FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
इस राज्य के 10 लाख छात्रों को फ्री में मिलेंगे लैपटॉप, फरवरी से पहले सरकार योजना को करेगी सकार

इस राज्य के 10 लाख छात्रों को फ्री में मिलेंगे लैपटॉप, फरवरी से पहले सरकार योजना को करेगी सकार

WPL 2026 का पहला मैच जीतने के बाद RCB को लगा तगड़ा झटका, चोट के कारण दो हफ्तो के लिए बाहर हुई ये ऑलराउंडर

WPL 2026 का पहला मैच जीतने के बाद RCB को लगा तगड़ा झटका, चोट के कारण दो हफ्तो के लिए बाहर हुई ये ऑलराउंडर

'जो मेरी किस्मत में लिखा उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता', T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर शुभमन गिल का छलका दर्द

'जो मेरी किस्मत में लिखा उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता', T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर शुभमन गिल का छलका दर्द

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: मां लक्ष्मी के किस स्वरूप से जुड़ा है आपका मूलांक, जन्मतिथि से जानिए आप पर किसकी है कृपा? 

Numerology: मां लक्ष्मी के किस स्वरूप से जुड़ा है आपका मूलांक, जन्मतिथि से जानिए आप पर किसकी है कृपा?

नीले ड्रम पर बेस्ड 'हनीमून से हत्या' से 'दे दे प्यार दे 2' तक, इस हफ्ते OTT पर लगेगा कॉमेडी-मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर का तड़का

नीले ड्रम पर बेस्ड 'हनीमून से हत्या' से 'दे दे प्यार दे 2' तक, इस हफ्ते OTT पर लगेगा कॉमेडी-मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर का तड़का

क्या हरा शहद देखा है आपने जिसे खाने से होता है हल्का नशा लेकिन करती है दवा का काम, कीमत सोने-चांदी से भी है ज्यादा 

क्या हरा शहद देखा है आपने जिसे खाने से होता है हल्का नशा लेकिन करती है दवा का काम, कीमत सोने-चांदी से भी है ज्यादा

Homeभारत

भारत

इस राज्य के 10 लाख छात्रों को फ्री में मिलेंगे लैपटॉप, फरवरी से पहले सरकार योजना को करेगी सकार

तमिलनाडु सरकार की कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए महत्वाकांक्षी मुफ्त लैपटॉप बांटने की योजना ने रफ्तार पकड़ ली है. इस योजना का पहला चरण फरवरी अंत तक पूरा होगा.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Jan 10, 2026, 03:25 PM IST

इस राज्य के 10 लाख छात्रों को फ्री में मिलेंगे लैपटॉप, फरवरी से पहले सरकार योजना को करेगी सकार

Tamil Nadu government

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

तमिलनाडु सरकार की कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए महत्वाकांक्षी मुफ्त लैपटॉप बांटने की योजना ने रफ्तार पकड़ ली है. इस योजना का पहला चरण फरवरी अंत तक पूरा होगा. अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण में 10 लाख छात्रों को फायदा होगा और लगभग दो लाख लैपटॉप पहले ही योग्य लाभार्थियों तक पहुंच चुके हैं. कुल 20 लाख लैपटॉप खरीदने के लिए एक इंटरनेशनल टेंडर जारी किया गया है, जिसके लिए राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 2 हजार करोड़ रुपए रखे हैं.

डेल, एसर और एचपी जैसे कंपनियों के लैपटॉप मिलेंगे

अधिकारियों के अनुसार, डेल, एसर और एचपी जैसे मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा सप्लाई किए गए लैपटॉप छात्रों को बांटे जाएंगे. इन सिस्टम में इंटेल आई3 या एएमडी राइजेन 3 प्रोसेसर, 8 जीबी रैम और 256 जीबी एसएसडी स्टोरेज होगा. हर लैपटॉप में पहले से ही विंडो 11, बॉस लिनक्स और एमएस ऑफिस 365 प्री-लोडेड होंगे, जिससे छात्रों को अपनी पढ़ाई की जरूरतों के लिए प्रोप्राइटरी और ओपन-सोर्स दोनों प्लेटफॉर्म मिल सकें.

एआई-पावर्ड परप्लेक्सिटी प्रो का सब्सक्रिप्शन

इन लैपटॉप में एआई-पावर्ड परप्लेक्सिटी प्रो प्लेटफॉर्म का छह महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन भी शामिल होगा, जिसका मकसद रिसर्च और सीखने में मदद करना है. लैपटॉप के साथ-साथ लाभार्थियों को एक हाई-क्वालिटी बैग भी मिलेगा. उच्च शिक्षा विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि तमिलनाडु के लगभग 4,600 आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और मेडिकल कॉलेजों में लाभार्थियों की पहचान का काम लगभग पूरा हो गया है.

