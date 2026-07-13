अदालत में ही रोने लगा ताहिर हुसैन, IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में दोषी करार, जानिए क्या था पूरा केस

साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है.

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को दोषी ठहराया है. अदालत ने जैसे ही ये फैसला सुनाया ताहिर हुसैन रोने लगा. ताहिर हुसैन को IPC की धारा 188, 153A, 147, 148, 149, 365 और 302 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है. कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह ने यह आदेश सुनाया.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में अदालत ने जावेद, अनस, नाजिम और कासिम को भी दोषी ठहराया है. ताहिर हुसैन, नाजिम और कासिम को छोड़कर, बाकी सभी आरोपियों को इस मामले में जमानत मिल गई थी. ताहिर हुसैन की जमानत की जमानत अर्जी को पिछले साल सितंबर में हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इस मामले में कुल 11 आरोपी ट्रायल का सामना कर रहे थे, जिनमें से छह आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया. सजा पर बहस की तारीख अभी कोर्ट ने तय नहीं की है. मंगलवार को लिखित आदेश आने के बाद कोर्ट सजा पर जिरह की तारीख तय करेगी.

क्या था अंकित शर्मा हत्याकांड

अंकित शर्मा इंटेलिजेंस ब्यूरो में अधिकारी थे. उनकी हत्या फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा के दौरान की गई थी. दंगों के दौरान जब अंकित शर्मा लापता हो गए तब उनके पिता की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई थी. उनका शव चांद बाग इलाके के एक नाले से बरामद किया गया था. लापता होने वाले दिन अंकित शाम करीब 5 बजे घर का राशन और रोजमर्रा के सामान खरीदने के लिए घर से निकले थे. रास्ते में दंगाइयों ने उन्हें मार डाला.

इस घटना के बाद अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर दयालपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था. दिल्ली पुलिस की जांच में पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था. पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था. इनमें हत्या, आपराधिक साजिश, दंगा, हत्या के प्रयास, सबूत मिटाने और अन्य गंभीर धाराएं शामिल थीं.

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि दंगों के दौरान हिंसा की साजिश और घटनाओं को अंजाम देने में आरोपियों की भूमिका रही. अदालत में इस मामले की सुनवाई लंबे समय से चल रही थी. अभियोजन पक्ष ने गवाहों, दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ अपनी दलीलें रखीं, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपों को खारिज किया.

कड़कड़डूमा कोर्ट के इस फैसले को वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े प्रमुख मामलों में से एक माना जा रहा है. अब अदालत दोषी ठहराए गए आरोपियों की सजा पर सुनवाई करेगी, जिसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी.