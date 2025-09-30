हनी ट्रैप, अश्लील फोटो और लंदन का WhatsApp नंबर... 3 सगी बहनों ने खोली बाबा चैतन्यानंद के 'नरकिस्तान' की पोल

पुलिस जांच में पता चला है कि बाबा चैतन्यानंद के जाल में जो लड़की फंस जाती थी, उसे वह महंगी ईयर रिंग, घड़ियां, चश्मे और अन्य महंगी चीजें देता था. बाबा कुछ लड़कियों को अल्मोड़ा भी लेकर गया था.

दिल्ली के एक नामी शिक्षण संस्थान में 17 से ज्यादा लड़कियों का यौन शोषण करने वाले स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी की करतूतों की पोल खुलती जा रही है. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि बाबा चैतन्यानंद हनी ट्रैप करने से लिए लड़कियों का इस्तेमाल करता था. जिसके लिए लड़कियों को पैसा भी देता था. सूत्रों के मुताबिक, बाबा ने एक लड़की को किसी आदमी के पास भेजा था. लड़की से कहा कि तुम उसके साथ अश्लील हरकत करो, उसे हग करो और मुझे फोटो भेजो.

पुलिस को लग रहा है कि बाबा चैतन्यानंद उस आदमी का हनी ट्रैप करवाना चाह रहा था. इतना नहीं बाबा ने एयर होस्टेस की नौकरी दिलाने के बहाने कुछ लड़कियों से रिज्यूम भी मंगवाए थे. पुलिस को जांच में ऐसा लग रहा है कि बाबा एयर होस्टेस बनाने का झांसा देकर लड़कियों को हनीट्रैप का काम करवाना चाहता था.

दिल्ली पुलिस ने रश्मि, काजल और श्वेता नाम की तीन महिलाओं से पूछताछ की है, जो तीनों सगी बहनें हैं. इनमें श्वेता इंस्टीट्यूट की डीन हैं, जबकि रश्मि और काजल वार्डन हैं. इनमें से एक महिला का बाबा के मोबाइल फोन में अश्लील फोटो मिला है. यह फोटो रात के समय बाबा के रूम का है.

लंदन के नंबर से व्हाट्सएप

सूत्रों के अनुसार, पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि बाबा चैतन्यानंद हनी ट्रैप और अश्लील फोटो भेजने के लिए लंदन के नंबर से Whatsapp चलाता था. पुलिस को एयर होस्टेस के साथ बाबा की कई तस्वीरें मिली हैं. आरोपी के फोन से सीसीटीवी कैमरे का ऐप भी मिला है. जिसमें वह लड़कियों की हर हरकत को देखता था. लड़कियों के साथ उसकी चैट भी मिली है.

गिफ्ट में देता था महंगी ज्वैलरी

बाबा के जाल में जो लड़की फंस जाती थी, उसे वह महंगी ईयर रिंग, घड़ियां, चश्मे और अन्य महंगी चीजें देता था. बाबा कुछ लड़कियों को अल्मोड़ा भी लेकर गया था. इतना ही नहीं, वो लड़कियों को डराता था कि अगर उसके खिलाफ किसी लड़की ने शिकायत की तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा. मेरा चीफ जस्टिस दोस्त है. अभी फोन कर सकता हूं.

