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8 ग्राम सोना, 6 फ्री सिलेंडर और हर महीने ₹2500 का मास्टरस्ट्रोक! तामिलनाडु में महिलाओं के लिए Vijay Thalapathy के बड़े ऐलान

तमिलनाडु चुनाव में एक्टर विजय ने 8 ग्राम सोना, ₹2500 मासिक और मुफ्त जमीन जैसे वादें किए. TVK की प्रचंड जीत के बाद 10 साल पुराना स्टालिन शासन समाप्त हो गया. चलिए जानते हैं कि सत्ता में आने के बाद विजय देशवासियों को लाभ देने के लिए कौन-कौन से वादे किए हैं.

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Pragya Bharti

Updated : May 09, 2026, 12:37 PM IST

8 ग्राम सोना, 6 फ्री सिलेंडर और हर महीने ₹2500 का मास्टरस्ट्रोक! तामिलनाडु में महिलाओं के लिए Vijay Thalapathy के बड़े ऐलान
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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने भारतीय राजनीति में एक नया इतिहास रच दिया है. सुपरस्टार विजय की पार्टी Tamizhaga Vettri Kazhagam (TVK) ने शुरुआती रुझानों में ही बहुमत का आंकड़ा पार कर सबको चौंका दिया है. 234 सीटों वाली विधानसभा में विजय की पार्टी 100 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. महज दो साल पहले राजनीति में कदम रखने वाले 51 वर्षीय विजय ने अपने लोकलुभावन वादों से एमके स्टालिन की DMK को सत्ता से बेदखल कर दिया है. आइए जानते हैं विजय के वो 5 बड़े वादे, जिन्होंने मतदाताओं के दिल में जगह बनाई.

बेटियों की शादी पर 8 ग्राम सोना और सिल्क साड़ी

विजय ने अपने घोषणा पत्र में सबसे बड़ा दांव महिला मतदाताओं पर खेला. उन्होंने वादा किया कि सरकार बनने पर राज्य की हर लड़की को शादी के समय सरकारी सहायता के रूप में 8 ग्राम सोना (1 संप्रदाय) और एक बेशकीमती Silk Saree उपहार में दी जाएगी. इस वादे ने ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त असर दिखाया.

महिलाओं और बुजुर्गों को सीधी नकद सहायता

TVK ने सत्ता में आने पर महिलाओं को हर महीने ₹2500 की वित्तीय मदद देने का संकल्प लिया. इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करते हुए बुजुर्गों और दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाकर ₹3000 प्रतिमाह करने का वादा किया गया, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का झुकाव उनकी तरफ हुआ.

भूमिहीनों के लिए 'फ्री जमीन' का पट्टा

ग़रीबों को साधने के लिए विजय ने सरकारी जमीन का हक देने का ऐलान किया. उन्होंने वादा किया कि राज्य में जितने भी भूमिहीन लोग हैं, उन्हें सरकारी जमीन पर Free Land Lease (पट्टा) दिया जाएगा ताकि हर परिवार के पास अपना सिर छिपाने के लिए जगह हो.

मुफ्त बिजली और 6 गैस सिलेंडर

महंगाई के दौर में राहत देते हुए TVK ने हर परिवार को हर महीने 200 Units Free Electricity और साल में 6 LPG Gas Cylinders मुफ्त देने की घोषणा की. साथ ही, महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए बिना ब्याज के ₹5 लाख तक का Interest-Free Loan देने का भी भरोसा दिलाया.

युवाओं के लिए नौकरी और बेरोजगारी भत्ता

युवाओं को आकर्षित करने के लिए पार्टी ने स्नातक (Graduates) पास युवाओं को ₹4000 मासिक बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया. इसके साथ ही अगले 5 वर्षों में 5 लाख सरकारी नौकरियां देने और 5 लाख युवाओं को इंटर्नशिप से जोड़ने का विस्तृत खाका पेश किया.

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