फेल करने की धमकी, रात में कमरे में बुलाता था कॉलेज का डायरेक्टर बाबा, 17 छात्राओं ने लगाया यौन शोषण का आरोप

दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्थित एक आश्रम के डायरेक्टर पर 17 छात्राओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं. श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के डायरेक्टर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आने वाली छात्राओं के यौन शोषण का आरोप लगा है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंस्टीट्यूट की 32 छात्राओं का बयान पुलिस ने रिकॉर्ड किया. इनमें से 17 छात्राओं ने चैतन्यानंद पर भद्दी भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं. इसके साथ ही छात्राओं का आरोप है कि चैतन्यानंद ने उन्हें आपत्तिजनक मैसेज भेजे और जबरन फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश की. छात्राओं का आरोप है कि इंस्टीट्यूट की महिला टीचर्स और दूसरे स्टाफ मेंबर्स भी छात्राओं पर दबाव बनाते थे कि वो चैतन्यानंद की डिमांड पूरी करें.

फोल करने की धमकी देता था आरोपी बाबा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी बाबा छात्राओं को देर रात अपने कमरे में बुलाता था. बात नहीं मानने पर नंबर काटने और फेल करने की धमकी देता था. छात्राओं का आरोप है कि चैतन्यानंद उन्हें रात में आपत्तिजनक मैसेज करता था और वार्डन्स उनसे वो मैसेज जबरदस्ती डिलीट करवाती थीं. आरोप है कि चैतन्यानंद के कहने पर सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दिए जाते थे, ताकि छात्राओं के उसके कमरे में जाने का कोई सबूत न रहे. पुलिस ने CCTV DVR को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है.

पुलिस ने दर्ज किया केस

छात्राओं के बयान के आधार पर दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज किया है. मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने इंस्टीट्यूट और हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और आरोपी के घर पर भी दबिश दी. पुलिस के मुताबिक, आरोपी फिलहाल फरार है. पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हैं.

एम्बेसी की फर्ज़ी नंबर प्लेट वाली गाड़ी से चलता था आरोपी बाबा

पुलिस को इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में एक कार मिली है. इस कार पर 39 UN 1 नंबर वाली प्लेट लगी थी. इस तरह के नंबर प्लेट एम्बेसी में इस्तेमाल किए जाते हैं. जांच में सामने आया कि ये एक फर्ज़ी नंबर प्लेट है. पुलिस ने कार जब्त कर ली है.

