Ratan Tata Death: रतन टाटा के निधन के बाद पूरा भारत शोक मना रहा हैं. पीएम मोदी भी उनकी मौत के बाद गमगीन नजर आए हैं और एक्स पर रिएक्शन भी दिया है.

टाटा ग्रुप के चेयरमैन एमेरिट्स रतन टाटा का बुधवार 9 अक्टूबर 2024 देर रात निधन हो गया है. 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में दुनिया को अलविदा कह दिया है. रतन टाटा को दो दिन पहले ताबियत खराब होने के कारण भर्ती कराया गया था. वहीं उनके निधन के बाद पूरा भारत शोक मना रहा है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राजनाथ सिंह जैसे बड़े-बड़े नेताओ के रिएक्शन भी आ रहे हैं. आए देखते हैं कि मोदी और राजनाथ ने क्या रिएक्शन दिए हैं.

पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के एक्स पर लिखा, 'श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे. उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया. उनका योगदान बोर्डरूम से काफी आगे तक गया. अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने कई करोड़ों लोगों का अपना बना लिया.'

इसके अलावा राजनाथ सिंह ने लिखा, 'श्री रतन टाटा के निधन से दुःख हुआ. वो भारतीय उद्योग जगत के महान नायक थे, जिन्हें हमारी अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए जाना जाता है. उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. उनकी आत्मा को शांति मिलें.'

देखें रिएक्शन

Shri Ratan Tata Ji was a visionary business leader, a compassionate soul and an extraordinary human being. He provided stable leadership to one of India’s oldest and most prestigious business houses. At the same time, his contribution went far beyond the boardroom. He endeared… pic.twitter.com/p5NPcpBbBD October 9, 2024

Saddened by the passing away of Shri Ratan Tata. He was a Titan of the Indian industry known for his monumental contributions to our economy, trade and industry. My deepest condolences to his family, friends and admirers. May his soul rest in peace. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 9, 2024

The clock has stopped ticking. The Titan passes away. #RatanTata was a beacon of integrity, ethical leadership and philanthropy, who has imprinted an indelible mark on the world of business and beyond. He will forever soar high in our memories. R.I.P pic.twitter.com/foYsathgmt — Harsh Goenka (@hvgoenka) October 9, 2024

The clock has stopped ticking. The Titan passes away. RatanTata was a beacon of integrity, ethical leadership and philanthropy, who has imprinted an indelible mark on the world of business and beyond. He will forever soar high in our memories. R.I.P pic.twitter.com/foYsathgmt — Harsh Goenka (@hvgoenka) October 9, 2024

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.