T20 World Cup 2026 Prize Money: टीम इंडिया हुई मालामाल, वर्ल्ड कप जीतने पर छप्परफाड़ इनाम, न्यूजीलैंड को भी मिले करोड़ों

How Much Prize Money Team India Winning t20 world cup 2026: टीम इंडिया तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है. इससे पहले 2007 और 2024 में उसने यह खिताब अपने नाम किया था. इस जीत के बाद भारतीय टीम पर मोटी प्राइज मनी मिलने वाली है.

ICC T20 World Cup 2026 prize money: भारत ने ICC मेन्स टी20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया है. अहमदाबाद में रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हरा दिया. भारतीय टीम ने तीसरी बार ये खिताब अपने नाम किया है. इसी के साथ टीम इंडिया तीन बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला दुनिया की पहली टीम बन गई है. इतना ही नहीं लगातार दूसरी बार यह खिताब जीतने वाली भी पहली टीम बन गई है. इस जीत के बाद भारतीय टीम पर पैसों की बारिश होने वाली है. ICC की ओर से चमचमाती ट्रॉफी के साथ करोड़ों रूपये की प्राइज मनी दी जाएगी.

टीम इंडिया को मिलने वाली प्राइज मनी

वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली टीम इंडिया को लगभग 27 करोड़ की राशि मिलेगी. ICC ने बार टूर्नामेंट की प्राइज मनी 13.5 मिलियन डॉलर तय की थी, जो पिछले संस्करण के मुकाबले करीब 20% ज्यादा है. 2024 में यह रकम 1.25 मिलियन डॉलर थी. भारत-श्रीलंका में हुए टूर्नामेंट की वजह से ब्रॉडकास्टिंग डील और स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू को बढ़ान के लिए ICC की मदद की. इस वजह से ICC ने भी प्राइज मनी बढ़ाने का फैसला किया.

उपविजेता न्यूजीलैंड को कितनी रकम मिलेगी?

टीम इंडिया के अलावा उपविजेता न्यूजीलैंड भी मालामाल हो गई है. उसको 1.6 मिलियन डॉलर यानी करीब 14.65 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी. इसके अलावा टूर्नामेंट में शामिल होने वाली अन्य टीमों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रकम दी जाएगी. कौन सी टीम कितनी आगे पहुंची है, यह देखा जाएगा.

वहीं, सेमीफाइनल में हारने वाली टीम इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका को 7,90,000 डॉलर (यानी लगभग 7.24 करोड़ रुपये) दिए जाएंगे. सुपर-8 में पहुंचने वाली टीमों को 3,80,000 डॉलर मिलेंगे. पहले राउंड से आगे नहीं बढ़ पाने वाली टीमों को 2,50,000 डॉलर की राशि दी जाएगी. इसके अलावा मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले, सबसे ज्यादा कैच लेने वाली खिलाड़ियों को अलग से इनाम दिया जाएगा.

