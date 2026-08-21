क्या है तमिलनाडु का कार विवाद, जिसमें फिर आमने-सामने आए थलापति विजय-उदयनिधि स्टालिन?

सीएम विजय ने कहा कि वर्तमान विधानसभा में कई विधायक ऐसे हैं जो पहली बार निर्वाचित हुए हैं और साधारण बैकग्राउंड से आते हैं. उन्हें जनता के प्रतिनिधि के रूप में अपने कर्तव्य निभाने के लिए एक गाड़ी की जरूरत है.

सीएम विजय ने सभी विधायकों के लिए कार और भत्तों का ऐलान किया था.

डीएमके ने फ्री कारों की सुविधा को लेने से इनकार कर दिया.

वीसीके विधायक की अपील पर सीएम विजय ने ये फैसला किया है.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने राज्य के सभी 234 विधायकों को फ्री कार देने का ऐलान किया था, जिसे डीएमके ने खारिज कर दिया है. विधानसभा में नेता विपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने राज्य के बढ़ते कर्ज का हवाला देते हुए सरकार के इस प्रस्ताव को नकार दिया, जिसके बाद सीएम विजय और उदयनिधि स्टालिन एक बार फिर आमने-सामने आ गए हैं.



विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने घोषणा की कि डीएमके के सभी 59 विधायकों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार न करने का फैसला किया है. नेता विपक्ष ने राज्य पर बढ़ते कर्ज का हवाला देते हुए कहा कि टीवीके सरकार खुद ही तमिलनाडु की वित्तीय बदहाली को बार-बार उजागर कर चुकी है. उदयनिधि स्टालिन ने कहा, 'टीवीके सरकार सत्ता संभालने के पहले दिन से ही कह रही है कि सरकार कर्ज में डूबी है, इसलिए डीएमके के सभी 59 विधायकों ने इस प्रस्ताव का लाभ न उठाने का फैसला किया है. हम सरकार से अपील करते हैं कि विधायकों को मुफ्त कारें तभी दी जाएं जब उनके चुनावी शपथ पत्रों की जांच कर ली जाए - यह पता लगा लिया जाए कि क्या उनके पास पहले से कारें हैं और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है.'

सरकार कर्ज में डूबी है, इसलिए हमने स्वीकार नहीं किया: डीएमके

डीएमके नेता ने टीवीके की विचारधारा पर तंज कसते हुए कहा, 'टीवीके ने कहा कि वे मुफ्त योजनाओं के खिलाफ हैं और लगातार कहते रहे कि सरकार कर्ज में डूबी है, इसलिए, हमने सरकार के कर्ज के बोझ को कम करने के प्रस्ताव को स्वीकार न करने का फैसला किया.'

हमारे कई विधायकों के पास गाड़ी नहीं है: मंत्री

उदयनिधि के बयान पर जवाब देते हुए विजय सरकार में मंत्री आधव अर्जुन ने कहा कि मुख्यमंत्री का इरादा सभी विधायकों के साथ समान व्यवहार करना है. उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि वीसीके और कम्युनिस्ट पार्टियों जैसी छोटी पार्टियों के कई विधायक आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनके लिए कार विलासिता नहीं बल्कि अपने निर्वाचन क्षेत्रों के सभी इलाकों का दौरा करने के लिए एक बुनियादी जरूरत है. अर्जुन ने कहा, 'हमारे कई विधायकों के पास वास्तव में घर और गाड़ी नहीं है. लेफ्ट दलों के विधायकों के पास भी नहीं है. जब हम कोई घोषणा करेंगे तो वह सभी के लिए समान होगी. टीवीके का रुख स्पष्ट है- जिनके पास पहले से गाड़ी है, वे सरकारी वाहन के लिए आवेदन नहीं करेंगे.'

तीन बंगले होने पर भी क्यों लिया बंगला? मंत्री का स्टालिन पर तंज

अर्जुन ने विपक्ष के नेता पर व्यक्तिगत हमला बोलते हुए सरकारी आवास में रहने के उनके फैसले पर सवाल उठाया. मंत्री ने पूछा, 'मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को समान मानते हुए यह घोषणा की है. अगर विपक्ष के नेता को कार नहीं चाहिए तो तीन बंगले होने के बावजूद वे सरकारी आवास में क्यों रह रहे हैं?'

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने बुधवार को ऐलान किया था कि राज्य के सभी 234 विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित कार्यों में सहायता के लिए एक सरकारी गाड़ी दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा, 'विधायकों को जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए अक्सर अपने निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करना पड़ता है. सरकारी वाहन से पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित होगा.'

किस विधायक की अपील पर CM विजय ने किया ऐलान?

सीएम ने आगे कहा कि वर्तमान विधानसभा में कई विधायक ऐसे हैं जो पहली बार निर्वाचित हुए हैं और साधारण बैकग्राउंड से आते हैं. विजय ने कहा कि जनता के प्रतिनिधि के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उन्हें एक गाड़ी की जरूरत है. यह घोषणा तब हुई जब वीसीके विधायक ज्योतिमणि ने कहा कि जरूरी मदद के बिना विधायक प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकते और उन्होंने उनके लिए गाड़ी की अपील की. विजय सरकार ने विधायकों के लिए ड्राइवर, ईंधन और कारों के रखरखाव पर होने वाले खर्च के लिए प्रति माह 75,000 रुपये के भत्ते की भी घोषणा की है.

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