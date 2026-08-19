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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

तमिलनाडु में विजय सरकार सभी MLA को देगी नई कार... क्या UP, बिहार समेत इन अन्य राज्यों में भी विधायकों को मिलती है सरकारी गाड़ी?

तमिलनाडु की विजय सरकार ने राज्य के विधायकों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. सीएम विजय ने सभी विधायकों को नई गाड़ी देने ड्राइवर, फ्यूल और गाड़ी के मेंटेनेस के लिए अलाउंस देने की घोषणा की है. आइए जानते हैं कि क्या यूपी, बिहार में भी विधायकों को राज्य सरकार की ओर से गाड़ी दी जाती है.

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Manoj Mishra

Updated : Aug 19, 2026, 04:03 PM IST

तमिलनाडु में विजय सरकार सभी MLA को देगी नई कार... क्या UP, बिहार समेत इन अन्य राज्यों में भी विधायकों को मिलती है सरकारी गाड़ी?

सीएम विजय (इमेज क्रेडिट - फेसबुक)

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  • तमिलनाडु सरकार ने सभी विधायकों को नई गाड़ी देने का ऐलान किया है 
  • साथ ही ड्राइवर, फ्यूल और मेंटेनेंस अलाउंस भी देने की घोषणा भी की है. 
  • राज्य के सभी 234 विधायकों को विजय सरकार नई कार देगी 
  • विजय सरकार विधायकों को सहायक रखने के लिए भी पैसे देगी 

तमिलनाडु की विजय सरकार ने राज्य के सभी विधायकों को नई कार देने का ऐलान किया है. साथ ही सभी MLA को फ्यूल अलाउंस और सहायक रहने का खर्ज भी राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा. राज्य के सभी 234 विधायकों को कार और फ्यूल व मेंटेनेंस के खर्च के लिए अलाउंस मिलेगा.

सीएम सी.जोसेफ विजय ने घोषणा की है कि विधायकों को उनके चुनाव क्षेत्र से जुड़े कामों में मदद के लिए ये सुविधाएं दी जाएंगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि यूपी, बिहार समेत देश के अन्य राज्यों में विधायकों को उनके क्षेत्र में काम करने में मदद के लिए क्या-क्या सुविधाएं दी जाती है. 

सीएम ने विधानसभा में कहा कि विधायकों को लोगों की समस्याओं और विकास कार्यों के लिए अक्सर अपने चुनाव क्षेत्रों में जाना पड़ता है. सरकारी गाड़ी से पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त शासन सुनिश्चित होगा. राज्य सरकार ने यह भी कहा कि मौजूदा विधानसभा में कई ऐसे विधायक हैं, जो पहली बार चुने गए हैं और साधारण बैकग्राउंड से आते हैं. 

मेंटेनेंस खर्च भी देगी सरकार

सीएम विजय ने कहा कि जन-प्रतिनिधि के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए उन्हें कार की जरूरत है. विजय सरकार ने विधायकों के लिए ड्राइवर, ईंधन और कारों के रखरखाव के खर्च के लिए 75,000 रुपये प्रति माह का भत्ता देने की भी घोषणा की है. इसके अलावा, विधायकों को अब सरकारी कामकाज के लिए सहायक यानी की सेक्रेटरी रखने के लिए 25,000 रुपये की सरकारी ग्रांट भी मिलेगी.

क्या UP में विधायकों को मिलती है सरकारी गाड़ी?

यूपी में राज्य सरकार की ओर से किसी भी विधायक को सरकारी गाड़ी नहीं दी जाती है. विधायकों का मूल वेतन करीब 35000 रुपये है और उन्हें निर्वाचन क्षेत्र भत्ता के रूप में हर माह 75000 रुपये दिए जाते हैं. इसके अलावा सहायक रखने के लिए 3000 रुपए प्रति माह राज्य सरकार की ओर से दिए हैं. विधायकों को फोन अलाउंस भी दिया जाता है. वहीं जनसेवा कार्य के लिए एक दिन का करीब 2000 रुयपे भत्ता भी मिलता है.   

बिहार में विधायकों को क्या मिलती हैं सुविधाएं?

यूपी की तरह बिहार के विधायकों को भी राज्य सरकार की ओर से गाड़ी नहीं दी जाती है, लेकिन उन्हें नई गाड़ी खरीदने के लिए राज्य सरकार की ओर से करीब 25 लाख तक एडवांस लोन की सुविधा कम ब्याज दर पर दी गई है. बिहार में MLA का मूल वेतन करीब 50000 रुपये होता है और उन्हें निर्वाचन भत्ता के रूप में हर माह करीब 55000 रुपये दिए जाते हैं. इसके अलावा सहायक रखने के लिए हर माह करीब 40 हजार रुपये राज्य सरकार देती है.

एमपी में विधायकों को कितनी सुविधाएं?

यूपी और बिहार की तरह मध्य प्रदेश में भी विधायकों  को राज्य सरकार कोई सरकारी गाड़ी नहीं देती है, लेकिन गाड़ी खरीदने के लिए कम ब्याज दर पर उन्हें राज्य सरकार की ओर से लोन देने की व्यवस्था है. एमपी के विधायकों का मूल वेतन यूपी और बिहार के MLA से कम है. मध्य प्रदेश में विधायक का मूल वेतन करीब 30000 रुपये है और उन्हें निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रुप में हर माह करीब 35000 रुपए दिए जाते हैं. सहायक रहने के लिए 15000 रुपये हर माह और दैनिक भत्ता 4000 रुपये प्रति दिन के हिसाब से दिया जाता है. 

MLA ने सुनाया गजब का किस्सा

TVK विधायक सबरी इयंगारन ने विधायकों को कार देने के सरकारी फैसले का स्वागत करते हुए अपनी कहानी सुनाई. उन्होंने कहा कि मेरे पास न तो कार थी और न ही नौकरी, लेकिन हमारे नेता ने अब हमें नौकरी और कार दी है. मैं चेन्नई ट्रेन से ही आती हूं और जब मैं ऑटो से विधानसभा आती हूं, तो पुलिस को यकीन ही नहीं होता कि मैं विधायक हूं. मुझे अपना पहचान पत्र दिखाना पड़ता है.

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