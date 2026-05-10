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भारत

CM बनते ही विजय ने शपथ स्थल से ही किया पहला बड़ा ऐलान! खुशी से झूम उठे तमिलनाडु के लोग

तमिलनाडु की राजनीति में एक नए युग की शुरूआत करते हुए तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) प्रमुख सी. जोसेफ विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है.

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Gaurav Barar

Updated : May 10, 2026, 01:33 PM IST

CM बनते ही विजय ने शपथ स्थल से ही किया पहला बड़ा ऐलान! खुशी से झूम उठे तमिलनाडु के लोग

Image Source- PTI

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तमिलनाडु की राजनीति में रविवार (10 मई 2026) को एक ऐतिहासिक बदलाव देखा गया, जब तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के प्रमुख सी. जोसेफ विजय ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस भव्य समारोह ने न केवल एक नए नेतृत्व का स्वागत किया, बल्कि दशकों से चले आ रहे पारंपरिक द्रविड़ दलों के वर्चस्व को चुनौती देते हुए एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत भी की.

चुनावी वादों पर त्वरित मुहर

सत्ता संभालने के चंद मिनटों के भीतर ही मुख्यमंत्री विजय ने अपनी कार्यशैली और प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दीं. उन्होंने शपथ ग्रहण स्थल पर ही जनता से किए गए अपने दो सबसे बड़े चुनावी वादों को पूरा करने वाली फाइलों पर हस्ताक्षर किए.

200 यूनिट मुफ्त बिजली

आम जनता को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट तक बिजली निशुल्क देने का ऐलान किया है. इसके अलावा ‘सिंगापेन’ स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया गया. महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को समर्पित ये विशेष कार्य बल राज्य में कानून-व्यवस्था को नया आयाम देगा.

वरिष्ठ अधिकारियों और नवनियुक्त मंत्रियों की मौजूदगी में इन फाइलों पर किए गए हस्ताक्षरों ने यह संदेश दिया कि टीवीके सरकार का एजेंडा केवल कल्याणकारी शासन पर केंद्रित है. 

बनाई गठबंधन की सरकार

हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में टीवीके 234 सीटों वाले सदन में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी. हालांकि, बहुमत के जादुई आंकड़े (118) से कुछ दूर रहने के कारण, विजय ने रणनीतिक गठबंधन के साथ सरकार बनाई है. कांग्रेस के समर्थन के साथ-साथ CPI, CPI (M), VCK, और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने इस गठबंधन को मजबूती दी है, जिससे सरकार का कुल समर्थन 120 विधायकों तक पहुंच गया है. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. 

राहुल गांधी भी पहुंचे शपथग्रहण में

चेन्नई का स्टेडियम रविवार को किसी उत्सव के मैदान जैसा नजर आ रहा था. स्टेडियम के भीतर करीब 6,000 विशिष्ट मेहमानों की उपस्थिति रही, जिनमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रमुख थे. इसके अलावा, तमिल फिल्म उद्योग की दिग्गज हस्तियां, विजय के माता-पिता और राजनीतिक सहयोगियों ने इस पल का गवाह बनकर समारोह की शोभा बढ़ाई. सुरक्षा के मोर्चे पर, चेन्नई पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में एक अभेद्य घेरा तैयार किया गया था, जिसमें 5 अतिरिक्त कमिश्नर और 12 संयुक्त कमिश्नर तैनात थे.

विजय के साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख चेहरों ने भी शपथ ली, जिनमें एन. आनंद, आधव अर्जुन, डॉ. केजी अरुणराज, और केए सेंगोत्तैयान जैसे अनुभवी व युवा नेताओं का मिश्रण शामिल है. समर्थकों और फिल्म प्रशंसकों के गूंजते नारों के बीच, सी. जोसेफ विजय ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार द्रविड़ राजनीति के पारंपरिक ढांचे से इतर एक समावेशी और विकासोन्मुखी तमिलनाडु का निर्माण करने के लिए तैयार है.

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