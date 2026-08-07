FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
सऊदी के बाद अब तुर्किए को भी लाया साथ, पाकिस्तान क्यों बनाना चाहता है मुस्लिम NATO? 

सऊदी के बाद अब तुर्किए को भी लाया साथ, PAK क्यों बनाना चाहता है मुस्लिम NATO?

कल का मौसम, 8 अगस्त: दिल्ली में कल भी होगी झमाझम बारिश, जानिए नोएडा-गुरुग्राम का हाल

कल का मौसम, 8 अगस्त: दिल्ली में कल भी होगी झमाझम बारिश, जानिए नोएडा-गुरुग्राम का हाल

SBI Clerk Notification 2026: स्टेट बैंक में जॉब पाने का गोल्डन चांस, जानें कितनी होगी सैलरी और कौन कर सकता है अप्लाई

SBI Clerk Notification 2026: स्टेट बैंक में जॉब पाने का गोल्डन चांस, जानें कितनी होगी सैलरी और कौन कर सकता है अप्लाई

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बताने वाले Sajeeb Wazed कितने एजुकेटेड? जानें शेख हसीना के बेटे का भारत के स्कूल से हार्वर्ड तक का सफर

बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बताने वाले Sajeeb Wazed कितने एजुकेटेड? जानें शेख हसीना के बेटे का भारत के स्कूल से हार्वर्ड तक का सफर

12 अगस्त को दिन में छा जाएगा घनघोर अंधेरा! जानें क्या भारत में देख पाएंगे सूर्य ग्रहण का नजारा

12 अगस्त को दिन में छा जाएगा घनघोर अंधेरा! जानें क्या भारत में देख पाएंगे सूर्य ग्रहण का नजारा

दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने की रेस में सऊदी का जेद्दा टावर, जानें किस फ्लोर पर क्या-क्या होगा

दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने की रेस में सऊदी का जेद्दा टावर, जानें किस फ्लोर पर क्या-क्या होगा

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

विजय को तलाक नहीं देंगी संगीता... तृषा से अफेयर की खबरों के बीच अर्जी वापस लेते हुए कोर्ट में क्या बोलीं?

संगीता सोर्नालिंगम वीडियो क्रॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुईं और उन्होंने कोर्ट को बताया कि अब इस मामले को बंद करना चाहती हैं, इसलिए वह अपनी तलाक की अर्जी वापस ले रही हैं.

Latest News

Neelam

Updated : Aug 07, 2026, 05:51 PM IST

विजय को तलाक नहीं देंगी संगीता... तृषा से अफेयर की खबरों के बीच अर्जी वापस लेते हुए कोर्ट में क्या बोलीं?

सीएम विजय की पत्नी ने वापस लिया तलाक का केस (Image Source: Instagram)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

एक्ट्रेस तृषा कृष्णन के साथ अफेयर की खबरों के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की पत्नी संगीता सोरनालिंगम ने तलाक की अर्जी वापस ले ली है. चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट ने कहा कि संगीता अब इस मामले को और खींचना नहीं चाहती हैं. शुक्रवार (7 अगस्त, 2026) को संगीता सोरनालिंगम वीडियो क्रॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुईं और उन्होंने कोर्ट को बताया कि अब इस मामले को बंद करना चाहती हैं, इसलिए वह अपनी तलाक की अर्जी वापस ले रही हैं.

संगीता सोरनालिंगम ने फरवरी में तलाक के लिए अर्जी दायर की थी, जिसमें उन्होंने विजय के एक एक्ट्रेस के साथ अफेयर के आरोप लगाए थे. हालांकि, हाल ही में ऐसी रिपोर्ट्स आई थीं, जिनमें बताया गया कि कपल के बीच सुलह करवाने के लिए विजय के परिवार ने बात की, जिसके बाद दोनों के बीच तनाव कम होने की खबरें भी हैं. मामले को अदालत के बाहर सुलझाने की भी रिपोर्ट्स आई थीं, जिनमें दावा किया गया था कि विजय संगीता और बच्चों के लिए 240 करोड़ रुपये एलमनी के तौर पर देने के लिए तैयार हैं.

संगीता ने विजय पर क्या आरोप लगाए थे?

संगीता ने अपनी तलाक की अर्जी में आरोप लगाया था कि विजय का साल 2021 से एक एक्ट्रेस के साथ एक्सट्रा मैरिटल अफेयर है. उनका दावा है कि उन्होंने रिलेशनशिप पर आपत्ति भी जताई थी, जिसके बाद विजय ने रिश्ता खत्म करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. संगीता ने कहा कि इस सबने उन्हें भावनात्मक पीड़ा पहुंचाई है.

संगीता का यह भी दावा है कि विजय पांच साल से भी ज्यादा समय से एक्ट्रेस के साथ अलग घर में भी रह रहे हैं. इतना ही नहीं याचिका के अनुसार विजय एक्ट्रेस के साथ विदेश भी जाते थे और दोनों की साथ में तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि इसकी वजह से उन्हें और उनके बच्चों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी. विजय और संगीता की साल 1999 में शादी हुई थी और दोनों के दो बच्चे हैं.

तृषा कृष्णन के साथ अफेयर की खबरें?

विजय और तृष्णा कृष्णन के अफेयर की काफी समय से अफवाह है. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम (TVK) के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने तक बार-बार तृषा कृष्णन का नाम विजय से जोड़ा जाता है. जब टीवीके चुनाव जीती थी तो उसके बाद तृष्णा कृष्णन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी एक फोटो पोस्ट की थी और उसके साथ कैप्शन में लिखा- द लव इज ऑलवेज लाउडर. इस पोस्ट को विजय की जीत से लिंक किया गया था. सीएम के तौर पर विजय के शपथ ग्रहण समारोह में भी तृषा पहुंची थीं, तब भी दोनों के अफेयर की काफी चर्चा हुई थी. हालांकि, विजय की पत्नी और बच्चे शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए थे, इसके पीछे भी तृषा की मौजूदगी को ही वजह माना जा रहा था.

यह भी पढ़ें:- SC-ST रिजर्वेशन में क्यों लागू नहीं हो सकता 'क्रीमी लेयर'? सरकार ने बताया

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बताने वाले Sajeeb Wazed कितने एजुकेटेड? जानें शेख हसीना के बेटे का भारत के स्कूल से हार्वर्ड तक का सफर
बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बताने वाले Sajeeb Wazed कितने एजुकेटेड? जानें शेख हसीना के बेटे का भारत के स्कूल से हार्वर्ड तक का सफर
12 अगस्त को दिन में छा जाएगा घनघोर अंधेरा! जानें क्या भारत में देख पाएंगे सूर्य ग्रहण का नजारा
12 अगस्त को दिन में छा जाएगा घनघोर अंधेरा! जानें क्या भारत में देख पाएंगे सूर्य ग्रहण का नजारा
दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने की रेस में सऊदी का जेद्दा टावर, जानें किस फ्लोर पर क्या-क्या होगा
दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने की रेस में सऊदी का जेद्दा टावर, जानें किस फ्लोर पर क्या-क्या होगा
Test में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट हॉल लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का भी नाम
Test में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट हॉल लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का भी नाम
Test क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, जानें कौन है सिक्सर किंग
Test क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, जानें कौन है सिक्सर किंग
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement