किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है सुषमा स्वराज की लव स्टोरी! जानें कैसे परवान चढ़ी ये प्रेम कहानी

Swaraj Kaushal: पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वरिष्ठ अधिवक्ता स्वराज कौशल की प्रेम कहानी संघर्ष, साहस और भरोसे से भरी थी. अलग-अलग विचारधाराओं के बावजूद दोनों ने मुश्किल हालात में साथ रहकर अपनी शादी को मुकाम दिया.

Swaraj Kaushal: भारत की दिग्गज नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की जीवन का एक भावुक किस्सा फिर चर्चा में है. उनकी और वरिष्ठ अधिवक्ता तथा मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल की प्रेम कहानी. दरअसल, गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 को स्वराज कौशल का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. बताया जा रहा है कि, वो लंबे समय से बीमार थे. उनकी बेटी बांसुरी स्वराज वर्तमान में भाजपा की सांसद हैं. सुषमा स्वराज और स्वराज कौशल की कहानी आज भी उतनी ही खास है, मानो किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट हो सीधी, सरल पर भावनाओं से भरपूर.

हरियाणा में 14 फरवरी 1952 को जन्मीं सुषमा बचपन से ही पढ़ाई में तेज थीं. उनका परिवार RSS से जुड़ा था. अंबाला कैंट से पढ़ाई के बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ से लॉ किया. इसी यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात हुई उस व्यक्ति से, जो आगे चलकर उनके जीवन का सबसे अहम हिस्सा बना स्वराज कौशल.

RSS की विचारधारा से प्रभावित थीं

कहा जाता है कि दोनों एक-दूसरे से बिल्कुल अलग थे. सुषमा RSS की विचारधारा से प्रभावित थीं, जबकि स्वराज सोशलिस्ट सोच रखते थे. पढ़ाई के दौरान दोस्ती शुरू हुई और धीरे-धीरे यह रिश्ता प्रेम में बदल गया. आपातकाल के समय दोनों सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे और जॉर्ज फर्नांडिस के केस की लीगल टीम में शामिल थे. इसी दौरान दोनों और करीब आए. जब शादी की बात आई तो दोनों परिवारों की तरफ से विरोध खड़ा हो गया. खासकर सुषमा के लिए यह दौर कठिन था, क्योंकि उस समय हरियाणा में लड़कियों को इतनी आजादी नहीं दी जाती.

सुषमा स्वराज का 2019 में निधन हो गया

सुषमा स्वराज का 2019 में निधन हो गया, लेकिन इस जोड़ी की प्रेम कहानी आज भी उसी सादगी और मजबूती के साथ याद की जाती है. यह कहानी बताती है कि प्यार विचारधाराओं और मुश्किलों से ऊपर होता है. आपातकाल के समय 1975 में सुषमा स्वराज और स्वराज कौशल जॉर्ज फर्नांडिस के बचाव में काम कर रहे थे. इसी दौरान दोनों JP आंदोलन से भी जुड़े और एक-दूसरे के करीब आते गए. परिवारों को मनाने में काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आखिरकार 13 जुलाई 1975 को उन्होंने सात फेरे लिए. शादी के बाद सुषमा ने ‘स्वराज’ अपने नाम के साथ जोड़ लिया.

