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TVK Vijay की हार की अफवाह से मचा बवाल, सदमे में फैन ने उठाया खौफनाक कदम

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TVK Vijay की हार की अफवाह से मचा बवाल, सदमे में फैन ने उठाया खौफनाक कदम

Tamilnadu Assembly Election में एक्टर विजय की पार्टी TVK ने सबको चौंका दिया है. अपने डेब्यू चुनाव में ही TVK तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है. TVK राज्य की 234 में से 110 सीटों पर आगे चल रही है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : May 04, 2026, 05:34 PM IST

TVK Vijay की हार की अफवाह से मचा बवाल, सदमे में फैन ने उठाया खौफनाक कदम

TVK विजय की हार की अफवाह से सदमे में आए फैन ने खौफनाक कदम उठा लिया. फोटो- PTI

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तमिलनाडु चुनाव में एक्टर विजय की पार्टी तमिलागा वेत्री कज़गम (TVK) ने सबको चौंका दिया है. राज्य की 234 में से 110 सीटों पर बढ़त के साथ TVK सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है. इस बीच एक्टर विजय के एक फैन ने कहीं से अफवाह सुन ली कि विजय हार रहे हैं, इस अफवाह से आहत फैन ने अपना गला काट लिया. उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां ICU में उसका इलाज चल रहा है.

फैन के गला काटने का मामला क्या है?

विक्टिम की पहचान के महेंद्रन के रूप में हुई है. वह 28 साल का है और कृष्णगिरी इलाके का रहने वाला है. महेंद्रन एक्टर विजय का फैन है. सोमवार सुबह जब रुझान आने शुरू हुए तो महेंद्रन ने अफवाह सुनी कि विजय चुनाव हार रहे हैं. इससे परेशान होकर उसने अपने घर के बाहर गला काट लिया. पुलिस के मुताबिक, आसपास से गुज़र रहे लोगों ने महेंद्रन को देखा और उसे कृष्णगिरी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. उसे ICU में रखा गया है.

TVK की जीत ने सबको चौंकाया

29 अप्रैल को जारी किए गए लगभग सभी एग्जिट पोल्स में DMK और AIADMK के बीच कड़ी टक्कर का अनुमान लगाया गया था. केवल Axis My India ने अनुमान लगाया था कि तमिलनाडु चुनाव में TVK 98 से 120 सीटें जीतेगी. सभी एग्जिट पोल्स में विजय की पार्टी के लिए बहुत कम सीटों का अनुमान लगाया गया था. इन सभी अनुमानों को धता बताते हुए विजय की की पार्टी तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है. तमिलनाडु में पार्टी 110 सीटों पर आगे चल रही है, जिनमें से 14 सीटों पर उसने जीत दर्ज कर ली है. वहीं, पुडुचेरी की 30 में से 3 सीटें TVK के खाते में जाती दिख रही हैं. 

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