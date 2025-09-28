Swami Chaitanyananda Saraswati News: दिल्ली पुलिस को जांच में पता चला है कि आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उन छात्राओं को निशाना बनाता था, जिनका एडमिशन EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) कोटे के तहत हुआ था.

दिल्ली के एक आश्रम में छात्राओं से यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी को पटियाला कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. स्वामी को शनिवार रात दिल्ली पुलिस ने आगरा के ताजगंज की एक होटल से गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस अब उससे पूछताछ करेगी. माना जा रहा है कि उसके गुनाह की पोल खुल सकती है.

दिल्ली के वसंतकुंज स्थित श्री शारदा इंसटीट्यूट ऑफ इंड‍ियन मैनेजमेंट की 17 से ज्यादा छात्राओं ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी पर छेड़खानी करने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. छात्राओं ने कहा कि इस घिनौनी करतूत में स्वामी चैतन्यानंद का साथ महिला वार्डन देती थीं.

पुलिस को दी शिकायत में छात्राओं ने बताया कि वार्डन जबरन बाबा के पास उनको भेजती थीं. जब वो विरोध करती तों फेल करने और स्कॉलरशिप रोकने की धमकी दी जाती. संस्थान में काम करने वाली महिला फैकल्टी और प्रशासनिक कर्मचारी बाबा की मांगें पूरी करने के लिए मबजूबर करते थे. इतना ही नहीं, उनके मोबाइल से बाबा के द्वारा भेजे गए अश्लील मैसेज और उनकी आपत्तिजनक चैट को भी डिलीट कराया जाता था.

गरीब छात्राओं को बनाता निशाना

पुलिस को जांच में पता चला है कि स्वामी चैतन्यानंद उन छात्राओं को ज्यादा निशाना बनाता था, जिनका एडमिशन EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) कोटे के तहत हुआ है. इन छात्राओं की आर्थिक मजबूरियां थीं. इसी चीज का फायदा उठाकर बाबा उनका यौन शोषण करता था. जब छात्राएं विरोध करतीं तो उनको फेल करने या स्कॉलरशिप रोकने की धमकी दी जाती. किसी छात्रा को तो विदेश भेजने का लालच दिया जाता.

सीक्रेट ईमेल ने खोली पोल

आरोपी बाबा ने अपना रुतबा बनाने के लिए मठ के कमरे में VVIP लोगों की तस्वीरें लगा रही थीं. ताकि कोई छात्रा उसके खिलाफ जाने की हिम्मत न कर सके. यह सनसनीखेज मामला सामने तब आया जब एक पूर्व छात्रा ने पत्र और इंडियन एयर फोर्स के ग्रुप कैप्‍टन ने सीक्रेट ईमेल संस्थान को भेजा. इन शिकायतों के बाद शारदा पीठ और संस्थान की गवर्निंग काउंसिल पूरी तरह हिल गई.

बाथरूम में लगा रहे थे कैमरे

पुलिस ने यह भी बताया कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती ने बाथरूम तक में कैमरे लगाए गए थे. कुल 16 लड़कियों ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है. इस मामले में बाबा के आईपी एड्रेस की भी जांच कर रही है, ताकि डिजिटल सबूतों को और मजबूत किया जा सके.

