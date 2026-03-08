FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Farzi Season 2 को लेकर Shahid Kapoor ने किया बड़ा ऐलान, OTT पर फिर मचाने वाले हैं तहलका?

Farzi Season 2 को लेकर Shahid Kapoor ने किया बड़ा ऐलान, OTT पर फिर मचाने वाले हैं तहलका?

Welcome 4 Big Update: डॉक्टर घुंघरू के साथ फिर जमेगी महफिल, क्या मजनू भाई और उदय शेट्टी की होगी घर वापसी?

डॉक्टर घुंघरू के साथ फिर जमेगी महफिल, क्या मजनू भाई और उदय शेट्टी की होगी घर वापसी?

Team India Records: फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर टीम इंडिया ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, ऐसा करने वाली बनी दुनिया की नंबर-1 टीम

Team India Records: फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर टीम इंडिया ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, ऐसा करने वाली बनी दुनिया की नंबर-1 टीम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने वाले भारतीय कप्तान, अब तक 5 कप्तानों ने जिताया है आईसीसी टूर्नामेंट

वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने वाले भारतीय कप्तान, अब तक 5 कप्तानों ने जिताया है आईसीसी टूर्नामेंट

Success Habits: 7 आदतें, जो पलट सकती हैं आपकी तकदीर, तरक्की चाहिए तो आप भी करें ये काम

Success Habits: 7 आदतें, जो पलट सकती हैं आपकी तकदीर, तरक्की चाहिए तो आप भी करें ये काम

IND vs NZ T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, अब तक सिर्फ 4 खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा

IND vs NZ T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, अब तक सिर्फ 4 खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा

Homeभारत

भारत

T20 World Cup 2026 Prize Money: टीम इंडिया हुई मालामाल, वर्ल्ड कप जीतने पर छप्परफाड़ इनाम, न्यूजीलैंड को भी मिले करोड़ों

How Much Prize Money Team India Winning t20 world cup 2026: टीम इंडिया तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है. इससे पहले 2007 और 2024 में उसने यह खिताब अपने नाम किया था. इस जीत के बाद भारतीय टीम पर मोटी प्राइज मनी मिलने वाली है.

Latest News

रईश खान

Updated : Mar 08, 2026, 11:39 PM IST

T20 World Cup 2026 Prize Money: टीम इंडिया हुई मालामाल, वर्ल्ड कप जीतने पर छप्परफाड़ इनाम, न्यूजीलैंड को भी मिले करोड़ों

भारत ने ICC मेन्स टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

ICC T20 World Cup 2026 prize money: भारत ने  ICC मेन्स टी20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया है. अहमदाबाद में रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हरा दिया. भारतीय टीम ने तीसरी बार ये खिताब अपने नाम किया है. इसी के साथ टीम इंडिया तीन बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला दुनिया की पहली टीम बन गई है. इतना ही नहीं लगातार दूसरी बार यह खिताब जीतने वाली भी पहली टीम बन गई है. इस जीत के बाद भारतीय टीम पर पैसों की बारिश होने वाली है. ICC की ओर से चमचमाती ट्रॉफी के साथ करोड़ों रूपये की प्राइज मनी दी जाएगी.

टीम इंडिया को मिलने वाली प्राइज मनी

वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली टीम इंडिया को लगभग 27 करोड़ की राशि मिलेगी. ICC ने बार टूर्नामेंट की प्राइज मनी 13.5 मिलियन डॉलर तय की थी, जो पिछले संस्करण के मुकाबले करीब 20% ज्यादा है. 2024 में यह रकम 1.25 मिलियन डॉलर थी. भारत-श्रीलंका में हुए टूर्नामेंट की वजह से ब्रॉडकास्टिंग डील और स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू को बढ़ान के लिए ICC की मदद की. इस वजह से ICC ने भी प्राइज मनी बढ़ाने का फैसला किया.

उपविजेता न्यूजीलैंड को कितनी रकम मिलेगी?

