रेप केस में दोषसिद्धी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तरुण तेजपाल, गोवा सरकार कर रही उम्रकैद की मांग

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में गोवा सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल को जो सजा सुनाई है, वह उनके अपराधों की प्रकृति और गंभीरता के हिसाब से बहुत कम है.

यौन उत्पीड़न मामले में दोषसिद्धी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तरुण तेजपाल

गोवा सरकार ने भी 10 साल की जेल को आजीवन कारावास में बदलने के लिए की है अपील

6 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2013 के रेप केस में ठहराया था दोषी

2013 में गोवा के एक इवेंट के दौरान साथ काम करने वाली महिला से यौन उत्पीड़न के लगे थे आरोप

यौन उत्पीड़न के मामले में दोषसिद्धी और सजा के फैसले को तहलका मैग्जीन के फाउंडर और सीनियर जर्नलिस्ट तरुण तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. 6 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें 2013 के यौन उत्पीड़न मामले का दोषी ठहराया था और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी. इस फैसले के खिलाफ तरुण तेजपाल ने एडवोकेट आदित्य सामद्दार के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है, जबकि कुछ दिन पहले गोवा सरकार 10 साल की सजा को उम्रकैद में बदलने के लिए टॉप कोर्ट पहुंची थी.

तरुण तेजपाल की सजा बढ़वाने सुप्रीम कोर्ट पहुंची गोवा सरकार

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में गोवा सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल को जो सजा सुनाई है, वह उनके अपराधों की प्रकृति और गंभीरता के हिसाब से बहुत कम है. याचिका में कहा गया कि इस मौजूदा मामले में सजा बढ़ाकर आजीवन कारावास कर दी जानी चाहिए या कोर्ट उचित समझे तो कोई अन्य कठोर सजा दी जानी चाहिए. साथ ही, सजा को एक साथ चलाने का निर्देश नहीं दिया जाना चाहिए था.

6 अगस्त को हाईकोर्ट ने ठहराया था दोषी

सरकार ने याचिका में कहा कि चुनौती सिर्फ सजा की अवधि और सजा को एक साथ चलाने के निर्देश तक सीमित है. हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं के तहत तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया है, जिनमें धारा 376(2)(F), धारा 354(A) और धारा 354(B) शामिल हैं. धारा 376(2)(F) के तहत अधिकतम सजा के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान है. हाईकोर्ट में तरुण तेजपाल ने नरमी बरतने की अपील करते हुए खुद को राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार बताया था और कहा था कि वह दो बेटियों के पिता हैं. वहीं, गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अधिकतम सजा दिए जाने का अनुरोध किया था. तेजपाल ने फैसले के बाद पत्रकारों से कहा था कि वह इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे. तरुण तेजपाल ने अपनी उम्र और परिवार का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में उनके साथ नरमी बरते जानी के अपील की थी.

5 साल पहले निचली अदालत ने किया था बरी

साल 2021 में गोवा की मपुसा कोर्ट की स्पेशल जज क्षमा जोशी ने तरुण तेजपाल को बरी कर दिया था. उन्होंने कहा था कि यौन उत्पीड़न के आरोपों को साबित करने के लिए पीड़िता की तरफ से जो सबूत पेश किए गए वे आरोपों की पुष्टि नहीं करते हैं. कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था.

क्या है मामला?

यह मामला साल 2013 का है, जिसमें तरुण तेजपाल पर गोवा में मैग्जीन के एक कार्यक्रम के दौरान अपनी एक महिला कर्मचारी के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे. आरोप था कि होटल की लिफ्ट में उन्होंने लड़की के साथ दुष्कर्म किया. हाईकोर्ट की सुनवाई में गोवा सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सख्त टिप्पणी की थी और कहा कि जब कोई लड़की न बोलती है तो उसका मतलब न ही होता है. उन्होंने कहा था कि यह जानते हुए कि पीड़िता तरुण तेजपाल की बेटी की उम्र की है, उन्होंने यह अपराध किया. उन्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी.

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