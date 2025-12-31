स्विगी और जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म ने हड़ताल के सामने टेके घुटने, बढ़ाये गिग वर्कर्स के इंसेंटिव

स्विगी और जोमैटों समेत सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉमर्स के डिलीवरी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर है. इससे कंपनियों को खासा नुकसान हुआ है. वहीं अब स्विगी जोमैटो से लेकर जेप्टों तक गिग वर्कर्स के इंसेंटिव बढ़ाने का वादा किया है.

फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी, जोमैटो और जेप्टो तक ने डिलीवरी कर्मचारियों की हड़ताल के सामने घुटने टेक दिये. कंपनियों ने डिलीवरी कर्मचारियों के लिए इंसेंटिव बढ़ाने की घोषणा कर दी है. यह इंसेंटिव साल के आखिरी दिन और व्यस्त समय के बीच बढ़ाया गया है. कंपनियों ये यह कदम डिलीवरी कर्मचारियों के 25 से 31 दिसंबर तक के लिए हड़ताल घोषणा पर उठाये गये हैं. वहीं दूसरी तरफ तमाम प्लेटफॉर्म्स पर नये साल की शाम तक ज्यादा ऑर्डर आने की संभावना जताई जा रही है.

जोमैटों से लेकर स्विगी तक कितना देगा इंसेंटिव

फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ज़ोमैटो ने शाम 6 बजे से 12 बजे तक के बिजी टाइम के बीच हर ऑर्डर पर 120 से 150 रुपये देने की घोषणा की है. प्लेटफॉर्म ने ऑर्डर की मात्रा और उपलब्धता के आधार पर हर दिन 3000 रुपये तक की कमाई का भी विश्वास दिलाया है. प्लेटफॉर्म ने ऑर्डर अस्वीकार करने और रद्द करने पर लगने वाले जुर्माने को भी पूरी तरह से माफ कर दिया है. यह कदम उन डिलीवरी वर्कर्स के लिए राहत की बात है, जिन्हें मांग में उतार-चढ़ाव के दौरान अपनी इनकम में कमी और नुकसान का सामना करना पड़ता रहा है.

साल के आखिरी दिन के लिए बढ़ाया इंसेंटिव

वहीं दूसरी तरफ स्विगी ने भी साल के अंतिम दिन के लिए डिलीवरी कर्मचारियों की इंसेंटिव पेमेंट में बढ़ोतरी कर दी है, जिसके तहत डिलीवरी कर्मचारियों को 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक 10,000 रुपये तक की कमाई का मौका दिया जा रहा है. स्विगी ने शाम 6 बजे से रात 12 तक के बीच पीक आवर्स में डिलीवरी कर्मचारियों को 2,000 रुपये तक की कमाई का वादा किया है, जिससे साल के सबसे व्यस्त ऑर्डरिंग समय में डिलीवरी कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी.

जेप्टों ने भी उठाया बड़ा कदम

वहीं क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ज़ेप्टो ने भी इसी राह पर चलते हुए डिलीवरी कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी है. इसबीच हड़ताल की अवधि और साल के अंत में मांग में अचानक हुई बढ़ोतरी के बीच आई बाधा को कम किया जा सकते.

31 की शाम तक डिलीवरी कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल

ज़ोमैटो, स्विगी, ब्लिंकइट, ज़ेप्टो और अमेज़न सहित सभी बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के डिलीवरी कर्मचारियों ने आज, 31 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है, जिससे 31 दिसंबर 2025 की आखिरी शाम और न्यू ईयर की पार्टी समारोह में मजा किरकिरा हो सकता है.वहीं तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (टीजीपीडब्ल्यूयू) और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (आईएफएटी) इस हड़ताल का नेतृत्व करेंगे, जिसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली-एनसीआर, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों सहित कई क्षेत्रीय संगठनों का समर्थन मिला है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से