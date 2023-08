Taslima Nasreen ने सुष्मिता-ललित मोदी के रिश्ते पर किया ऐसा कमेंट, कहा- क्या पैसे के लिए बिक गईं ...?

डीएनए हिंदी: सुष्मिता सेन और ललित मोदी (Sushmita Sen- Lalit Modi Relationship) ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने रिलेशनशिप की बात शेयर की थी. इसी के बाद हर तरफ बस इसी रिश्ते की चर्चा है. खास से लेकर आम शख्स तक इस पर अपनी राय जाहिर कर रहा है. किसी को सुष्मिता सेन का यह फैसला गलत लग रहा है, कोई उन्हें शाबादी दे रहा है. कोई ललित मोदी की अमीरी पर बात कर रहा है कोई उनके अपराधिक रिकॉर्ड्स पर. इस बीच इस रिलेशनशिप पर एक जानी-मानी लेखिका की टिप्पणी भी आई है. अक्सर कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखने वाली लेखिका तसलीमा नसरीन (Taslima Nasreen) ने सुष्मिता सेन औऱ ललित मोदी के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखी है.

तसलीमा ने किया सुष्मिता सेन से पहली मुलाकात का जिक्र

तसलीमा लिखती हैं-मैं सुष्मिता से अब तक सिर्फ एक बार मिली हूं. ये मुलाकाता कोलकाता एयरपोर्ट पर हुी थी. उसने मुझे देखते ही गले लगाया था और कहा था- I love You. मैं उसे देखते वक्त उसकी खूबसूरती से आंखें नहीं हटा पाई थी.' यही नहीं तसलीमा यहां तक लिखती हैं कि उन्हें सुष्मिता बेहद पसंद हैं. उन्होंने लिखा- ' मुझे सुष्मिता सेन का व्यक्तित्व बहुत पसंद है. कम उम्र में उसका दो बेटियों को गोद लेना. उसकी ईमानदारी, बहादुरी, हर मुद्दे पर जागरुक रहना, आत्मनिर्भरता, दृढ़ता.'

तसलीमा ने उठाए सुष्मिता-ललित मोदी के रिश्ते पर सवाल

मगर इसके बाद तसलीमा ने जो लिखा है उसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की होगी. वह लिखती हैं, ' लेकिन अब सुष्मिता एक बेहद खराब दिखने वाले शख्स के साथ वक्त बिता रही हैं. क्या ऐसा इसलिए है कि वह आदमी बहुत अमीर है? तो क्या वह पैसे के लिए ये कर रही है? साथ ही तसलीमा लिखती हैं, ' हो सकता है कि वह इस शख्स के साथ प्यार में हो, मगर मैं यकीन नहीं कर पा रही हूं कि वह प्यार में है. जो लोग पैसे की वजह से प्यार में हो जाते हैं, उनके लिए मेरे मन में इज्जत बहुत जल्द कम हो जाती है.'

Just back in london after a whirling global tour #maldives # sardinia with the families - not to mention my #betterhalf @sushmitasen47 - a new beginning a new life finally. Over the moon. 🥰😘😍😍🥰💕💞💖💘💓 pic.twitter.com/Vvks5afTfz