₹4 लाख की नौकरी या ₹10 लाख की गुलामी? भारतीय कंपनी की शर्तों ने इंटरनेट पर मचाया बवाल

95 साल पुरानी दिल्ली की लाहौरी गेट हवेली अब खुद सुनाएगी अपनी कहानी, बनने जा रहा शानदार म्यूजियम

फेल करने की धमकी, रात में कमरे में बुलाता था कॉलेज का डायरेक्टर बाबा, 17 छात्राओं ने लगाया यौन शोषण का आरोप

Numerology: 'खुराफाती' होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, हमेशा घोड़े की तरह दौड़ता रहता है दिमाग!

Zubeen Garg की अस्थियां ऑनलाइन बांटने का फैसला! जानिए कौन ले सकेंगे गायक के अवशेष?

October School Holidays 2025: अक्टूबर के महीने में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज? यहां देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

RRB NTPC Vacancy 2025: रेलवे में निकली NTPC की नई भर्तियां, 12वीं पास करें फटाफट अप्लाई

लेह में Gen Z Protest! छात्रों ने CRPF की गाड़ी फूंकी, लद्दाख पूर्ण राज्य की मांग पर विरोध प्रदर्शन जारी

5 Star vs 7 Star Hotel: 5-स्टार और 7- स्टार होटल में क्या होता है अंतर? 99 फीसदी लोग नहीं जानते इसका जवाब

Bihar Election 2025: पटना में शुरू हुई CWC की बैठक, मोदी-ट्रंप की दोस्ती से लेकर वोट चोरी तक... खड़गे ने उठाए कई गंभीर सवाल

भारत

फेल करने की धमकी, रात में कमरे में बुलाता था कॉलेज का डायरेक्टर बाबा, 17 छात्राओं ने लगाया यौन शोषण का आरोप

दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्थित एक आश्रम के डायरेक्टर पर 17 छात्राओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं. श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के डायरेक्टर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आने वाली छात्राओं के यौन शोषण का आरोप लगा है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Sep 24, 2025, 02:55 PM IST

फेल करने की धमकी, रात में कमरे में बुलाता था कॉलेज का डायरेक्टर बाबा, 17 छात्राओं ने लगाया यौन शोषण का आरोप
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंस्टीट्यूट की 32 छात्राओं का बयान पुलिस ने रिकॉर्ड किया. इनमें से 17 छात्राओं ने चैतन्यानंद पर भद्दी भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं. इसके साथ ही छात्राओं का आरोप है कि चैतन्यानंद ने उन्हें आपत्तिजनक मैसेज भेजे और जबरन फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश की. छात्राओं का आरोप है कि इंस्टीट्यूट की महिला टीचर्स और दूसरे स्टाफ मेंबर्स भी छात्राओं पर दबाव बनाते थे कि वो चैतन्यानंद की डिमांड पूरी करें.

फोल करने की धमकी देता था आरोपी बाबा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी बाबा छात्राओं को देर रात अपने कमरे में बुलाता था. बात नहीं मानने पर नंबर काटने और फेल करने की धमकी देता था. छात्राओं का आरोप है कि चैतन्यानंद उन्हें रात में आपत्तिजनक मैसेज करता था और वार्डन्स उनसे वो मैसेज जबरदस्ती डिलीट करवाती थीं. आरोप है कि चैतन्यानंद के कहने पर सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दिए जाते थे, ताकि छात्राओं के उसके कमरे में जाने का कोई सबूत न रहे. पुलिस ने CCTV DVR को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है.

पुलिस ने दर्ज किया केस

छात्राओं के बयान के आधार पर दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज किया है. मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने इंस्टीट्यूट और हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और आरोपी के घर पर भी दबिश दी. पुलिस के मुताबिक, आरोपी फिलहाल फरार है. पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हैं.

यह भी पढ़ें-  9वीं और 10वीं की स्टूडेंट्स को छेड़ता था मैथ्स का टीचर, 42 नाबालिग छात्राओं की शिकायत पर हुआ ये बड़ा एक्शन

एम्बेसी की फर्ज़ी नंबर प्लेट वाली गाड़ी से चलता था आरोपी बाबा

पुलिस को इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में एक कार मिली है. इस कार पर 39 UN 1 नंबर वाली प्लेट लगी थी. इस तरह के नंबर प्लेट एम्बेसी में इस्तेमाल किए जाते हैं. जांच में सामने आया कि ये एक फर्ज़ी नंबर प्लेट है. पुलिस ने कार जब्त कर ली है.

