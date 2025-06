बिहार की राजनीतिक गलियारों में पिछले कुछ दिनों से लगतार तेज प्रताप यादव की चर्चा हो रही है. लालू परिवार के अंदर मतभेद खुलकर सामने आएं हैं जिसके बाद सियासी तापमान तेजी से बढ़ गया है. आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का बयान सामने आया है, जिसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है. मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, मेरी जान को खतरा है. उन्होंने नीतीश कुमार से सुरक्षा की मांग की है. तेज प्रताप का आरोप है कि पार्टी के ही कुछ बड़े नेता उन्हें हटाने की साजिश रच रहे हैं.

आरजेडी में सियासी संग्राम और पारिवारिक तनाव के बीच तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया है. लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर खुशी जाहिर करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि वो हमेशा माता-पिता का सम्मान करते हैं और तेजस्वी यादव को भी आशीर्वाद देते हैं. लेकिन इसी खुशी के बीच उन्होंने एक गंभीर आरोप भी लगाया है. तेज प्रताप का कहना है कि पार्टी में 4-5 बड़े नेताओं ने मिलकर उन्हें हटाने की साजिश रची है. उन्होंने कहा कि ये सबकुछ सबकी आंखों के सामने हुआ है और बिहार की जनता जानती है कि वो किस तरह का इंसान हैं.

तेज प्रताप ने कहा, 'मुझे अपनी जान का खतरा है. मैं बिहार सरकार से सुरक्षा की मांग करता हूं. मेरे निजी जीवन में कुछ लोगों ने दखल दिया गया है, जो किसी के लिए भी असहनीय होता है. यदि मुझ पर और दबाव बनाया गया, तो मैं कानूनी रास्ता अपनाऊंगा.' उन्होंने साफ कहा कि वो पार्टी बनाने की बातों से इनकार करते हैं, लेकिन जनता के लिए लड़ते रहेंगे. मैं हमेशा जनता की आवाज बनूंगा. उन्होंने आगे कहा कि असली नेता वही होता है जो हर मुश्किल में लोगों के साथ खड़ा हो.

#WATCH | On Lalu Prasad Yadav expelling him from RJD & Yadav family, Tej Pratap Yadav says, " I'm not the one to get scared...I will face the situation...I will reveal the names of those 4-5 people who have done this to me..."



"The people of Bihar have seen how I have been… pic.twitter.com/AGXUHrDDQa