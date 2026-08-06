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भारत

'A No Means No...', जब तरुण तेजपाल केस की सुनवाई में SG ने बोला अमिताभ बच्चन की 'Pink' का डायलॉग

तरुण तेजपाल ने कोर्ट में कहा, 'मेरी उम्र अब 62 साल हो गई है और मुझे लगता है कि मैं पीड़ित हूं. मेरी पत्नी है और इसके अलावा मेरे पास कहने के लिए कुछ खास नहीं है. मैं बस यही कह सकता हूं कि हम अपील कर सकते हैं. कृप्या मेरे लिए नरमी रखें. बाकी तथ्य रिकॉर्ड में दर्ज हैं.'

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Neelam

Updated : Aug 06, 2026, 03:03 PM IST

'A No Means No...', जब तरुण तेजपाल केस की सुनवाई में SG ने बोला अमिताभ बच्चन की 'Pink' का डायलॉग

13 साल पुराने मामले में तरुण तेजपाल को 10 साल की जेल (Image Source: ANI)

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  • 13 साल पुराने यौन उत्पीड़न के मामले में तरुण तेजपाल को 10 साल की जेल, पांच लाख रुपये जुर्माना
  • 2021 में सेशन कोर्ट ने सभी आरोपों में किया था बरी
  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने पलटा सेशन कोर्ट का फैसला
  • तरुण तेजपाल ने उम्र का हवाला देकर की थी सजा में नरमी बरतने की अपील

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (6 अगस्त, 2026) को 13 साल पुराने यौन उत्पीड़न मामले में पत्रकार और तहलका मैग्जीन के एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को 10 साल की जेल की सजा सुनाई और 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामले की सुनवाई के दौरान गोवा सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने काफी सख्त दलीलें दीं. उन्होंने तरुण तेजपाल के लिए सजा में नरमी न बरते जाने की अपील करते हुए कहा कि कोर्ट को समाज में स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि अगर कोई लड़की न बोलती है तो उसका मतलब न ही होता है. उन्होंने कहा- नो मींस नो.

जब SG ने बोला अमिताभ बच्चन का डायलॉग

पिंक फिल्म में अमिताभ बच्चन ने वकील का किरदार निभाया था और उसमें तीन महिलाओं के लिए केस लड़ते हुए नजर आए थे. फिल्म में उनका एक डायलॉग भी बहुत फेमस हुआ था, जिसमें रिश्ते में महिला की मर्जी की जरूरत पर जोर देते हुए वह कहते हैं- नो मींस नो. बॉम्बे हाईकोर्ट में आज की सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता ने भी यही बात दोहराई.

SG मेहता की दमदार दलील

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार सजा में नरमी बरते जाने की तरुण तेजपाल की अपील का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध किया और कहा, 'यह जानते हुए कि पीड़िता उनकी बेटी की उम्र की है, उन्होंने यह अपराध किया... वह उसके लिए पिता समान हैं, उन्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी... पीड़िता के विरोध के बावजूद दो दिन तक लगातार इन्होंने ये किया... इस अदालत को समाज में एक साफ संदेश देना चाहिए कि जब एक लड़की न बोलती है तो उसका मतलब न होता है. A No Means No.'

तरुण तेजपाल ने की सजा में नरमी बरती जाने की अपील

तरुण तेजपाल ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट से अपील की कि मेरी उम्र को देखते हुए सजा में नरमी बरती जाए. तरुण तेजपाल के वकील आबाद पोंडा ने कोर्ट से अपील की है कि उनके मुवक्किल के साथ नरमी बरती जाए और सजा सुनाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि यह 13 साल पुराना मामला है. एडवोकेट पोंडा ने यह भी अपील की है कि 8 हफ्तों के बाद सजा का आदेश सुनाया जाए, ताकि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें. उन्होंने कहा कि तरुण तेजपाल के खिलाफ कोई और एफआईआर या केस दर्ज नहीं है.

तरुण तेजपाल ने कहा, 'मेरी उम्र अब 62 साल हो गई है और मुझे लगता है कि मैं पीड़ित हूं. मेरी पत्नी है और इसके अलावा मेरे पास कहने के लिए कुछ खास नहीं है. मैं बस यही कह सकता हूं कि हम अपील कर सकते हैं. कृप्या मेरे लिए नरमी रखें. बाकी तथ्य रिकॉर्ड में दर्ज हैं.'

सेशन कोर्ट ने 2021 में कर दिया था बरी

साल 2021 में गोवा की मपुसा कोर्ट की स्पेशल जज क्षमा जोशी ने तरुण तेजपाल को यौन उत्पीड़न मामले के सभी आरोपों से बरी कर दिया था. कोर्ट का कहना था कि इन आरोपों को साबित करने के लिए पीड़िता की तरफ से जो सबूत पेश किए गए वह तरुण तेजपाल के खिलाफ आरोपों की पुष्टि नहीं करते हैं. निचली अदालत ने कहा, 'रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों पर विचार करने के बाद हमें लगता है कि आरोपी को संदेह का लाभ दिया जा सकता है क्योंकि जो आरोप लगाए गए उनकी पुष्टि करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं और शिकायतकर्ता के बयानों में भी फेरबदल है.'

सेशन कोर्ट के इस फैसले का राज्य सरकार और स्टेट सीआईडी ने विरोध किया और हाईकोर्ट में अपील की. अपील में कहा गया कि सेशन कोर्ट ने सबूतों की जांच के बजाय घटना के बाद पीड़िता के व्यवहार, रिएक्शन और उनके बैकग्राउंड का आकलन किया. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने तरुण तेजपाल के खिलाफ ठीक से ट्रायल करने के बजाय पीड़िता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया. राज्य सरकार ने सेशन कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए कि कोर्ट ने उन माफी के मैसेज की जांच क्यों नहीं की, जो कंपनी में पीड़िता की शिकायत के बाद तरुण तेजपाल ने उन्हें भेजे थे.

 

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