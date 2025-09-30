कोटा में तैयार हुआ सबसे ऊंचा रावण का पुतला, दहन के साथ बनेगा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड
Makeup Tips: सारा दिन चेहरा दिखेगा नेचुरल-परफेक्ट, अपनाएं लॉन्ग-लास्टिंग मेकअप का ये फॉर्मूला
Numerology: हाथ पर लिख लिए ये 4 अंक तो चमक जाएगा भाग्य, खींचा चला आएगा धन और ऐश्वर्य
AIBE Exam 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, LLB के बाद अदालतों में करना चाहते हैं प्रैक्टिस तो फटाफट करें अप्लाई
JEE Main 2026: रजिस्ट्रेशन के इच्छुक स्टूडेंट्स को NTA की अहम सलाह, नहीं किया ये काम तो फॉर्म भरने में आएगी दिक्कत
शांति के लिए... ट्रंप के 20-पॉइंट्स गाजा शांति समझौते को पीएम मोदी का मिला समर्थन
1-2 नहीं, पूरे 21 बार बदल चुका है भारत के इस शहर का नाम
सुबह उठते ही लगती है कॉफी की तलब तो जरूर पढ़ें ये खबर, पेट से लेकर आंतों को डैमेज कर सकती है यह आदत
Bihar Election 2025: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह अब इस पार्टी का थामेंगे हाथ? जानें किस सीट से लड़ सकते हैं चुनाव
Myanmar Earthquake: म्यांमार से लेकर असम और मणिपुर में महसूस हुए भूकंप के झटके, 15 किलोमीटर की गहराई तक कांपी धरती
भारत
कोटा में इस बार 215 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार हुआ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा खड़ा पुतला माना जा रहा है. सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं.
2 अक्टूबर को देशभर में दशहरा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा. इस बार कोटा में तैयार किया गया 215 फीट ऊंचा रावण का पुतला आकर्षण का केंद्र बन चुका है. कोटा का यह पुतला इस साल 132वें राष्ट्रीय दशहरा मेले के लिए बनाया गया है. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सुझावों के अनुसार इसे भव्यता और आकर्षण को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है. मेला समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी के अनुसार, पिछले वर्षों में यहां 72–75 फीट तक के रावण बनाए जाते थे, लेकिन इस बार ऊंचाई 215 फीट तक पहुंच गई है.
नगर निगम के अभियंताओं ने ड्रोन के माध्यम से पुतले का माप किया और पाया कि इसकी ऊंचाई 215 फीट से अधिक है. दशहरा के दिन इंडिया बुक और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि पुतले का औपचारिक माप करेंगे और प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे.
यह भी पढ़ें: Dussehra Bank Holiday 2025: क्या दुर्गा पूजा और दशहरा पर बंद रहेंगे बैंक, जानें राज्य के अनुसार बैंक छुट्टियों की पूरी लिस्ट
बताते चलें, दिल्ली में वर्तमान में सबसे ऊंचे रावण पुतले का रिकॉर्ड 210 फीट का है. वहीं, 2019 में चंडीगढ़ में 221 फीट का पुतला बनाया गया था, लेकिन वह खड़ा नहीं रह सका और रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाया. कोटा का यह पुतला अब तक का सबसे ऊंचा रावण पुतला बन चुका है. मेलाअधिकारियों ने बताया कि पुतले के दहन के दौरान सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. लोग दशहरा के दिन इस ऐतिहासिक पुतले के दर्शन और भव्य दहन का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में आने की उम्मीद कर सकते हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से