PK की भविष्यवाणी हुई सच! 2 महीने पहले थलपति विजय की पार्टी को लेकर किया था ये दावा, तेजी से वायरल हो रहा Video

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने दक्षिण की राजनीति में हलचल मचा दी है. इसी बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने दक्षिण भारत की राजनीति में एक नया इतिहास रच दिया है. दशकों से राज्य की सत्ता पर काबिज DMK और AIADMK के दबदबे को इस बार अभिनेता से राजनेता बने थलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) ने तगड़ी चुनौती दी. शुरुआती रुझानों में विजय की पार्टी जीत की ओर मजबूती से बढ़ती दिख रही है, लेकिन इस सियासी हलचल के बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है.

क्या थी प्रशांत किशोर की वो भविष्यवाणी?

वायरल हो रहे वीडियो में प्रशांत किशोर एक टीवी इंटरव्यू के दौरान आत्मविश्वास के साथ यह कहते नजर आ रहे हैं कि, "आप मेरी बात नोट कर लीजिए, अगर विजय की पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है, तो वह 118 सीटें जीत सकती है." दिलचस्प बात यह है कि ताजा रुझान पीके के इस दावे के काफी करीब नजर आ रहे हैं. जैसे ही रुझानों में TVK की बढ़त दिखने लगी, पीके के समर्थकों ने इस वीडियो को उनकी रणनीतिक दूरदर्शिता बताकर शेयर करना शुरू कर दिया.

जनता ने लिए मजे

रुझान सही साबित होने के बावजूद सोशल मीडिया पर लोग प्रशांत किशोर को बख्शने के मूड में नहीं हैं. वायरल वीडियो पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है और लोग जमकर मौज ले रहे हैं. एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, "ज्यादा क्रेडिट मत लीजिए, विजय ने तो पीके को 2 महीने में ही भगा दिया था." वहीं, एक अन्य यूजर ने दक्षिण भारतीय राजनीति की नब्ज टटोलते हुए लिखा, "शायद आपको साउथ की राजनीति का पता नहीं है, वहां लोग संघर्ष करने वाले नेताओं से ज्यादा फिल्मी सितारों को प्यार देते हैं, इसमें पीके की स्ट्रैटेजी का कोई रोल नहीं है."

बिहार की हार का मिला ताना

प्रशांत किशोर के लिए सबसे ज्यादा चुभने वाले कमेंट्स बिहार चुनाव को लेकर आए. लोगों ने उन्हें याद दिलाया कि दूसरों के लिए सरकार बनाने वाले पीके खुद अपनी जमीन नहीं बचा पाए. दरअसल, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की 'जन सुराज पार्टी' का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था.

पार्टी ने 243 में से 238 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट जीतने में नाकाम रही. इतना ही नहीं, 238 में से 236 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई थी. इसी को आधार बनाकर लोग लिख रहे हैं कि "जो खुद बिहार में खाता नहीं खोल सका, वह विजय की जीत का श्रेय कैसे ले सकता है?"

TVK के साथ पीके का क्या था रिश्ता?

सच्चाई यह है कि 2026 के तमिलनाडु चुनाव के लिए प्रशांत किशोर ने विजय की पार्टी के साथ किसी औपचारिक या फुल-टाइम रणनीतिकार के रूप में काम नहीं किया था. वे केवल एक 'विशेष सलाहकार' के रूप में जुड़े थे. लेकिन अब जब विजय की पार्टी तमिलनाडु के सिंहासन की ओर बढ़ रही है, तो पीके का पुराना वीडियो और उस पर जनता की यह मजेदार ट्रोलिंग इंटरनेट पर सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है.