FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
अफ्रीका में फिर तख्तापलट, बेनिन सेना ने राष्ट्रपति Patrice Talon को हटाकर सत्ता पर किया कब्जा

अफ्रीका में फिर तख्तापलट, बेनिन सेना ने राष्ट्रपति Patrice Talon को हटाकर सत्ता पर किया कब्जा

'माथे पर टीका, हाथों में पूजा की थाल...', सिहांचलम मंदिर में भगवान नरसिंह का दर्शन करने पहुंचे विराट कोहली, देखें Video

'माथे पर टीका, हाथों में पूजा की थाल...', सिहांचलम मंदिर में भगवान नरसिंह का दर्शन करने पहुंचे विराट कोहली, देखें Video

'मेरे दायरे में आने का कोई हक नहीं...', IPL मालिक के बयान पर भड़के हेड कोच गौतम गंभीर; जानें क्या कहा

'मेरे दायरे में आने का कोई हक नहीं...', IPL मालिक के बयान पर भड़के हेड कोच गौतम गंभीर; जानें क्या कहा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

हैंग से परेशान है Samsung यूजर्स, इन 5 सेटिंग्स से फुल स्पीड में चलेगा आपका स्मार्टफोन

हैंग से परेशान है Samsung यूजर्स, इन 5 सेटिंग्स से फुल स्पीड में चलेगा आपका स्मार्टफोन

Bigg Boss 19 Grand Finale: सिर्फ 50 लाख नहीं, बिग बॉस 19 के विजेता को मिलेगी इतनी रकम

Bigg Boss 19 Grand Finale: सिर्फ 50 लाख नहीं, बिग बॉस 19 के विजेता को मिलेगी इतनी रकम

Homeभारत

भारत

तमिलनाडु के सरकारी विद्यालय में हिंसक झड़प, 12वीं के छात्र की बेरहमी से पीट-पीटकर कर दी हत्या

तमिलनाडु स्थित सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्रों के बीच हुई हिंसक झड़प ने 12वीं के एक छात्र की जान ले ली. दो कक्षाओं के बीच हुई इस झड़प में पुलिस ने आरोपी छात्राओं को गिरफ्तार किया है जिनसे पूछताछ की जा रही है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Dec 07, 2025, 03:07 PM IST

तमिलनाडु के सरकारी विद्यालय में हिंसक झड़प, 12वीं के छात्र की बेरहमी से पीट-पीटकर कर दी हत्या

Tamilnadu News

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

तमिलनाडु स्थित सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्रों के बीच हुई हिंसक झड़प ने 12वीं के एक छात्र की जान ले ली. सीनियर्स और जूनियर्स आपस में किसी बात पर इतना उलझे कि नौबत मार-पीट तक पहुंच गई. इस दौरान एक छात्र के सिर पर गंभीर चोट आई और तीन दिन तक अस्पताल उससे जूझता रहा और आखिरकार उसकी मौत हो गई. पुलिस के अनुसार सरकारी अरिग्नार अन्ना मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 11वीं कक्षा के कुछ छात्रों ने छात्र पर हमला किया था.

दो कक्षाओं के छात्रों के बीच हुई लड़ाई

यह चौंकाने वाली घटना 4 दिसंबर को स्कूल कैंपस में दो कक्षाओं के बीच झड़प के बाद हुई. जांचकर्ताओं के मुताबिक, 11वीं में पढ़ने वाले चौदह छात्रों के एक ग्रुप ने कथित तौर पर झगड़े के दौरान अपने सीनियर पर हमला कर दिया. कहा जाता है कि आरोपियों ने लड़के के सिर पर डंडे से वार किया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई.  स्कूल अधिकारियों ने तुरंत लड़के के परिवार को बताया. उसके माता-पिता कैंपस पहुंचे और उसे इमरजेंसी इलाज के लिए कुंभकोणम के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया.

इमरजेंसी ऑपरेशन 

उसकी हालत बिगड़ने पर, डॉक्टरों ने उसे एडवांस मेडिकल केयर के लिए तंजावुर स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया. प्राइवेट हॉस्पिटल में, सर्जनों ने उसके दिमाग से खून का थक्का हटाने के लिए एक इमरजेंसी ऑपरेशन किया. सर्जरी और इंटेंसिव केयर के बावजूद, लड़के की हालत गंभीर बनी रही. पुलिस के अनुसार करीब तीन दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद, रविवार सुबह करीब 2.30 बजे उसकी मौत हो गई.

