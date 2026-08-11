किस मार्च में शामिल हुए तमिलनाडु के विधानसभा स्पीकर, जिस पर मच गया बवाल?

गर्भपात के खिलाफ हुई इस रैली में स्पीकर की उपस्थिति और उनके भाषण की प्रगतिशील और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने आलोचना की. उन्होंने भारत के सुप्रीम कोर्ट के 2021 में दिए गए फैसले का हवाला दिया, जिसमें महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है.

तमिलनाडु के विधानसभा स्पीकर एंटी अबॉर्चन मार्च में शामिल हुए.

सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्पीकर के इस कदम की आलोचना की.

स्पीकर की इस रैली में मौजूदगी पर बीजेपी ने कहा कि यह महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है.

तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने इस विवाद पर कहा कि महिलाएं गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक गर्भपात करा सकती हैं.

तमिलनाडु के विधानसभा स्पीकर जेसीडी प्रभाकर हाल ही में एक एंटी अबॉर्शन मार्च में शामिल हुए थे, जिसको लेकर नया विवाद शुरू हो गया है. सामाजिक कार्यकर्ताओं और दूसरी पार्टियों के नेताओं ने इस मामले को लेकर उनकी आलोचना की है. यह विवाद तब शुरू हुआ जब जेसीडी प्रभाकर 8 और 9 अगस्त को चेन्नई में आयोजित 5वें राष्ट्रीय जीवन मार्च में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.

मद्रास-माइलापुर के आर्चडायोसीस की ओर से स्टेला मैरिस कॉलेज में आयोजित गर्भपात के अधिकारों का विरोध करने और भ्रूण की सुरक्षा की वकालत करने के लिए हुए इस कार्यक्रम में 5000 से ज्यादा लोग शामिल हुए. बता दें कि आर्चडायोसिस कैथोलिक चर्च का एक बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र होता है, जिसका प्रमुख आर्कबिशप होता है.

स्पीकर ने की MTP कानून की आलोचना

इस रैली के दौरान तमिलनाडु स्पीकर ने एमटीपी अधिनियम की आलोचना की. उन्होंने गर्भपात विरोधी विचारों को दोहराते हुए कहा कि जीवन गर्भाधान से शुरू होता है. प्रभाकर ने कहा, 'हर अजन्मे बच्चे का अपना सम्मान होता है. मैं इस आयोजन को इसी की अभिव्यक्ति मानता हूं. सभी बच्चे ईश्वर की देन हैं. किसी को भी इन आशीर्वादों के खिलाफ कोई विचार नहीं रखना चाहिए. जीवन-विरोधी आंदोलन का विचार केवल बच्चे तक सीमित नहीं है.'

गर्भपात के खिलाफ हुई इस रैली में स्पीकर की उपस्थिति और उनके भाषण की प्रगतिशील और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कड़ी आलोचना की. उन्होंने भारत के सुप्रीम कोर्ट के 2021 में दिए गए उस फैसले का हवाला दिया, जिसमें महिलाओं की प्रजनन स्वायत्तता और सुरक्षित गर्भपात के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी.

सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्पीकर पर उठाए सवाल



महिला अधिकार कार्यकर्ता शालिन मारिया लॉरेंस ने रैली में भाग लेने के लिए स्पीकर की आलोचना करते हुए पूछा कि क्या मुख्यमंत्री विजय उनके विचारों से सहमत हैं. उन्होंने X पर लिखा, 'यह कितनी मूर्खतापूर्ण बात है! भारत में गर्भपात का अधिकार संवैधानिक है. इन बिशपों को अमेरिका जाकर महिला विरोधी प्रचार करने दीजिए. जेसीडी प्रभाकर ने इस पर सहमति कैसे दे दी? क्या तमिलनाडु सीएम महिलाओं के शारीरिक स्वतंत्रता को नकारने की इस अवधारणा से सहमत है?'

स्पीकर की मौजूदगी पर BJP ने उठाए सवाल

सामाजिक कार्यकर्ताओं के अलावा विपक्ष के नेताओं ने भी स्पीकर को आड़े हाथों लिया. बीजेपी नेता नारायणन तिरुपति ने स्पीकर प्रभाकर की उस रैली में उपस्थिति को विवादित बताया. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'मैंने विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को गर्भपात विरोधी ईसाई/कैथोलिक धार्मिक जुलूस में भाग लेते हुए देखा. उस जुलूस के दौरान महिलाओं के अधिकारों के विरोध में कई नारे लगाए गए. भारतीय कानून के तहत गर्भपात वैध होने के बावजूद-गर्भपात हत्या है, जैसे नारे और गर्भपात कानून के विरोध में अन्य मांगें उठाई गईं. स्पीकर की इस कार्यक्रम में भागीदारी अब विवादित हो गई है क्योंकि यह महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है.'

I saw some visuals of Assembly Speaker J.C.D. Prabhakar participating in a Christian/ Catholican religious procession against abortion. Various slogans opposing women’s rights were raised during that procession. Even though abortion is legal under Indian law, slogans such as… — Narayanan Thirupathy (@narayanantbjp) August 10, 2026

तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर क्या जवाब दिया?

हालांकि तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री केजी अरुणराज ने इस विवाद को शांत करने की कोशिश की. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उन्हें स्पीकर के बयानों के संदर्भ की जानकारी नहीं है. उन्होंने जनता से अपील करते हुए कि वे उनका गलत अर्थ न निकालें. अरुणराज ने कहा, 'गर्भपात को चिकित्सा समाप्ति अधिनियम (MTP) के माध्यम से विनियमित किया जाता है. मौजूदा कानून के अनुसार, महिलाएं गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक गर्भपात करा सकती हैं. चिकित्सा क्षेत्र में, कई परिस्थितियों में, गर्भपात एक निश्चित चिकित्सीय आवश्यकता है और यह कुछ ऐसा है जो हमें करना ही चाहिए.'

वहीं स्पीकर के गर्भपात विरोधी रुख के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने स्वास्थ्य ढांचे को प्रभाकर के विचारों से अलग बताया. उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि विधानसभा स्पीकर ने किस संदर्भ में टिप्पणी कीं. कृपया इसका गलत मतलब ना निकालें.

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