1 से ज्यादा बांटे जा चुक है लैपटॉप

अधिकारी ने कहा कि एक लाख से ज्यादा लैपटॉप पहले ही बांटे जा चुके हैं. कॉलेजों ने लगभग सभी छात्रों की डिटेल्स जमा कर दी हैं, जिनकी सावधानी से जांच की जा रही है ताकि यह पक्का किया जा सके कि हर योग्य छात्र को इस योजना का फायदा मिले.

कब शुरू होगा दूसरा चरण

डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा चरण मार्च में शुरू होने की उम्मीद है, जिससे योजना की पहुंच और बढ़ेगी. लैपटॉप सप्लाई करने वाली कंपनियां सभी जिलों में सर्विस सेंटर भी बनाएंगी ताकि बिक्री के बाद सपोर्ट दिया जा सके.
इस बीच, अधिकारियों ने छात्रों को सोशल मीडिया पर स्कीम के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में फैल रही अफवाहों पर विश्वास न करने की चेतावनी दी है और दोहराया है कि लाभार्थियों का चयन सिर्फ कॉलेजों के जरिए ही किया जा रहा है.
 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: मां लक्ष्मी के किस स्वरूप से जुड़ा है आपका मूलांक, जन्मतिथि से जानिए आप पर किसकी है कृपा? 
Numerology: मां लक्ष्मी के किस स्वरूप से जुड़ा है आपका मूलांक, जन्मतिथि से जानिए आप पर किसकी है कृपा?
नीले ड्रम पर बेस्ड 'हनीमून से हत्या' से 'दे दे प्यार दे 2' तक, इस हफ्ते OTT पर लगेगा कॉमेडी-मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर का तड़का
नीले ड्रम पर बेस्ड 'हनीमून से हत्या' से 'दे दे प्यार दे 2' तक, इस हफ्ते OTT पर लगेगा कॉमेडी-मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर का तड़का
क्या हरा शहद देखा है आपने जिसे खाने से होता है हल्का नशा लेकिन करती है दवा का काम, कीमत सोने-चांदी से भी है ज्यादा 
क्या हरा शहद देखा है आपने जिसे खाने से होता है हल्का नशा लेकिन करती है दवा का काम, कीमत सोने-चांदी से भी है ज्यादा
इस देश में हर 60 मिनट में मरते हैं 1,200 लोग, जानें टॉप 10 कंट्रीज में भारत किस स्थान पर
इस देश में हर 60 मिनट में मरते हैं 1,200 लोग, जानें टॉप 10 कंट्रीज में भारत किस स्थान पर
‘The Raja Saab’ छोड़िए! वीकेंड पर देखिए ये 5 Horror Comedy Films, छूट जाएगी आपकी हंसी और कांप जाएगी रूह
‘The Raja Saab’ छोड़िए! वीकेंड पर देखिए ये 5 Horror Comedy Films, छूट जाएगी आपकी हंसी और कांप जाएगी रूह
MORE
Advertisement
धर्म
Shukra Remedies: पैसों की किल्लत,तनाव और सुख सुविधाओं की कमी कुंडली में शुक्रदोष का देती है संकेत, जानें शुक्र मजबूत करने के उपाय
पैसों की किल्लत,तनाव और सुख सुविधाओं की कमी कुंडली में शुक्रदोष का देती है संकेत, जानें शुक्र मजबूत करने के उपाय
Rashifal 9 January 2026: मिथुन और कुंभ वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और कुंभ वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्मतिथि से जानिए अपने अंदर की छुपी हुई सुपरपावर! कौन सी वो चीज है, जो आपको बनाती है खास?
Numerology: जन्मतिथि से जानिए अपने अंदर की छुपी हुई सुपरपावर! कौन सी वो चीज है, जो आपको बनाती है खास?
Crystal Bracelets: क्या सही में हीलिंग और मनी अट्रैक्ट करते हैं क्रिस्टल ब्रेसलेट, पैसा, प्यार और सिक्योरिटी के लिए कौन सा क्रिस्टल है बेस्ट
क्या सही में हीलिंग और मनी अट्रैक्ट करते हैं क्रिस्टल ब्रेसलेट, पैसा, प्यार और सिक्योरिटी के लिए कौन सा क्रिस्टल है बेस्ट
Friday Vrat Or Niyam: शुक्रवार को क्यों नहीं खानी चाहिए खट्टी चीजें, जानें इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति और व्रत के लाभ
शुक्रवार को क्यों नहीं खानी चाहिए खट्टी चीजें, जानें इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति और व्रत के लाभ
MORE
Advertisement