टीम इंडिया के अलावा उपविजेता न्यूजीलैंड भी मालामाल हो गई है. उसको 1.6 मिलियन डॉलर यानी करीब 14.65 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी. इसके अलावा टूर्नामेंट में शामिल होने वाली अन्य टीमों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रकम दी जाएगी. कौन सी टीम कितनी आगे पहुंची है, यह देखा जाएगा.

वहीं, सेमीफाइनल में हारने वाली टीम इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका को 7,90,000 डॉलर (यानी लगभग 7.24 करोड़ रुपये) दिए जाएंगे. सुपर-8 में पहुंचने वाली टीमों को 3,80,000 डॉलर मिलेंगे. पहले राउंड से आगे नहीं बढ़ पाने वाली टीमों को 2,50,000 डॉलर की राशि दी जाएगी. इसके अलावा मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले, सबसे ज्यादा कैच लेने वाली खिलाड़ियों को अलग से इनाम दिया जाएगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने वाले भारतीय कप्तान, अब तक 5 कप्तानों ने जिताया है आईसीसी टूर्नामेंट
वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने वाले भारतीय कप्तान, अब तक 5 कप्तानों ने जिताया है आईसीसी टूर्नामेंट
Success Habits: 7 आदतें, जो पलट सकती हैं आपकी तकदीर, तरक्की चाहिए तो आप भी करें ये काम
Success Habits: 7 आदतें, जो पलट सकती हैं आपकी तकदीर, तरक्की चाहिए तो आप भी करें ये काम
IND vs NZ T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, अब तक सिर्फ 4 खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
IND vs NZ T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, अब तक सिर्फ 4 खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
Leftover Soap Reuse: अरे रुकिए! मत फेंकिए साबुन के बचे हुए टुकड़े, घर की सफाई और खुशबू दोनों में आएगा काम
Leftover Soap Reuse: अरे रुकिए! मत फेंकिए साबुन के बचे हुए टुकड़े, घर की सफाई और खुशबू दोनों में आएगा काम
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग चुपचाप बनाते हैं अपनी जीत की रणनीति, विपरीत हालात में भी बदल देते हैं किस्मत का रुख
इन तारीखों पर जन्मे लोग चुपचाप बनाते हैं अपनी जीत की रणनीति, विपरीत हालात में भी बदल देते हैं किस्मत का रुख
MORE
Advertisement
धर्म
बाबा वेंगा और नोस्ट्राडेमस के बाद चीनी भविष्यवक्ता का भी दावा हो रहा सच, क्या ईरान-इजराइल युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा?
बाबा वेंगा और नोस्ट्राडेमस के बाद चीनी भविष्यवक्ता का भी दावा हो रहा सच, क्या ईरान-इजराइल युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा?
कुंडली में शनि के इस भाव में बैठने पर बनते हैं घर और प्रॉपर्टी के मजबूत योग, सही समय पर मिलता है बड़ा धनलाभ
कुंडली में शनि के इस भाव में बैठने पर बनते हैं घर और प्रॉपर्टी के मजबूत योग, सही समय पर मिलता है बड़ा धनलाभ
Vibhishana Temple: दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां होती है रावण के भाई विभीषण की पूजा, 5000 साल पुराना है रहस्यमय मंदिर
दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां होती है रावण के भाई विभीषण की पूजा, 5000 साल पुराना है रहस्यमय मंदिर
Dhirendra Krishna Shastri: अब बागेश्वर में न कथा होगी और न ही लगेगा दरबार, बद्रीनाथ की बर्फींले पहाड़ों पर जा रहे धीरेंद्र शास्त्री
अब बागेश्वर में न कथा होगी और न ही लगेगा दरबार, बद्रीनाथ की बर्फींले पहाड़ों पर जा रहे धीरेंद्र शास्त्री
Shukra-Shani Yuti: शुक्र-शनि इन 6 राशियों को मेहनत का फल देने आ रहे, ये जिस चीज पर भी रखेंगे हाथ हो जाएगी उनकी
शुक्र-शनि इन 6 राशियों को मेहनत का फल देने आ रहे, ये जिस चीज पर भी रखेंगे हाथ हो जाएगी उनकी
MORE
Advertisement