14 आरोपी छात्रों को किया गिरफ्तार 

उसकी मौत के बाद, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और सभी 14 आरोपी छात्रों को पकड़ लिया; सभी नाबालिग हैं. उन्हें किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया और बाद में किशोर गृह भेज दिया गया. पट्टीश्वरम पुलिस ने कहा कि उन्होंने शुरू में चोट की गंभीरता के आधार पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया था. एक सीनियर अधिकारी ने कहा, "पोस्टमार्टम जांच के बाद, धारा को हत्या में बदल दिया जाएगा." पुलिस अब उन घटनाओं के सही क्रम की जांच कर रही है जिनकी वजह से हमला हुआ, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या छात्रों के बीच पहले कोई झगड़ा हुआ था और किन हालात में झड़प हिंसा में बदल गई.

जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाही

अधिकारी घटना के समय स्कूल में सुपरविजन के लेवल की भी जांच कर रहे हैं. इस चौंकाने वाली घटना से अभिभावक, शिक्षक और इलाके के लोगों में गुस्सा है, जो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और स्कूल कैंपस में बेहतर सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं. शिक्षा विभाग के अधिकारियों से आपराधिक जांच के साथ-साथ एक विस्तृत जांच शुरू करने की उम्मीद है, क्योंकि इस दुखद मौत ने एक बार फिर छात्रों की बढ़ती हिंसा के मुद्दे को तेजी से सामने ला दिया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

आईएएनएस इनपुट के साथ
 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
हैंग से परेशान है Samsung यूजर्स, इन 5 सेटिंग्स से फुल स्पीड में चलेगा आपका स्मार्टफोन
हैंग से परेशान है Samsung यूजर्स, इन 5 सेटिंग्स से फुल स्पीड में चलेगा आपका स्मार्टफोन
Bigg Boss 19 Grand Finale: सिर्फ 50 लाख नहीं, बिग बॉस 19 के विजेता को मिलेगी इतनी रकम
Bigg Boss 19 Grand Finale: सिर्फ 50 लाख नहीं, बिग बॉस 19 के विजेता को मिलेगी इतनी रकम
Kapil Sharma की पत्नी कितनी अमीर हैं? जानें Ginni की कमाई से लेकर कार कलेक्शन तक सब कुछ
Kapil Sharma की पत्नी कितनी अमीर हैं? जानें Ginni की कमाई से लेकर कार कलेक्शन तक सब कुछ
Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 10 जोड़ियां, लिस्ट में टॉप पर है ये भारतीय जोड़ी
Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 10 जोड़ियां, लिस्ट में टॉप पर है ये भारतीय जोड़ी
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: शांत रहकर भी चतुराई और प्यार से जीत पा लेते हैं इस मूलांक के लोग, बिगबॉस कंटेस्टेंट गौरव खन्ना का भी है यही मूलांक
शांत रहकर भी चतुराई और प्यार से जीत पा लेते हैं इस मूलांक के लोग, बिगबॉस कंटेस्टेंट गौरव खन्ना का भी है यही मूलांक
Vastu Tips For Perfume: सुख समृद्धि और शांति पाना चाहते हैं तो घर में इन जगहों पर डाल लें इत्र, छप्पर फाड़कर बरसेगा पैसा 
सुख समृद्धि और शांति पाना चाहते हैं तो घर में इन जगहों पर डाल लें इत्र, छप्पर फाड़कर बरसेगा पैसा
Rashifal 05 December 2025: इन लोगों पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
'छोटे वृंदावन' पहुंचेगी लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की बारात, जानें आयोजन से लेकर मेहमानों की पूरी लिस्ट
'छोटे वृंदावन' पहुंचेगी लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की बारात, जानें आयोजन से लेकर मेहमानों की पूरी लिस्ट
Mangal Dosh: क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से दूर हो सकते हैं मांगलिक दोष, जानिए क्या कहता है ज्योतिष
क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से दूर हो सकते हैं मांगलिक दोष, जानिए क्या कहता है ज्योतिष
MORE
Advertisement