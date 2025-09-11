पुलिस के गिरफ्तार करने पर नशे में धुत लोगों ने मचाया उत्पात, पुलिसकर्मियों सहित कई लोगों पर किया हमला
आत्महत्या का ख्याल आया तो 'Never Alone' करेगा रक्षा, AIIMS ने लॉन्च किया AI बेस्ट खास ऐप
T20I पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें अब तक किन खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
इस देश में भारत से 44,000 रुपये सस्ता मिल रहा है iPhone 17, जानिए कितनी है कीमत
Rashifal 11 September 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
IND vs UAE Highlights: कुलदीप-दुबे की घातक गेंदबाजी, फिर आया अभिषेक का तूफान; भारत ने 9 विकेट और 15.3 ओवर रहते जीता मैच
IND vs UAE: कुलदीप यादव ने बरपाया कहर, एक ओवर में चटकाए 3 विकेट, शिवम दुबे ने भी काटा गदर
कितनी पढ़ी-लिखी हैं नेपाल की अंतरिम PM सुशीला कार्की, भारत की इस यूनिवर्सिटी से हासिल की डिग्री?
Watch: शुभमन गिल को जन्मदिन पर मिला खास गिफ्ट, इस शख्स ने कैमरे के सामने दिया 'लाल गुलाब'
IND vs UAE Playing 11: सैमसन-दुबे और तिलक को मिला मौका, रिंकू-अर्शदीप बाहर; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
भारत
Tamilnadu Crime News: तमिलनाडु से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां पर नशे में धुत लोगों ने पुलिसकर्मियों समेत 6 लोगों पर हमला कर दिया और कई लोगों को बेरहमी से पीटा है.
Tamilnadu News: नशे में धुत लोगों की गिरफ्तारी के बाद मचाया उत्पात. दो पुलिसकर्मियों सहित 6 लोगों पर किया हमला. यह मामला तमिलनाडु का है जहां पुलिस ने नशे में धुत तीन लोगों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद उन तीनों ने उत्पात मचा दिया है. इस मारपीट का वीडियो सामने आया है जिसमें नशे में धुत लोग एक युवक को बुरी तरह मारते हुए दिख रहे हैं. वीडियो में एक शख्स ने लोही की रॉड से एक युवक के सिर पर वार किया और वह खून से लथपथ न मारने की गुहार लगा रहा था.
क्या है मामला?
नशेड़ी और पुलिस के बीच हुई इस झड़प का मामला तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले का है. यहां पर जब पुलिस ने नशे में तीन लोगों को गिरफ्तार किया तो उन्होंने हमला कर दिया. मारपीट में एक युवक खून से लथपथ न मारने की गुहार लगा रहा था. खबरों के मुताबिक, उसका चेहरा, सिर और शरीर पूरी तरह खून से लथपथ था और जमीन पर भी खून पड़ा था. हालांकि, वह भागने में कामयाब हुआ.
पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा
नशे में धुत लोगों ने पुलिसकर्मियों पर भी हमला कर दिया. जब पुलिस ने नशेड़ी को गिरफ्तार किया तो उन लोगों ने पुलिस पर शराब की बोतल से हमला कर दिया है. अब उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इन हमलावरों की पहचान कोयम्बेडु सब्जी बाजार में लोडमैन के रूप में की गई है. झगड़े के दौरान पुलिसकर्मियों और लोगों को चोट आई थी हालांकि, अब वह खतरे से बाहर हैं. वारदात को अंदाम देने वालों के खिलाफ शराब पीकर मारपीट करने का मामला दर्ज कर लिया गया है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.