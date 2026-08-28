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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक... कहानी नेपाल बाढ़ में फंसे 290 भारतीयों की

Nepal Flood: नेपाल में अचानक कई बाढ़ में भारत के कई राज्यों के लोग अभी लापता है, जिनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है. इसमें कई NRI भी शामिल हैं. पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडुि और छत्तीसगढ़ के नागरिक लापता लोगों में शामिल हैं.

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Manoj Mishra

Updated : Aug 28, 2026, 11:07 AM IST

तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक... कहानी नेपाल बाढ़ में फंसे 290 भारतीयों की

नेपाल बाढ़ में 100 से अधिक भारतीय लोग फंसे हैं. 

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  • नेपाल में अचानक आई बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई 
  • वहीं 750 से अधिक लोग लापता हो गए हैं. इसमें भारतीय भी हैं 
  • नेपाल की बाढ़ में करीब 290 भारतीय नागरिक अभी लापता हैं
  • लापता लोगों ने तमिलनाडु से लेकर वेस्ट बंगाल के लोग शामिल हैं 

Nepal Flood: नेपाल में आई भीषण बाढ़ में 160 लोगों की मौत हो गई, जबकि 750 से अधिक लोग लापता हो गए. इसमें भारतीय नागरिक भी शामिल हैं. वहीं बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों के फंसे होने और लापता होने की जानकारी सामने आई है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने गुरुवार बताया कि नेपाल में 290 भारतीय अभी भी संपर्क से बाहर हैं, जबकि *84 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है.आइए जानते हैं कि किन-किन राज्यों के लोग नेपाल बाढ़ में फंसे हैं. 

 रेस्क्यू किए गए लोगों में त्रिशूली-I प्रोजेक्ट के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं. तमिलनाडु के मंत्री ए. राजमोहन के मुताबिक, नेपाल में राज्य के 83 तीर्थयात्री और पुडुचेरी के तीन तीर्थयात्री अभी संपर्क से बाहर हैं. इनमें बड़ी संख्या महिलाएं भी शामिल हैं. ये सभी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गए थे.

पश्चिम बंगाल के 32 तीर्थयात्री लापता

कोलकाता से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गया 32 लोगों का समूह भी संपर्क से बाहर है. सभी एक निजी ट्रैवेज एजेंसी के जरिए गए थे. एजेंसी के अनुसार कुल 30 पर्यटक और एजेंसी के दो कर्मचारी शामिल हैं.

लापता लोगों में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय की बहू शर्मिष्ठा भौमिक रॉय और SAIL के पूर्व कर्मचारी 61 वर्षीय सुभाष चंद्र घोष भी शामिल हैं. शर्मिष्ठा के पति और पूर्व TMC विधायक शुभ्रांशु ने बताया कि आखिरी बार उनकी पत्नी से केरुंग में संपर्क हुआ था. इसके बाद से उनका फोन बंद है. 

गुजरात के कितने लोग लापता?

गुजरात के राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (SEOC) के मुताबिक, राज्य से नेपाल गए कम से कम 17 लोगों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है. इनमें 14 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं. लापता लोगों में आनंद के NRI दंपत्ति बिमलकुमार पटेल और जैमिनाबेन पटेल भी शामिल हैं. दोनों से आखिरी बार बुधवार को संपर्क हुआ था. 

नेपाल-चीन सीमा पर फंसे लोग

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आंध्र प्रदेश के करीब 7 लोग नेपाल-चीन सीमा के पास लापता या फंसे हुए बताए जा रहे हैं. राज्य सरकार रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी (RTGS) के माध्यम से उनकी स्थिति पर नजर रख रही है. सीएम एन. चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को नेपाल में फंसे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

नेपाल और तिब्बत में फंसे लोग

कर्नाटक के मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, राज्य के 13 लोग नेपाल और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में फंसे हुए हैं. इनमें 11 बेंगलुरु अर्बन, एक मैसूरु और एक धारवाड़ जिले का निवासी है. ज्यादातर लोग नेपाल के रसुवा जिले के तिमुरे में फंसे हैं, जबकि कुछ लोग तिब्बत के डारचेन में हैं.

ओडिशा के 3 लोग लापता

ओडिशा के 3 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं. इनमें ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक दंपत्ति और मयूरभंज की 20 वर्षीय युवती शामिल है. खुर्दा जिले के सिद्धार्थी कुमारी साहू और संदीप महापात्रा वर्ष 2018 से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे और 22 अगस्त को नेपाल घूमने गए थे. संदीप ने आखिरी बार 25 अगस्त को अपने भाई से बात की थी.

छत्तीसगढ़ की महिला लापता

नेपाल में बाढ़ के बाद रायपुर की एक महिला के लापता होने की जानकारी सामने आई है. छत्तीसगढ़ सरकार केंद्रीय एजेंसियों और नेपाल के स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर उसकी तलाश कर रही है.

केरल के 33 लोग संपर्क से बाहर

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, नेपाल में केरल के करीब 33 लोग लापता हैं. वहीं, अधिकारियों ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे केरल के 53 लोग सुरक्षित हैं. नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद कई इलाकों में सड़क और संपर्क व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है. 

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