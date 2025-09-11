पुलिस के गिरफ्तार करने पर नशे में धुत लोगों ने मचाया उत्पात, पुलिसकर्मियों सहित कई लोगों पर किया हमला

Tamilnadu Crime News: तमिलनाडु से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां पर नशे में धुत लोगों ने पुलिसकर्मियों समेत 6 लोगों पर हमला कर दिया और कई लोगों को बेरहमी से पीटा है.

Tamilnadu News: नशे में धुत लोगों की गिरफ्तारी के बाद मचाया उत्पात. दो पुलिसकर्मियों सहित 6 लोगों पर किया हमला. यह मामला तमिलनाडु का है जहां पुलिस ने नशे में धुत तीन लोगों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद उन तीनों ने उत्पात मचा दिया है. इस मारपीट का वीडियो सामने आया है जिसमें नशे में धुत लोग एक युवक को बुरी तरह मारते हुए दिख रहे हैं. वीडियो में एक शख्स ने लोही की रॉड से एक युवक के सिर पर वार किया और वह खून से लथपथ न मारने की गुहार लगा रहा था.

क्या है मामला?

नशेड़ी और पुलिस के बीच हुई इस झड़प का मामला तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले का है. यहां पर जब पुलिस ने नशे में तीन लोगों को गिरफ्तार किया तो उन्होंने हमला कर दिया. मारपीट में एक युवक खून से लथपथ न मारने की गुहार लगा रहा था. खबरों के मुताबिक, उसका चेहरा, सिर और शरीर पूरी तरह खून से लथपथ था और जमीन पर भी खून पड़ा था. हालांकि, वह भागने में कामयाब हुआ.

पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा

नशे में धुत लोगों ने पुलिसकर्मियों पर भी हमला कर दिया. जब पुलिस ने नशेड़ी को गिरफ्तार किया तो उन लोगों ने पुलिस पर शराब की बोतल से हमला कर दिया है. अब उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इन हमलावरों की पहचान कोयम्बेडु सब्जी बाजार में लोडमैन के रूप में की गई है. झगड़े के दौरान पुलिसकर्मियों और लोगों को चोट आई थी हालांकि, अब वह खतरे से बाहर हैं. वारदात को अंदाम देने वालों के खिलाफ शराब पीकर मारपीट करने का मामला दर्ज कर लिया गया है.

