जाकर जनता से जुड़ रहे हैं.

Tej Pratap Yadav: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीतिक माहौल गरमाता जा रहा है. इस बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपनी चुनावी रणनीति साफ कर दी है. मीडिया से बातचीत करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि वे स्मार्ट गांव बनाने का वादा निभाने के लिए मर-मिटने को भी तैयार हैं. आरजेडी से अलग होकर उन्होंने अपनी नई टीम बनाई है और कई जिलों में सभाएं कर जनता से सीधा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं.

बिहार चुनाव नजदीक आते ही नेताओं की बयानबाजी और सक्रियता बढ़ गई है. शुक्रवार को तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव की सोच थी कि बिहार को स्मार्ट सिटी नहीं, बल्कि स्मार्ट गांव चाहिए. अब वे इस सपने को पूरा करने के लिए हर हाल में संघर्ष करेंगे.

तेज प्रताप ने कहा, “हम स्मार्ट गांव बनाकर देंगे. इसके लिए हम लड़ जाएंगे, मर जाएंगे. जिस तरह महुआ के लोगों के लिए हमने काम कराया, वैसे ही बिहार के हर जिले के लिए काम करेंगे.”

टीम 'तेज प्रताप यादव’ के नाम से संगठन

गौरतलब है कि, आरजेडी से छह साल के लिए तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया है. जिसके बाद से तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने की राह पकड़ी है. उन्होंने ‘टीम तेज प्रताप यादव’ के नाम से संगठन खड़ा किया है और विधानसभा चुनाव से पहले लगातार अलग-अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं.

महागठबंधन के कई लोग उनके साथ आ रहे हैं

तेज प्रताप का कहना है कि युवाओं के लिए रोजगार और विकास ही उनका मुख्य मुद्दा होगा. मीडिया से बातचीत में जब उनसे आरजेडी और महागठबंधन को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ कहा कि अब वे उस संगठन का हिस्सा नहीं हैं और उस पर कुछ भी नहीं बोलना चाहते. हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि महागठबंधन के कई लोग उनके साथ आ रहे हैं. फिलहाल, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे आरजेडी से अलग होकर अपनी बिहार की राजनीति में दमदार उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे या नहीं.

