Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

नौकरी छोड़ बिजनेस पर लगाया दिमाग, अब हर महीने होती है 25 लाख की कमाई; आप भी ले सकते हैं सीख

Video: 'देखो फालतू बात मत करो..' रैली में 'अबकी बार तेजस्वी सरकार' सुनते ही भड़क गए तेजप्रताप यादव, कार्यकर्ता को दे डाली धमकी

आत्मनिर्भर बनेगीं बिहार की महिलाएं, बिजनेस करने के लिए नीतीश सरकार करेगी मदद, यहां पढ़ें सभी डिटेल्स

एक Test मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 विकेटकीपर, लिस्ट में एमएस धोनी नहीं ये दो भारतीय

Rashifal 1 September 2025: कन्या और धनु वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एक खिलाड़ी 15000 के करीब

टीचर बना हैवान! रायपुर नवोदय विद्यालय में छात्रों की लोहे की रॉड से पिटाई, बेरहमी की हद पार

हर भारतीय को रखने चाहिए फोन में ये 6 खास सरकारी ऐप्स, मिलेंगी ढेरों सुविधाएं

बिहार SIR को लेकर कांग्रेस का बड़ा दावा, चुनाव आयोग को BLA ने सौंपे 89 लाख शिकायतें, फिर भी नहीं हुई सुनवाई

कभी नहीं देखा होगा ऐसा आउट, CPL में वाइड बॉल पर हिट विकेट हुआ बल्लेबाज; Video देख नहीं रोक पाएंगे हंसी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Video: 'देखो फालतू बात मत करो..' रैली में 'अबकी बार तेजस्वी सरकार' सुनते ही भड़क गए तेजप्रताप यादव, कार्यकर्ता को दे डाली धमकी

'देखो फालतू बात मत करो..' रैली में 'अबकी बार तेजस्वी सरकार' सुनते ही भड़क गए तेजप्रताप यादव, कार्यकर्ता को दे डाली धमकी

आत्मनिर्भर बनेगीं बिहार की महिलाएं, बिजनेस करने के लिए नीतीश सरकार करेगी मदद, यहां पढ़ें सभी डिटेल्स

आत्मनिर्भर बनेगीं बिहार की महिलाएं, बिजनेस करने के लिए नीतीश सरकार करेगी मदद, यहां पढ़ें सभी डिटेल्स

Rashifal 1 September 2025: कन्या और धनु वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कन्या और धनु वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
नौकरी छोड़ बिजनेस पर लगाया दिमाग, अब हर महीने होती है 25 लाख की कमाई; आप भी ले सकते हैं सीख

नौकरी छोड़ बिजनेस पर लगाया दिमाग, अब हर महीने होती है 25 लाख की कमाई; आप भी ले सकते हैं सीख

एक Test मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 विकेटकीपर, लिस्ट में एमएस धोनी नहीं ये दो भारतीय

एक Test मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 विकेटकीपर, लिस्ट में एमएस धोनी नहीं ये दो भारतीय

T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एक खिलाड़ी 15000 के करीब

T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एक खिलाड़ी 15000 के करीब

Homeभारत

भारत

टीचर बना हैवान! रायपुर नवोदय विद्यालय में छात्रों की लोहे की रॉड से पिटाई, बेरहमी की हद पार

रायपुर के माना में स्थित नवोदय विद्यालय से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है. यहां हॉस्टल में रहने वाले कुछ बच्चों की उनके ही शिक्षक और वार्डन ने बुरी तरह पिटाई कर दी.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 31, 2025, 10:03 PM IST

टीचर बना हैवान! रायपुर नवोदय विद्यालय में छात्रों की लोहे की रॉड से पिटाई, बेरहमी की हद पार

 IMG

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

रायपुर के माना नवोदय विद्यालय के हॉस्टल में देर रात कुछ बच्चों को मोबाइल पर गलत वीडियो देखते हुए पकड़ा गया. जब हॉस्टल के वार्डन ने यह बात शिक्षक डीके सिंह को बताई, तो दोनों ने मिलकर बच्चों को छड़ी और रॉड से पीटना शुरू कर दिया. यहां तक कि एक बच्चे ने यह भी आरोप लगाया है कि शिक्षक ने उसके प्राइवेट पार्ट पर भी मारने की कोशिश की.

