Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

मेरठ में 'न्यूड गैंग' से खौफजदा महिलाएं, खेतों पर जाने से डर रहीं, पुलिस ड्रोन-CCTV से कर रही निगरानी

India US Trade Deal: 'भारत माफी मांगेगा...', टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप के मंत्री हॉवर्ड लुटनिक का बड़बोला बयान

'इसके लिए लड़ जाएंगे, मर जाएंगे...', बिहार चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान, देखें Video

पंजाब के CM भगवंत मान की तबीयत बिगड़ी, मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती

Rashifal 6 September 2025: कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

हार्दिक पंड्या के नाम दर्ज हो सकता है नया रिकॉर्ड, एशिया कप में कर सकते हैं कमाल

कलाई में दर्द होना क्या किसी घातक बीमारी का इशारा है? जानिए किन आदतों की वजह से होता है ऐसा

Anant Chaturdashi Upay: अनंत चतुर्दशी पर क्यों बांधते हैं 14 गांठों वाला धागा? किस्मत चमका देते हैं इस दिन किए हुए ये उपाय

नौकरी छोड़ते वक्त बिल्कुल न करें ये गलतियां, करियर को लग सकता है तगड़ा झटका

Cancer In Male: देश के इस शहर में पुरुषोंं में तेजी से बढ़ रहा कैंसर का ग्राफ! समय रहते दें इन लक्षणों पर ध्यान

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
मेरठ में 'न्यूड गैंग' से खौफजदा महिलाएं, खेतों पर जाने से डर रहीं, पुलिस ड्रोन-CCTV से कर रही निगरानी

मेरठ में 'न्यूड गैंग' से खौफजदा महिलाएं, खेतों पर जाने से डर रहीं, पुलिस ड्रोन-CCTV से कर रही निगरानी

India US Trade Deal: 'भारत माफी मांगेगा...', टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप के मंत्री हॉवर्ड लुटनिक का बड़बोला बयान

'भारत माफी मांगेगा...', टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप के मंत्री हॉवर्ड लुटनिक का बड़बोला बयान

'इसके लिए लड़ जाएंगे, मर जाएंगे...', बिहार चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान, देखें Video

'इसके लिए लड़ जाएंगे, मर जाएंगे...', बिहार चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान, देखें Video

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कलाई में दर्द होना क्या किसी घातक बीमारी का इशारा है? जानिए किन आदतों की वजह से होता है ऐसा

कलाई में दर्द होना क्या किसी घातक बीमारी का इशारा है? जानिए किन आदतों की वजह से होता है ऐसा

नौकरी छोड़ते वक्त बिल्कुल न करें ये गलतियां, करियर को लग सकता है तगड़ा झटका

नौकरी छोड़ते वक्त बिल्कुल न करें ये गलतियां, करियर को लग सकता है तगड़ा झटका

आस्था, हिम्मत और इलाज! Polycystic Kidney Disease से जूझ रहे प्रेमानंद जी महाराज कैसे दे रहे हैं इस बीमारी को मात?

आस्था, हिम्मत और इलाज! Polycystic Kidney Disease से जूझ रहे प्रेमानंद जी महाराज कैसे दे रहे हैं इस बीमारी को मात?

Homeभारत

भारत

'इसके लिए लड़ जाएंगे, मर जाएंगे...', बिहार चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान, देखें Video

Tej Pratap Yadav: बिहार चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव ने बड़ा ऐलान किया कि वे स्मार्ट गांव बनाने के लिए हर हाल में संघर्ष करेंगे. आरजेडी से अलग होकर अपनी नई टीम के साथ वे गांव-गांव जाकर जनता से जुड़ रहे हैं.

Latest News

राजा राम

Updated : Sep 05, 2025, 09:53 PM IST

'इसके लिए लड़ जाएंगे, मर जाएंगे...', बिहार चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान, देखें Video

तेज प्रताप यादव

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Tej Pratap Yadav: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीतिक माहौल गरमाता जा रहा है. इस बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपनी चुनावी रणनीति साफ कर दी है. मीडिया से बातचीत करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि वे स्मार्ट गांव बनाने का वादा निभाने के लिए मर-मिटने को भी तैयार हैं. आरजेडी से अलग होकर उन्होंने अपनी नई टीम बनाई है और कई जिलों में सभाएं कर जनता से सीधा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं. 

बिहार चुनाव नजदीक आते ही नेताओं की बयानबाजी और सक्रियता बढ़ गई है. शुक्रवार को तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव की सोच थी कि बिहार को स्मार्ट सिटी नहीं, बल्कि स्मार्ट गांव चाहिए. अब वे इस सपने को पूरा करने के लिए हर हाल में संघर्ष करेंगे.

तेज प्रताप ने कहा, “हम स्मार्ट गांव बनाकर देंगे. इसके लिए हम लड़ जाएंगे, मर जाएंगे. जिस तरह महुआ के लोगों के लिए हमने काम कराया, वैसे ही बिहार के हर जिले के लिए काम करेंगे.”

टीम 'तेज प्रताप यादव’ के नाम से संगठन

गौरतलब है कि, आरजेडी से छह साल के लिए तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया है. जिसके बाद से तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने की राह पकड़ी है. उन्होंने ‘टीम तेज प्रताप यादव’ के नाम से संगठन खड़ा किया है और विधानसभा चुनाव से पहले लगातार अलग-अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं. 

महागठबंधन के कई लोग उनके साथ आ रहे हैं

तेज प्रताप का कहना है कि युवाओं के लिए रोजगार और विकास ही उनका मुख्य मुद्दा होगा. मीडिया से बातचीत में जब उनसे आरजेडी और महागठबंधन को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ कहा कि अब वे उस संगठन का हिस्सा नहीं हैं और उस पर कुछ भी नहीं बोलना चाहते. हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि महागठबंधन के कई लोग उनके साथ आ रहे हैं. फिलहाल, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे आरजेडी से अलग होकर अपनी बिहार की राजनीति में दमदार उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे या नहीं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 


 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कलाई में दर्द होना क्या किसी घातक बीमारी का इशारा है? जानिए किन आदतों की वजह से होता है ऐसा
कलाई में दर्द होना क्या किसी घातक बीमारी का इशारा है? जानिए किन आदतों की वजह से होता है ऐसा
नौकरी छोड़ते वक्त बिल्कुल न करें ये गलतियां, करियर को लग सकता है तगड़ा झटका
नौकरी छोड़ते वक्त बिल्कुल न करें ये गलतियां, करियर को लग सकता है तगड़ा झटका
आस्था, हिम्मत और इलाज! Polycystic Kidney Disease से जूझ रहे प्रेमानंद जी महाराज कैसे दे रहे हैं इस बीमारी को मात?
आस्था, हिम्मत और इलाज! Polycystic Kidney Disease से जूझ रहे प्रेमानंद जी महाराज कैसे दे रहे हैं इस बीमारी को मात?
10,000 रुपये से भी कम में शुरू करें ये 7 बिजनेस, कमाई होगी जबरदस्त
10,000 रुपये से भी कम में शुरू करें ये 7 बिजनेस, कमाई होगी जबरदस्त
Vidur Niti: जिंदगी भर गरीब रहते हैं ये लोग, अपने ही छोड़ देते हैं इनका साथ
जिंदगी भर गरीब रहते हैं ये लोग, अपने ही छोड़ देते हैं इनका साथ
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE