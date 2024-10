तमिल सुपस्टार थलापति विजय (Thalapathy Vijay) की आज राजनीति में धमाकेदार एट्री हुई. तमिलाडु के विल्लुपुरम जिले में विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (Tamilaga Vettri Kazhagam-TVK) का पहला राजनीतिक सम्मेलन हुआ. जिसमें पार्टी चीफ थलापति विजय का भाषण सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ जुटी. इस दौरान उन्होंने राजनीति कोई सिनेमा का मैदान नहीं है. यह एक युद्ध का मैदान है. इसमें थोड़ी गंभीरता होगी.

विजय ने कहा, 'चाहे वह सांप हो या राजनीति, अगर हम इसे गंभीरता और थोड़ी हंसी-मजाक के साथ हाथ में लेंगे. तभी हम इस क्षेत्र में टिक पाएंगे और विरोधियों से निपट पाएंगे. हमें जमीन पर सावधान रहना होगा.'

विजय ने आगे कहा, 'विचारधारा के संदर्भ में हम द्रविड़ राष्ट्रवाद और तमिल राष्ट्रवाद को अलग नहीं करने जा रहे हैं. वे इस मिट्टी की दो आंखें हैं. हमें खुद को किसी विशिष्ट पहचान तक सीमित नहीं रखना चाहिए. धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय की विचारधारा हमारी विचारधारा है और हम उसी के आधार पर काम करने जा रहे हैं.

समर्थकों से क्या बोले थलापति?

उन्होंने का कि राजनीति में असफलताओं और सफलताओं की कहानियां पढ़ने के बाद अपकी सेवा करने का फैसला किया है. इसलिए मैं अपना करियर और वेतन शिखर को छोड़कर आपके पास आया हूं.'

विल्लुपुरम जिले के विक्कारावंडी में इस कार्यक्रम में 2 लाख लोगों के पहुंचने की आशंका जताई जा रही है. तमिलनाडु गृह विभाग ने आयोजन के लिए 4 डीआईजी, 10 एसपी और 6,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए थे. वीडियो में देखा जा सकता है कि समर्थक विजय पर फूल और पार्टी का पट्टा फेंककर स्वागत कर रहे हैं.