सजा या बर्बरता

मामूली अनुशासनहीनता की सजा इतनी भयानक हो सकती है, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी. आरोप है कि शिक्षक डी.के सिंह ने बुधवार रात को 10वीं और 12वीं कक्षा के चार छात्रों को मोबाइल इस्तेमाल करते हुए पकड़ा. इसके बाद, सजा देने के नाम पर जो हुआ, वह किसी अपराध से कम नहीं था. छात्रों पर लोहे की रॉड और डंडों से हमला किया गया.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में नेशनल चैनल के पत्रकार के पूरे परिवार की हत्या, कुल्हाड़ी से काटकर दी खौफनाक मौत

छाती पर मारी लात, प्राइवेट पार्ट पर किया वार

पिटाई का शिकार हुए छात्रों ने आपबीती सुनाई, वह बेहद चौंकाने वाली है. पीड़ित छात्रों ने बताया कि शिक्षक ने न केवल उन्हें पीटा, बल्कि जानवरों जैसा सलूक किया. एक छात्र ने रोते हुए बताया, "सर ने मुझे बूट पहनकर छाती पर लात मारी और मेरे प्राइवेट पार्ट को भी निशाना बनाया." उनके शरीर पर पिटाई के गहरे नीले निशान साफ देखे जा सकते हैं, जो इस घटना की गंभीरता को दर्शाते हैं.

अभिभावकों का गुस्सा

यह खबर जल्द ही अभिभावकों तक पहुंच गई. अपने बच्चों के साथ हुई इस हैवानियत की सूचना मिलते ही उनका गुस्सा फूट पड़ा. कई अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और आरोपी शिक्षक को तत्काल बर्खास्त कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की. मामले की गंभीरता को समझते हुए, प्राचार्य  ने तत्काल एक जांच कमेटी का गठन कर दिया है. उन्होंने अभिभावकों को आश्वासन दिया है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा.

प्रिंसिपल लक्ष्मी ने कहा मारना गलत

पहले उन्होंने माना कि मारना गलत है, लेकिन फिर यह कहकर मामले को हल्का करने की कोशिश की कि "मारपीट इतनी गंभीर नहीं है, जितना इसे दर्शाया जा रहा है." उन्होंने छात्रों पर 'एडल्ट कंटेंट' देखने और वार्डन से बहस करने का आरोप भी लगाया, जिसका छात्रों ने खंडन किया है.

आरोपी शिक्षक बोले- मैं क्रिमिनल नहीं, मुझे देखकर फेंका मोबाइल

आरोपी शिक्षक डी.के सिंह ने कहा कि मुझे क्रिमिनल की तरह फ्रेम किया जा रहा है. मैं टीचर हूं. केयर टेकर यानी की हॉस्टल वार्डन के कहने पर मौके पर पहुंचा था. बच्चों ने मुझे देखते ही मोबाइल फेंक दिया. भागने की कोशिश करने लगे. मैंने वार्डन से उन्हें पकड़ने को कहा. मैंने उनसे पूछा कि मोबाइल क्यों फेंका और हॉस्टल में कहां से आया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
नौकरी छोड़ बिजनेस पर लगाया दिमाग, अब हर महीने होती है 25 लाख की कमाई; आप भी ले सकते हैं सीख
नौकरी छोड़ बिजनेस पर लगाया दिमाग, अब हर महीने होती है 25 लाख की कमाई; आप भी ले सकते हैं सीख
एक Test मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 विकेटकीपर, लिस्ट में एमएस धोनी नहीं ये दो भारतीय
एक Test मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 विकेटकीपर, लिस्ट में एमएस धोनी नहीं ये दो भारतीय
T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एक खिलाड़ी 15000 के करीब
T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एक खिलाड़ी 15000 के करीब
हर भारतीय को रखने चाहिए फोन में ये 6 खास सरकारी ऐप्स, मिलेंगी ढेरों सुविधाएं
हर भारतीय को रखने चाहिए फोन में ये 6 खास सरकारी ऐप्स, मिलेंगी ढेरों सुविधाएं
भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री पर जनता का सबसे ज्यादा विश्वास, टॉप 10 में शामिल हैं ये सीएम
भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री पर जनता का सबसे ज्यादा विश्वास, टॉप 10 में शामिल हैं ये सीएम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE