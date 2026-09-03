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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

1200 करोड़ रुपये की विधानसभा, ओलंपिक स्पोर्ट्स सिटी और फॉर्मुला-1 ट्रेक... चेन्नई के लिए क्या है विजय का मेकओवर प्लान?

विजय ने ऐलान किया है कि नया कॉम्प्लेक्स आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, फायर सेफ्टी सिस्टम, दिव्यांगों के लिए अलग से सुविधाएं होंगी और ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार इसे डिजाइन किया जाएगा. ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्स के तहत पर्यावरण अनुकूल और आधुनिक संसाधनों से लैस इमारतों का निर्माण किया जाता है.

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Neelam

Updated : Sep 03, 2026, 04:26 PM IST

1200 करोड़ रुपये की विधानसभा, ओलंपिक स्पोर्ट्स सिटी और फॉर्मुला-1 ट्रेक... चेन्नई के लिए क्या है विजय का मेकओवर प्लान?

पुरानी विधानसभा को विरासत संरचना के तौर पर किया जाएगा संरक्षित- सीएम विजय (Image Source: PTI)

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  • सीएम विजय ने राजधानी चेन्नई के मेकओवर का प्लान विधानसभा में पेश किया है
  • 1200 करोड़ रुपये की लागत से नया सचिवालय और विधानसभा कॉम्पलेक्स बनाया जाएगा
  • इस कॉम्पलेक्स के अंदर ही सारे सरकारी विभागों के कार्यालय होंगे
  • साथ ही अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए ओलंपिक सिटी और मोटर सिटी भी बनाई जाएंगी

तमिलनाडु की विजय सरकार राजधानी चेन्नई का मेकओवर करने जा रही है. हाईटेक विधानसभा, सचिवालय और सरकारी दफ्तर बनाए जाएंगे. साथ ही स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स भी बनेंगे, जहां पर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित किए जाए सकेंगे .गुरुवार (3 सितंबर, 2026) को मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विधानसभा में चेन्नई के मेकओवर प्लान का ऐलान किया, जिसके तहत शहर में 1,200 करोड़ रुपये में सचिवालय और विधानसभा के लिए एक कॉम्पलेक्स का निर्माण किया जाएगा. वर्ल्ड क्लास ओलंपिक सिटी और मोटर स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी. यह मोटर स्पोर्ट्स सिटी इस तरह तैयार डिजाइन की जाएगी कि यहां भविष्य में फॉर्मुला-1 जैसे इंटरनेशनल रेसिंग इवेंट्स भी आयोजित किए जा सकेंगे.

विधानसभा के नियम 110 के तहत की गई इन घोषणाओं का मकसद चेन्नई के प्रशासनिक और खेल संबंधी बुनियादी ढांचे को नया रूप देना है ताकि चेन्नई शहर को विशिष्ट खेलों के लिए ग्लोबल डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित किया जा सके.

20 लाख स्कवायर फीट में बनेंगे विधानसभा और सचिवालय

विजय ने विधानसभा में बताया कि चेन्नई के मेकओवर प्लान के तहत विधानसभा और सचिवालय को नया रूप दिया जाएगा. 20 लाख स्कवायर फीट के एरिया में सचिवालय और विधानसभा बनाई जाएगी. इस कैंपस के अंदर ही सभी सरकारी विभाग होंगे. वर्तमान में फोर्ट सेंट जॉर्ज में सचिवालय और विधानसभा हैं, जबकि बाकी विभाग अलग-अलग जगहों पर हैं. नए प्लान के तहत जब सभी विभाग एक साथ होंगे तो उन्हें आपस में कॉर्डिनेशन में आसानी होगी. सीएम विजय ने कहा कि तमिलनाडु की सैकड़ों साल पुरानी इस व्यवस्था को बदलना जरूरी है और पुरानी बिल्डिंग को विरासत संरचना के तौर पर संरक्षित किया जाएगा.

विजय ने ऐलान किया है कि नया कॉम्प्लेक्स आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, फायर सेफ्टी सिस्टम, दिव्यांगों के लिए अलग से सुविधाएं होंगी और ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार इसे डिजाइन किया जाएगा. ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्स के तहत पर्यावरण अनुकूल और आधुनिक संसाधनों से लैस इमारतों का निर्माण किया जाता है. इसके अलावा, यहां पार्किंग की सुविधा होगी, कॉन्फ्रेंस हॉल बनाए जाएंगे, पब्लिक सर्विर सेंटर होंगे और सरकारी कर्मचारियों के लिए आधुनिक सुविधाएं भी होंगी.

400 साल पहले अंग्रेजों ने बनवाया था फोर्ट सेंट जॉर्ज

107 एकड़ में फैला फोर्ट सेंट जॉर्ज करीब 400 सालों पहले अंग्रेजों ने बनावाय था. ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1644 में इसका निर्माण करवाया, जिसके बाद मद्रास यानी चेन्नई शहर की नींव पड़ी और दक्षिण भारत में यह ब्रिटिश व्यापार और सत्ता का मुख्य केंद्र बना. अब काफी सालों से यहां तमिलनाडु सरकार का प्रशासनिक मुख्यालय है. 4 एकड़ में विधानसभा और सचिवालय हैं, बाकी एरिया का नियंत्रण रक्षा मंत्रालय और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है. तमिलनाडु का सचिवालय फोर्ट सेंट जॉर्ज और मनक्कल कविगनर मालीगई, दो जगह से चलता है.

वर्ल्ड-क्लास ओलंपिक सिटी

ओलंपिक जैसी बड़े स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी कर रहे एथलीट्स के लिए चेन्नई में ओलंपिक सिटी भी बनाई जाएगी, जहां खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स ग्राउंड मिलेंगे, यहां अत्याधुनिक खेल उपकरण होंगे और हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर बनेंगे. सिटी के अंदर मेडिसिन और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का भी निर्माण किया जाएगा. साथ ही एथलीट्स और कोचों के लिए यहां रहने की सुविधाएं भी होंगे. तमिलनाडु की स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी इस प्रोजेक्ट पर काम करेगी. सरकार का कहना है कि इस तरह भारतीय एथलीट ओलंपिक और दूसरी खेल प्रतियोगिताओं में और मेडल जीतकर लाएंगे.

मोटर स्पोर्ट्स सिटी

मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने कहा कि चेन्नई में मोटर स्पोर्ट्स सिटी भी तैयार की जाएगी ताकि तमिलनाडु इंटरनेशनल लेवल के फॉर्मुला रेसिंग इवेंट्स की मेजबानी कर सके. फॉर्मुला-1, फॉर्मुला-2, फॉर्मुला-3 और फॉर्मुला-4 जैसे रेसिंग इवेंट्स आयोजित करने के साथ यहां रेसर्स को ट्रेनिंग देने के लिए भी सेंटर्स होंगे. 

 

यह भी पढ़ें:- नोएडा में हिंसा तो बाद में हुई, आकृति को पहले कैसे अरेस्ट किया? जब हाईकोर्ट ने UP सरकार की दलीलों पर पूछे तीखे सवाल

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